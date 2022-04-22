УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10294 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 362 15

Герой України (посмертно) Олександр Лабунський загинув 14 березня в результаті обстрілу військами РФ, - Міноборони. ВIДЕО

За безпосередньої участі Лабунського реактивна батарея бригади виконала більше ніж тридцять бойових завдань, у результаті яких уражені колони, техніка і особовий склад рашистів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Старший солдат Олександр Лабунський - Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно)

Олександр змінив фах пожежника на Захисника України, служив у гірсько-штурмовій бригаді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Герой України сержант Володимир Балюк загинув, підбивши в останньому бою дві ворожі БМД. ВIДЕО

Довгий час Олександр Лабунський захищав землю на Волноваському напрямку, а з повномасштабним вторгненням - Київщину.

За безпосередньої участі Лабунського реактивна батарея бригади виконала більше ніж тридцять бойових завдань, у результаті яких уражені колони, техніка і особовий склад рашистів!

14 березня, виконуючи бойове завдання, потрапив під обстріл путінців. Йому назавжди буде 39 років.

Завершимо перемогою те, за що боровся! Помстимося за кожного!" - розповіли в Міноборони.

Автор: 

Герой України (314) Міноборони (7406) втрати (4413) ЗСУ (7580)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
22.04.2022 09:42
+38
Дякуємо тобі, брате!
показати весь коментар
22.04.2022 09:50
+27
плакала калина.. плаче Україна... за кожним Героєм... ГЕРОЯМ СЛАВА !

https://volynua.com/storage/2018/04/07/5780_216.jpg
показати весь коментар
22.04.2022 09:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
22.04.2022 09:42 Відповісти
Дякуємо тобі, брате!
показати весь коментар
22.04.2022 09:50 Відповісти
так ріже слух - "золота зірка"... чого ж не "золотий тризуб" ???
показати весь коментар
22.04.2022 09:53 Відповісти
думаю,вже на часі зкорегувати це.
показати весь коментар
22.04.2022 09:58 Відповісти
на небе тоже как бы звезды
показати весь коментар
22.04.2022 09:59 Відповісти
Вічна пам'ять ! Та безмежна подяка справжньому герою!
показати весь коментар
22.04.2022 09:56 Відповісти
плакала калина.. плаче Україна... за кожним Героєм... ГЕРОЯМ СЛАВА !

https://volynua.com/storage/2018/04/07/5780_216.jpg
показати весь коментар
22.04.2022 09:58 Відповісти
Вічна пам'ять Герою.
показати весь коментар
22.04.2022 10:02 Відповісти
Вічна пам'ять!
показати весь коментар
22.04.2022 10:04 Відповісти
Нужно чтобы помнили и чтили героев не только мы
А и все последующие поколения
Слава героям Украины
показати весь коментар
22.04.2022 10:08 Відповісти
Гинуть найкращі!
Смерть рашистській імперії!
показати весь коментар
22.04.2022 10:19 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 10:33 Відповісти
Вечная память.
показати весь коментар
22.04.2022 10:37 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
22.04.2022 11:56 Відповісти
 
 