Російські окупанти з "Градів" обстріляли обласну травматологію у місті Лиман на Донеччині. ВIДЕО
Російські окупанти з "Градів" обстріляли обласну травматологію у місті Лиман на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лікарня загорілася після обстрілу.
Увага! Ненормативна лексика!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
имел я такие расклады!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д Я К У Є М О !