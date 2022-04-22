В окупованому містечку невідомий чоловік зірвав прапор окупантів та викинув його в смітник. ВIДЕО
В одному з українських містечок невідомий чоловік зірвав прапор окупантів та викинув його у смітник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що з'явився в мережі, видно, як чоловік спочатку опускає триколор з флагштоку, потім зриває його з кріплення і, зім'явши, кидає до смітника.
Топ коментарі
+90 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар22.04.2022 10:23
+45 Olexandr Ivashura
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+40 Чайка Київ
показати весь коментар22.04.2022 10:29
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ризикує життям...
Арестович нормальний?
Ще й довіряють вести офіційні брифінги.
Чому Швецю ви даєте оцінку, а єрмаку ні?
Совпаденіє ? Не думаю ....
Реєстрація: 28.03.2022
Вони мають право знати як використовується їхня допомога.
Єрмаку довіри немає.
What happens to weapons sent to Ukraine? The US doesn't really know.
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
Все буде Україна! Героям Слава!
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
"Депутат від "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію у Липцях на Харківщині."
https://gromada.group/news/news/14444-golovoyu-okupacijnoyi-administraciyi-u-lipcyah-stav-ekspomichnik-tovmasyana
Депутат від "Слуги народу" Вадим Кудіков очолив окупаційну адміністрацію у Липцях на Харківщині.
Після російської окупації чоловік разом зі своїм батьком перейшли на бік загарбників. Як стверджує ХАЦ, Юрій Кудиков почав роздавати у громаді російські паспорти, а його син отримав важливу "пост".
https://gromada.group/news/news/14444-golovoyu-okupacijnoyi-administraciyi-u-lipcyah-stav-ekspomichnik-tovmasyana