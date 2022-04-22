УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10727 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
21 918 53

В окупованому містечку невідомий чоловік зірвав прапор окупантів та викинув його в смітник. ВIДЕО

В одному з українських містечок невідомий чоловік зірвав прапор окупантів та викинув його у смітник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що з'явився в мережі, видно, як чоловік спочатку опускає триколор з флагштоку, потім зриває його з кріплення і, зім'явши, кидає до смітника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фракція КПРФ внесла в Держдуму законопроєкт про заміну "подарованого голландцями триколора" на прапор СРСР

Автор: 

армія рф (17516) прапор (485)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+90
патріот!
ризикує життям...
показати весь коментар
22.04.2022 10:23
+45
А це між іншим рівноцінно пербуванню під обстрілом ворога на передовій, а може й небезпечніше. Хвала і дяка тобі , хоробра людина.
показати весь коментар
22.04.2022 10:24
+40
Бережіть себе, чоловіче. Дякую.
показати весь коментар
22.04.2022 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
патріот!
ризикує життям...
показати весь коментар
22.04.2022 10:23 Відповісти
А в цей час.......раджу всім прослухати виступ Юрія Швеця за 21 квітня!!!
показати весь коментар
22.04.2022 10:23 Відповісти
всем зрадоботам в данный момент идите нахер...сам не переношу гундосого,но сейчас все для фронта и информационного в том числе,а то тут от Киева отступили и началась предвыборная кампания,еще комменты Березы супер патриота сцыкливо прячущегося в женском монастыря о зраде притащите.Береза это только как пример ,а как патриотично пел на каналах,а на деле оказалось обычное балабольное сцыкло.
показати весь коментар
22.04.2022 10:29 Відповісти
жители Херсонской области, которых сдали предатели с потрохами: Ну ок, нахер так нахер
показати весь коментар
22.04.2022 10:42 Відповісти
Из Херсона пишете?
показати весь коментар
22.04.2022 11:58 Відповісти
Из Ольгино он пишет…
показати весь коментар
23.04.2022 12:37 Відповісти
Это того Швеца, который за несколько дней до начала вторжения заливал, что Китай не позволит ***** напасть на Украину? Или тот, который заливал месяц назад о том, что Украине передали самолёты?
показати весь коментар
22.04.2022 10:41 Відповісти
Арестович за 5 годин до нападу рашистів також заливав, що вони не підуть на Київ та в Чорнобильську зону.
Арестович нормальний?
показати весь коментар
22.04.2022 11:38 Відповісти
Рябов не відповідає, можливо він іншої думки про арестовича.
показати весь коментар
22.04.2022 11:54 Відповісти
Такой же самый ********, как и Швец, тем более бывший порохобот.
показати весь коментар
22.04.2022 12:33 Відповісти
Навіщо ж його тримають в офісі презедента біля єрмака?
Ще й довіряють вести офіційні брифінги.
показати весь коментар
22.04.2022 13:52 Відповісти
Так спроси самого ермака и опу.
показати весь коментар
22.04.2022 14:06 Відповісти
Його тут немає. Тому питаю тих, хто виносить свої вердикти по Швецю.
Чому Швецю ви даєте оцінку, а єрмаку ні?
показати весь коментар
22.04.2022 15:11 Відповісти
Швець це путінська консерва. Зараз він розігнав "дезу" про те що американська допомога схована в Україні на складах і військам її не дають і т.д. Путінські тролі слово в слово кажуть те ж саме.
Совпаденіє ? Не думаю ....
показати весь коментар
23.04.2022 13:37 Відповісти
Знаків оклику мало, треба більше, тоді лапші більше навішається (ніт).
показати весь коментар
22.04.2022 10:43 Відповісти
Швец бывший гэбэшник,а бывших гэбэшников не бывает
показати весь коментар
22.04.2022 10:55 Відповісти
А ти діючий гебешник, "юрий первый"?

Реєстрація: 28.03.2022
показати весь коментар
22.04.2022 11:11 Відповісти
Бывает ,ты оправдываешь нынешних гнид -ИУД ,МАРОДЁРОВ НА КРОВИ ⁉️Вскрыл это не Швец ,американский полковник сопровождавший помощь и видевший все своими глазами‼️ Кто сдал Херсон ,Юг⁉️⁉️⁉️⁉️Ковалёв депутат "СЛУГ НАРОДА" подставная харя владельца 4-канала , сейчас открыто сотрудничает с РАШИСТАМИ ОККУПАНТАМИ
показати весь коментар
22.04.2022 11:12 Відповісти
Американский полковник такого не говорил. На CNN есть оригинал. Крашенный эксперд говорит полуправды ..
показати весь коментар
22.04.2022 11:17 Відповісти
хтось дуже хоче розкрити всі логістичні ланцюжки і винести в обговорення,це має принести користь,кому?
показати весь коментар
22.04.2022 11:34 Відповісти
Американці не будуть викладати це в ЗМІ на відміну від Подоляка, Тимошенка та журнохвойд каламойського-медведчука з Г+Г.
Вони мають право знати як використовується їхня допомога.
Єрмаку довіри немає.
показати весь коментар
22.04.2022 11:41 Відповісти
Американський військовий також каже про мутки влади з Офісу презедента з допомогою із Заходу.

