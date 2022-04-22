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Потоплений російський крейсер "Москва" став власністю України та музейним експонатом № 2064, - Міноборони. ВIДЕО

Знищений українськими військовими ракетний крейсер "Москва", що був флагманом російського Чорноморського флоту, став власністю України – зареєстрований під номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний крейсер "Москва" був флагманом російського флоту, а став номером 2064 у реєстрі підводної культурної спадщини України! За 80 миль від Одеси, знаменитим крейсером і найбільш затонулим об’єктом дна Чорного моря можна буде милуватися, особливо не занурюючись! Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, усі сліди людської діяльності на дні Чорного моря, в межах економічної діяльності нашої держави є власністю України!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорноморський флот РФ проводить пошукові роботи на місці затоплення крейсера "Москва", - ОК "Південь". ВIДЕО

Автор: 

крейсер (89) Чорноморський флот рф (625) ЮНЕСКО (164) Чорне море (1673)


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Топ коментарі
+57
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захісні протитанкові споруди та

перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
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22.04.2022 09:29
+27
Питання до найвеличнішого нікчеми.
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22.04.2022 09:40
+24
А чи буде перемога якщо не ставити питання?..
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22.04.2022 09:50
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22.04.2022 09:08 Відповісти
Ну...
Поки що, окупанти спокійно там швеньдяють і, як за звичай, крадуть експонати.
А музейні наглядачі їх не ганяють.
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22.04.2022 09:10 Відповісти
Марадьори, називаєтся
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22.04.2022 09:18 Відповісти
Ну...

Поки що, окупанти спокійно там швеньдяють і, як за звичай, крадуть експонати.

А музейні наглядачі їх не ганяють.

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22.04.2022 09:11 Відповісти
🤣
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22.04.2022 09:49 Відповісти
После войны можно будет снять прекрасный исторический фильм с привлечением самых лучших голливудских продюсеров. Что-то вроде классической "Тора! Тора! Тора!". И под эту сурдинку можем на бис потопить еще одного "Атланта", того, который стоит сейчас в Николаеве . Редкая удача)
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22.04.2022 09:13 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXsxf1Y_OpIHPn7jwoIXWPcVU8OIwDH0Gn-Dm7loMLdfeuCw1lGCWowsdQ4kjcceO4USDrTnmo4agA3o3fq17q-eoC_aKCEXjDZzU5xjjOBTy3AUzbBcPjStNfCa4Xhj1FSPCmFVIQaZ85eaJ-IPHZErFSNayhRanszRN33vON-Cw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid0xBLQTexRBoi5TGZaSkz2VwbzEPu4oEd6TCdFSm2RH9azu5EWiB7FQ6RjQkXbjhi9l?__cft__[0]=AZXsxf1Y_OpIHPn7jwoIXWPcVU8OIwDH0Gn-Dm7loMLdfeuCw1lGCWowsdQ4kjcceO4USDrTnmo4agA3o3fq17q-eoC_aKCEXjDZzU5xjjOBTy3AUzbBcPjStNfCa4Xhj1FSPCmFVIQaZ85eaJ-IPHZErFSNayhRanszRN33vON-Cw&__tn__=%2CO%2CP-R 48 мин. ·

Вибачте, несила не поділитись.

"Дым от горящего НИИ закрыл пеленой центральную часть города..."
"Тьма, пришедшая с моря, накрьіла ненавидимьій прокуратором город..."

Вгадайте - де тут провінційний газетяр, а де "вєлікій пісатєль"?

(А новина, як розумію, не так щоб несподівана: це в них усе той самий крейсер "Москва" все ніяк не догорить, не інакше як, цим разом, з усією документацією по "модернізації")), - ну що ж, з Богом, Парасю, хай вам там гарно гориться!)
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22.04.2022 11:36 Відповісти
Жарт, але москальські пердаки рве. Вони ще будуть його підіймати, бо там секретні накази
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22.04.2022 09:14 Відповісти
80 км від Одеси.
Цікаво, а чи можна "Вільхою" по кораблям пуляти?
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22.04.2022 09:44 Відповісти
Наше легендарне ЗСУ може ВСЕ!!!
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22.04.2022 09:50 Відповісти
80 миль или почти 129 км
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22.04.2022 10:08 Відповісти
нужно дождаться пока кацапы притянут туда вышки бойка (которые тоже наши) и закрыть этот участок моря, чтоб они не смогли мародерствовать либо украсть нашу собственность.
особо упоротые корабли должны дополнительно пополнить экспозицию подводного музея.
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22.04.2022 09:15 Відповісти
Для тих хто подивився відео: щось про "Ізумруд" не було ніякої інформації, чекаємо
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22.04.2022 09:18 Відповісти
Немного ядерний ну да ладно нам не привыкать после Чорнобиля
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22.04.2022 09:22 Відповісти
щас русозвери пару водолазов своих утопят, затеют неудачный подьем и успокоятся. Все идет у тому, что подводных музейных экспонатов к концу войны будет намного больше.
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22.04.2022 09:25 Відповісти
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захісні протитанкові споруди та

перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
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22.04.2022 09:29 Відповісти
Інтриги, батєнька - інтриги.
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22.04.2022 09:36 Відповісти
Питання до найвеличнішого нікчеми.
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22.04.2022 09:40 Відповісти
Ці, і багато інших питань, будемо ставити після перемоги. Зараз вони не на часі.
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22.04.2022 09:44 Відповісти
А чи буде перемога якщо не ставити питання?..
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22.04.2022 09:50 Відповісти
, тебя ,, петушара,, забыли спросить ... провокатор ты ,, дырявый,,....
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22.04.2022 10:55 Відповісти
А по факту, дупа репнута у тебе, ти, зебілоїд, ще з люті відсмокчи
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22.04.2022 11:24 Відповісти
, в аду тебе гореть ... возле Путлера и Гитлера ... да и рядышком с твоим дедом - полицаем , которого партизаны возле сильрады повесили ...
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22.04.2022 11:30 Відповісти
Перемога буде!!! Якщо сумніваєшся, то відійди в сторону і не заважай. Краще помовч.
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22.04.2022 12:12 Відповісти
будеш ставить? также как "будем выхадiть еслi он будет ***** на майдан"? ты уже выходил ставитель вопросов?
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22.04.2022 10:01 Відповісти
"не на часі" ?!?!
Виявляти відвертих зрадників дуже навіть НА ЧАСІ під час війни !
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22.04.2022 15:03 Відповісти
Довгі роки будемо чекати відповіді,як і на питання: хто здав Крим у 2014 му? Можна на пастора все валити,а можливо,так і є.Три богатиря тоді-то не влада була...
Але хтось знає деталі.І про ці події теж.Чекатимемо,що будуть люди які деталі оприлюднять.Але доказів не буде: такі прикази віддаються усно.
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22.04.2022 09:49 Відповісти
клоун готовился к шашлыкам,а не к войне
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22.04.2022 09:51 Відповісти
Створюйте петицію!!! Народ підпише!!!
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22.04.2022 09:52 Відповісти
Створюйте петицію! Народ підпише!
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22.04.2022 09:53 Відповісти
"НЄ НА ЧАСЄ" (с)
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22.04.2022 09:59 Відповісти
Так шо пуцин не напав? ***** до Киева не доходило? Или вам это не интересно потомушо зрада зелёная всьо? А вот интересно нах в Геническе мост взрывали?
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22.04.2022 10:08 Відповісти
Питання гарне. Але цих питань багато і є питання більш серйозніших ніж це. Їх треба ставити. БУДЕ. Але не зараз. Зараз треба, якщо ти будь-якою зброєю гарно володієш, то брати її в руки і йти нищити ворога. От коли я читаю про "багато хто з профі" то для мене це смердить диванними експертами. То пропоную таким свій язик у поки що знаєте куди встромити і помовчати зараз. Бо зараз війна. Треба воювати.
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22.04.2022 12:04 Відповісти
Негайно потрібно дістати ринду і корабельний паспорт поки чорні дайвери не стирили.
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22.04.2022 09:30 Відповісти
Почему бы не пополнить подводный музей другими экспонатами? Только представьте: "Музей морского флота выгребной ямы-404" - звучит?
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22.04.2022 09:36 Відповісти
Ахххахахах! Браво ЗСУ! Тролінг супер!!!
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22.04.2022 09:41 Відповісти
жаль что под водой, а то я бы насрал на Москву
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22.04.2022 09:52 Відповісти
не выйдет ,, насрать,,,))) обоссали то славно её ... , и ,,... она утАнула,,)))) ,, опустили,,, Мацкву на самое настоящее ДНО )))... ,, коммуналка,, для чёрноморских бычков )))
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22.04.2022 11:34 Відповісти
"Ви все врете" - крейсер не затонул а увлажнілся
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22.04.2022 09:56 Відповісти
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22.04.2022 10:26 Відповісти
https://youtu.be/sCcuJQHw_XA
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22.04.2022 09:57 Відповісти
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22.04.2022 10:01 Відповісти
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22.04.2022 10:03 Відповісти
"Москва"-наш трофєй!
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22.04.2022 10:12 Відповісти
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22.04.2022 10:20 Відповісти
І ще він став розкішним частуванням для риб 🐟🐟🐟, крабів 🦀🦀🦀, креветок 🍤🍤🍤 "та іншої морської сволоти" © Митець

Такий босяцький підгін, що аж до кабанічного ожиріння!
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22.04.2022 10:31 Відповісти
Бажаю більше експонатів, щоб ***** кожного дня експонати були з екіпажем
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22.04.2022 10:41 Відповісти
Гарна ідея : укладати кацапські кораблі на дно , створюючи цікаві музейні експонати .
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22.04.2022 10:49 Відповісти
так й глибина моря там не більше 60-70 метрів =)
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22.04.2022 11:10 Відповісти
Чудовий тролінг! Зачот!
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22.04.2022 11:16 Відповісти
Троллинг 80-го уровня. Украинцы, я вас обожаю! Привет из Азербайджана!
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22.04.2022 11:52 Відповісти
Гарний експонат без сумніву, а от як Зе влада пропустила кацапів через вузький кримський перешеєк це дійсно цікаве питання.
зеленському після кінця війни треба бути думати не про другий строк президенства, а про кримінальну відповідальність за ЙОГО безпосереднє послаблення ЗСУ і зняття військового захисту на кримському перешейку. Карл, кримінальна відповідальність, бо -
Окупація Маріуполя, Херсона і подача води у Крим.
Цікаво, це змова Зе з Кремлем чи що тут думати.
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22.04.2022 12:27 Відповісти
Лучше бы забальзамированная голова путина, как экспонат в украинском музее!
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22.04.2022 12:42 Відповісти
 
 