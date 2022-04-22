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"Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії": Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС. ВIДЕО

16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Енергоатома.

Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всесвітня асоціація ядерних операторів виводить усі українські АЕС з Московського центру і переводить до Паризького

"Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу військових формувань росії з территорії ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС", - наголосили в Енергоатомі.

Автор: 

армія рф (17538) крилаті ракети (1073) росія (65394) Енергоатом (1637) Південноукраїнська АЕС (147) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+21
"Потужне" ППО над нашими атомними станціями, це фішка цієї влади...
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22.04.2022 14:20
+19
крилата ракета це для нормальної ППО просто тху, але де ж наша ПВО від Коростильова за всього 40 млн. дол. ?

наша ППО закатана в асвальт !!
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22.04.2022 14:33
+17
Готувались до шашликів.
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22.04.2022 14:31
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тварюки
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22.04.2022 14:19 Відповісти
крилата ракета це для нормальної ППО просто тху, але де ж наша ПВО від Коростильова за всього 40 млн. дол. ?

наша ППО закатана в асвальт !!
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22.04.2022 14:33 Відповісти
там же где и оборона мостов, минные заграждения и т.д. весь план обороны Юга на этом основывался!! кровь Мариуполя на этой ОПе Дерьмака и каламойского!!
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22.04.2022 14:56 Відповісти
Бульбашенко гнида подх.ловская. Очень надеюсь что белорусы его повесят.
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22.04.2022 14:19 Відповісти
Он же колхозник... Может все-таки черенок от лопаты?
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22.04.2022 14:39 Відповісти
на табурет не ставить, а на черенке поднять к петле
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22.04.2022 15:47 Відповісти
Оборонять Энергодар нужно было и АЭС, а не щелкать клювом. Запад свои войска сюда не отправит и ежу понятно.
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22.04.2022 14:19 Відповісти
Ну с тобой то точно защитили.....правда?)
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22.04.2022 14:27 Відповісти
Готувались до шашликів.
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22.04.2022 14:31 Відповісти
А чем защищать? Асфальтом обложить или деревьями обсадить? Или в Дие электронный купол создать?
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22.04.2022 14:41 Відповісти
ти свинорус і тут насрав
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22.04.2022 15:09 Відповісти
у насыщенного пво есть только две проблемы - курение на рабочем месте и кривизна земли, из-за чего москва тю-тю
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22.04.2022 15:16 Відповісти
"Потужне" ППО над нашими атомними станціями, це фішка цієї влади...
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22.04.2022 14:20 Відповісти
плять !!!

так хоч зараз поставте ППО над атомними станціями !
удар по атомній станції це не по військовому підрозділу і навіть, страшно подумати !!, по ОПі презика !

удар по атомній станції може спричинити лихо на сотні або тисячі років !!!
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22.04.2022 14:36 Відповісти
візьміть мапу України і спробуйте провести пряму лінію з Білорусії на Миколаїв через Енергодар
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22.04.2022 14:29 Відповісти
Читайте уважно південноукраїнської АС і з чого ві взяли що ракета з Білорусі.
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22.04.2022 14:38 Відповісти
Лайфхак: візьми перелік АЕС і подивись де знаходиться Южноукраїнська АЕС, а яка в Енергодарі.
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22.04.2022 14:45 Відповісти
Кто тебе сказал, что крылатые ракеты летают по ПРЯМОЙ линии?

Плюнь ему в рожу!
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10.06.2022 18:46 Відповісти
Эта ***** будет продолжаться до тех пор, пока в ПУ не станет прилетать ответка.
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22.04.2022 14:37 Відповісти
https://ibb.co/prnwYmk
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22.04.2022 15:00 Відповісти
Ніхто не готувався до війни, ні одна влада серйозно не поставилась до оборони ядерних об'єктів, а прийшла полуграмотна орда і тепер "дивують" весь світ і творять це жахіття.
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22.04.2022 15:05 Відповісти
Дура набита.
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22.04.2022 16:35 Відповісти
ты похоже ударилась. АЭС априоре никто в мире не рассматривает как обьекты которые нужно будет оборонять! )))) нападение на них это безумие уровня исламских террористов шахидов. сам реактор имеет толщину армированной стены и крыши из бетона несколько метров, выдержит удар падающего бомбардировщика с боекомплектом.
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22.04.2022 16:40 Відповісти
Вы ошибаетесь, насчёт обороны АЭС - ещё при совке в Николаевской области, для защиты атомной, стояло порядка 12 точек ппо( в первый день войны они были почти все уничтожены - почему их нельзя было вывести в другие места - это вопрос к политическому руководству). Так же стоял полк перехватчиков в подземных капонирах для защиты атомной, в Николаевской области находилось около 300 баллистических ракет с яо - крупнейшая в мире стартовая площадка - но пришёл кучма, а далее вам известно.
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22.04.2022 18:26 Відповісти
виводу військових формувань росії з территорії ЗАЕС Джерело:
Немного не логично это. Ведь отсутствие там своих военных формирований вообще снимает всякие, так сказать моральные, ограничения
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22.04.2022 15:51 Відповісти
Акт ядерного тероризму - це коли Енергоатом протягом 30 років не може відмовитися від атомного палива ворога!
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22.04.2022 15:58 Відповісти
мраZZия - это не только березовые обезьяны с ядерной гранатой в лапах, но еще и сРана- террорист. мраZZия- должна быть демилитарезирована, денацифецирована и раздроблена на мелкие независимые государства. мразьковия - должна вернуться в пределы мкада.
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22.04.2022 16:31 Відповісти
Для начала - надо построить МКАД на Новой Земле, а потом загнать за неё всю болотную нечисть на 40 поколений без права выезда
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10.06.2022 18:52 Відповісти
Цілком очевидно, що загнаний у бункер щур почне лякати ядерним ударом. Починається стадія війни засобами масового ураження. І зовсім не зрозуміло, чому не налагоджене виробництво та імпорт засобів захисту, не збільшуються війська радіаційно-химічного захисту. Зовсім не зрозуміло, чому токсикологія наших спецслужб не надіслала кремлінам фото баночки хлорокису фосфору на березі річки Москви.
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22.04.2022 16:43 Відповісти
Стримуючим фактором від нанесення удару засобами масового ураження може бути тільки підготованість відповіді засобами масового ураження.
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22.04.2022 16:51 Відповісти
Мечты.

У Украины нет ОМП.
Но создать его можно. Относительно недорого и довольно быстро.

«Грязная бомба» вполне поместится на ТОЧКЕ-У. Даже думать много не надо. В 50-х , когда атомные бомбы весили много тонн и не помещались на ракете Р-2 производства ЮМЗ, были разработаны (изготовлены и испытаны в безопасном варианте) ДВА варианта грязных боеголовок. Бегом в библиотеку ЮМЗ !

Устройства назывались ГЕРАНЬ и ГЕНЕРАТОР. Одно - с твёрдыми ядерными отходами, другое - с жидкими. Воздушный подрыв на высоте пары километров обеспечивал приличную площадь поражения.

Но важно не столько само загрязнение, сколько психологическое воздействие на поголовье мутантов. Они должны САМИ потребовать от пуйла «ОТЪЕ§ИСЬ ТЫ ОТ ЭТИХ НЕНОРМАЛЬНЫХ ХОХЛОВ!»
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10.06.2022 19:05 Відповісти
 
 