What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know.

https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
показати весь коментар
22.04.2022 11:14 Відповісти
Купи мозги. Ты уже достала этим пидаром.
показати весь коментар
22.04.2022 12:13 Відповісти
Слава Герою!
показати весь коментар
22.04.2022 10:24 Відповісти
А це між іншим рівноцінно пербуванню під обстрілом ворога на передовій, а може й небезпечніше. Хвала і дяка тобі , хоробра людина.
показати весь коментар
22.04.2022 10:24 Відповісти
Де би не був,не забуду дім!!!!!🇺🇦
показати весь коментар
22.04.2022 10:25 Відповісти
Слава Герою.
показати весь коментар
22.04.2022 10:26 Відповісти
Невідомому герою-респект...
показати весь коментар
22.04.2022 10:27 Відповісти
Це репитиція перед 9 травна на кремлівський площі.
показати весь коментар
22.04.2022 10:27 Відповісти
Бережіть себе, чоловіче. Дякую.
показати весь коментар
22.04.2022 10:29 Відповісти
Молодець, справжній вчинок. Це не просто зняв якусь смердючу ганчірку, витративши на це хвилину свого часу. В окупації за це могли і розстріляли.
Все буде Україна! Героям Слава!
показати весь коментар
22.04.2022 10:30 Відповісти
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
показати весь коментар
22.04.2022 10:31 Відповісти
не тягніть сюди всілякий шмельц з СІ НИ НИ))))) Це зрозуміло-вони у Вашингтоні, зброя в Україні))))) Далеченько, видно погано, ще й журналІЗД присліпкуватий напевно. А русняві танки і літаки горять самі по собі))))) СІ НИ НИ може і не знає ДЕ ЗБРОЯ. Але чи СІ НИ НИ МАЄ знати де зброя? От питання)))) Та і зброя то як мед-він ось є, а ось його НЕМА))))) Та і розвідка американська зовсім сліпа і недалека)))) Короче-історія з Колчугами детектед, ще не все дали, а вже звинувачують нас у крадіжці))))
показати весь коментар
22.04.2022 10:50 Відповісти
в заголовку новини потрібно дописати "І ПІШОВ ЛЯКАТИ ДЗВОНОМ СТАВЛЕВИХ ЯЄЦЬ ВСІХ ОКУПАНТІВ В МІСТІ"
показати весь коментар
22.04.2022 10:38 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 10:46 Відповісти
Просто Герой!!!!! Респект тебе брат!!!!! С такими людьми нас никто и никогда не победит!!!!! Слава Народу Украины!!!!!
показати весь коментар
22.04.2022 10:42 Відповісти
Владельцу магазина надо наказать. если у тебя не хватает смелости поднят украинский флаг, то тогда надо было просто убрать ту трубу оттуда.
показати весь коментар
22.04.2022 10:42 Відповісти
там ему и место!
показати весь коментар
22.04.2022 10:53 Відповісти
вот у этого мужичка яички покруче чем у этих берез, порошенков, турчиновых и ежи с ними.
показати весь коментар
22.04.2022 11:03 Відповісти
В тебе яйця як в зеленого колаборанта "слуги народу" Кудікова?

"Депутат від "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію у Липцях на Харківщині."

https://gromada.group/news/news/14444-golovoyu-okupacijnoyi-administraciyi-u-lipcyah-stav-ekspomichnik-tovmasyana
показати весь коментар
22.04.2022 11:08 Відповісти
в тебе їх взагалі немає, жіночко. так що не втручайся в розмову мужчин.. іди борщ варити ..
показати весь коментар
22.04.2022 22:40 Відповісти
на самом деле героичный поступок, далеко не каждый решится на такое
показати весь коментар
22.04.2022 11:03 Відповісти
Тим часом:

Депутат від "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію у Липцях на Харківщині.

Після російської окупації чоловік разом зі своїм батьком перейшли на бік загарбників. Як стверджує ХАЦ, Юрій Кудиков почав роздавати у громаді російські паспорти, а його син отримав важливу "пост".

https://gromada.group/news/news/14444-golovoyu-okupacijnoyi-administraciyi-u-lipcyah-stav-ekspomichnik-tovmasyana

показати весь коментар
22.04.2022 11:04 Відповісти
Советую путлеру ещё парочку генералов отправить под арест за такой залёт))
показати весь коментар
22.04.2022 11:19 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
22.04.2022 11:21 Відповісти
Герой сьогодення💪🇺🇦
показати весь коментар
22.04.2022 12:04 Відповісти
Хто мені відповість:" якого ляда мужика підставляєте відосіком?"
показати весь коментар
22.04.2022 12:49 Відповісти
герой нашого часу, без перебільшень
показати весь коментар
22.04.2022 15:28 Відповісти
Дурний піп, дурна його молитва. Мужики мають місце на зоні. А на відео людина роду козачого, себто КОЗАК
показати весь коментар
22.04.2022 18:48 Відповісти
 
 