Герой України (посмертно) Олександр Лабунський загинув 14 березня в результаті обстрілу військами РФ, - Міноборони. ВIДЕО

За безпосередньої участі Лабунського реактивна батарея бригади виконала більше ніж тридцять бойових завдань, у результаті яких уражені колони, техніка і особовий склад рашистів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Старший солдат Олександр Лабунський - Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно)

Олександр змінив фах пожежника на Захисника України, служив у гірсько-штурмовій бригаді.

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Довгий час Олександр Лабунський захищав землю на Волноваському напрямку, а з повномасштабним вторгненням - Київщину.

За безпосередньої участі Лабунського реактивна батарея бригади виконала більше ніж тридцять бойових завдань, у результаті яких уражені колони, техніка і особовий склад рашистів!

14 березня, виконуючи бойове завдання, потрапив під обстріл путінців. Йому назавжди буде 39 років.

Завершимо перемогою те, за що боровся! Помстимося за кожного!" - розповіли в Міноборони.