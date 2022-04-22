В окупованому містечку невідомий чоловік зірвав прапор окупантів та викинув його в смітник. ВIДЕО

В одному з українських містечок невідомий чоловік зірвав прапор окупантів та викинув його у смітник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що з'явився в мережі, видно, як чоловік спочатку опускає триколор з флагштоку, потім зриває його з кріплення і, зім'явши, кидає до смітника.

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