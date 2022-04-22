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Російські окупанти з "Градів" обстріляли обласну травматологію у місті Лиман на Донеччині. ВIДЕО

Російські окупанти з "Градів" обстріляли обласну травматологію у місті Лиман на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лікарня загорілася після обстрілу.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли 11 населених пунктів Луганщини, зруйновано 7 будинків, четверо поранених, - ОВА. ФОТО

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армія рф (17516) обстріл (28672) Донецька область (8568)


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Ну это очевидно что не с пасками русня пришла. Людей хоть заблаговременно вывезли из больницы? Или ещё один Мариуполь будет?
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22.04.2022 11:14 Відповісти
Суки! Але, якщо треба буде залишити Лиман, там будуть лікувати поранених орків...
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22.04.2022 11:14 Відповісти
в 1941 году,когда немцы рвались к Москве,СССР нашёл в себе силы бомбить Берлин,да и потом бомбили оккупированные территории,а мы не стреляем по городам РФ которые в зоне нашей досягаемости,не стреляем по Беларуси,которая нож нам в спину воткнула...мы только перечисляем,куда в очередной раз попала рашка...

имел я такие расклады!
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22.04.2022 11:20 Відповісти
Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, спрямованого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

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Д Я К У Є М О !
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22.04.2022 11:31 Відповісти
Статисти, блiн, це робиться, мабуть, для того щоб Захiд давав бiльше зброi, Зеленський вiддавав ii на откуп баригам, а орки ii, як у Львовi, знищували. Якийся дивний воэнний стан. Хто наведе порядок в нашiй багатострадальнi Украiнi? Невже Iсус Христос, замiсть себе, вирiшив ii розп"яти?
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22.04.2022 11:33 Відповісти
Нелюди кацапські.
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22.04.2022 11:28 Відповісти
Вони скажуть що там були вiйськовi, а Донбас скаже що правильно зробили.
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22.04.2022 11:44 Відповісти
Асвабадітєлі асвабаділі Данбаз от травматології...
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22.04.2022 12:12 Відповісти
 
 