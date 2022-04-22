Герой України (посмертно) Олександр Лабунський загинув 14 березня в результаті обстрілу військами РФ, - Міноборони. ВIДЕО
За безпосередньої участі Лабунського реактивна батарея бригади виконала більше ніж тридцять бойових завдань, у результаті яких уражені колони, техніка і особовий склад рашистів.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Старший солдат Олександр Лабунський - Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно)
Олександр змінив фах пожежника на Захисника України, служив у гірсько-штурмовій бригаді.
Довгий час Олександр Лабунський захищав землю на Волноваському напрямку, а з повномасштабним вторгненням - Київщину.
За безпосередньої участі Лабунського реактивна батарея бригади виконала більше ніж тридцять бойових завдань, у результаті яких уражені колони, техніка і особовий склад рашистів!
14 березня, виконуючи бойове завдання, потрапив під обстріл путінців. Йому назавжди буде 39 років.
Завершимо перемогою те, за що боровся! Помстимося за кожного!" - розповіли в Міноборони.
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