"Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії": Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС. ВIДЕО
16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Енергоатома.
Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою.
"Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу військових формувань росії з территорії ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС", - наголосили в Енергоатомі.
Топ коментарі
+21 SergTranscarpathian
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наша ППО закатана в асвальт !!
так хоч зараз поставте ППО над атомними станціями !
удар по атомній станції це не по військовому підрозділу і навіть, страшно подумати !!, по ОПі презика !
удар по атомній станції може спричинити лихо на сотні або тисячі років !!!
Плюнь ему в рожу!
Немного не логично это. Ведь отсутствие там своих военных формирований вообще снимает всякие, так сказать моральные, ограничения
У Украины нет ОМП.
Но создать его можно. Относительно недорого и довольно быстро.
«Грязная бомба» вполне поместится на ТОЧКЕ-У. Даже думать много не надо. В 50-х , когда атомные бомбы весили много тонн и не помещались на ракете Р-2 производства ЮМЗ, были разработаны (изготовлены и испытаны в безопасном варианте) ДВА варианта грязных боеголовок. Бегом в библиотеку ЮМЗ !
Устройства назывались ГЕРАНЬ и ГЕНЕРАТОР. Одно - с твёрдыми ядерными отходами, другое - с жидкими. Воздушный подрыв на высоте пары километров обеспечивал приличную площадь поражения.
Но важно не столько само загрязнение, сколько психологическое воздействие на поголовье мутантов. Они должны САМИ потребовать от пуйла «ОТЪЕ§ИСЬ ТЫ ОТ ЭТИХ НЕНОРМАЛЬНЫХ ХОХЛОВ!»