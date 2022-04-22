Потоплений російський крейсер "Москва" став власністю України та музейним експонатом № 2064, - Міноборони. ВIДЕО

Знищений українськими військовими ракетний крейсер "Москва", що був флагманом російського Чорноморського флоту, став власністю України – зареєстрований під номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний крейсер "Москва" був флагманом російського флоту, а став номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини України! За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись! Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!" - йдеться у повідомленні.

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