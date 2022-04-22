Потоплений російський крейсер "Москва" став власністю України та музейним експонатом № 2064, - Міноборони. ВIДЕО
Знищений українськими військовими ракетний крейсер "Москва", що був флагманом російського Чорноморського флоту, став власністю України – зареєстрований під номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини.
Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетний крейсер "Москва" був флагманом російського флоту, а став номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини України! За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись! Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+57 MAKAROV #508144
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+24 Nik Home #491151
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Поки що, окупанти спокійно там швеньдяють і, як за звичай, крадуть експонати.
А музейні наглядачі їх не ганяють.
Поки що, окупанти спокійно там швеньдяють і, як за звичай, крадуть експонати.
А музейні наглядачі їх не ганяють.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid0xBLQTexRBoi5TGZaSkz2VwbzEPu4oEd6TCdFSm2RH9azu5EWiB7FQ6RjQkXbjhi9l?__cft__[0]=AZXsxf1Y_OpIHPn7jwoIXWPcVU8OIwDH0Gn-Dm7loMLdfeuCw1lGCWowsdQ4kjcceO4USDrTnmo4agA3o3fq17q-eoC_aKCEXjDZzU5xjjOBTy3AUzbBcPjStNfCa4Xhj1FSPCmFVIQaZ85eaJ-IPHZErFSNayhRanszRN33vON-Cw&__tn__=%2CO%2CP-R 48 мин. ·
Вибачте, несила не поділитись.
"Дым от горящего НИИ закрыл пеленой центральную часть города..."
"Тьма, пришедшая с моря, накрьіла ненавидимьій прокуратором город..."
Вгадайте - де тут провінційний газетяр, а де "вєлікій пісатєль"?
(А новина, як розумію, не так щоб несподівана: це в них усе той самий крейсер "Москва" все ніяк не догорить, не інакше як, цим разом, з усією документацією по "модернізації")), - ну що ж, з Богом, Парасю, хай вам там гарно гориться!)
Цікаво, а чи можна "Вільхою" по кораблям пуляти?
особо упоротые корабли должны дополнительно пополнить экспозицию подводного музея.
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захісні протитанкові споруди та
перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?
У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.
Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.
"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"
"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.
За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.
Що відбулося?
У 2020 році почалося будівництво на перешийку.
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.
За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Цитата
"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"
За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.
Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!
Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.
.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
Виявляти відвертих зрадників дуже навіть НА ЧАСІ під час війни !
Але хтось знає деталі.І про ці події теж.Чекатимемо,що будуть люди які деталі оприлюднять.Але доказів не буде: такі прикази віддаються усно.
Такий босяцький підгін, що аж до кабанічного ожиріння!
зеленському після кінця війни треба бути думати не про другий строк президенства, а про кримінальну відповідальність за ЙОГО безпосереднє послаблення ЗСУ і зняття військового захисту на кримському перешейку. Карл, кримінальна відповідальність, бо -
Окупація Маріуполя, Херсона і подача води у Крим.
Цікаво, це змова Зе з Кремлем чи що тут думати.