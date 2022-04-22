Журналісти ідентифікували понад 50 російських окупантів з Бурятії, які чинили звірства на Київщині. ВІДЕО+ПЕРЕЛІК
Розслідувачі встановили особи окупантів з 37-ї мотострілецької бригади, розташованої в місті Кяхта в Бурятії. Вони окупували Київщину біля Макарова, Ясногородки, Ворзеля та Бучі.
Зробити це вдалося журналістам "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.
Для пошуку та ідентифікації окупантів журналісти використовували дані Головного управління розвідки Міноборони України, а також групи військової частини в соцмережі "Вконтактє" та особисті сторінки як самих окупантів, так і їхніх родичів.
Списки окупантів передали правоохоронцям, які розслідують геноцид. Дехто зі свідків вже впізнали знайомі обличчя російських катів.
От перелік імен окупантів, особи яких встановили журналісти.
- Майор Алєксандр Кондратьєв
- Капітан Алєксандр Холявін
- Старший лейтенант Олєг Крікунов
- Старший лейтенант Алєксєй Родіонов
- Старший лейтенант Владімір Сундупов
- Старший лейтенант Дмітрієв Віталій
- Старший прапорщик Алєксєй Рассадін
- Старший сержант Ніколай Неустроєв
- Сержант Вʼячеслав Сазонов
- Сержант Олег Батуєв
- Сержант Антон Кауров
- Сержант Молор Мудусов
- Сержант Сєргєй Похілько
- Сержант Алєксандр Ванчіков
- Сержант Очір Дугаржапов
- Сержант Валєрій Будаєв
- Сержант Александр Гиндєнов
- Сержант Александр Гиндєнов
- Сержант Анатолій Ванданов
- Сержант Магомедмирза Сулейманов
- Сержант Чінгіс Гончіков
- Сержант Едуард Ванданов
- Рядовий Святослав Бурцев
- Рядовий Начин Соян
- Рядовий Семьон Добровольський
- Рядовий Віталій Рєзніков
- Рядовий Алєксандр Зайцев
- Рядовий розвідник-телефоніст Дмітрій Сілютін
- Рядовий Віктор Лаптєв
- Єфрейтор Сєргєй Гурульов
- Рядовий Андрій Парфьонов
- Рядовий Рустам Шарафієв
- Рядовий Алєксандр Баєв
- Єфрейтор Булат Тудупов
- Єфрейтор Алєксандр Базаров
- Єфрейтор Максім Прібушевскій
- Єфрейтор Сєргєй Круглов
- Рядовий Сєргєй Тімофєєв
- Єфрейтор Дмітрій Грігорьєв
- Рядовий Захар Лямкін
- Рядовий Чінгіс Сапкєєв
- Єфрейтор Дмітрій Швецов
- Рядовий Алєксєй Устюжин
- Єфрейтор Баір Гарматаров
- Єфрейтор Армен Беруджанян
- Єфрейтор Сєргєй Єрмолаєв
- Тімур Данчєнко
- Єфрейтор Іван Корчьомкін
- Рядовий Умалат Мусаєв
- Рядовий Алєксандр Котовщіков
- Рядовий Олег Халудоров
- Єфрейтор Артьом Ларіонов
- Рядовий Артьом Перевозкін.
Топ коментарі
+37 Палиця Василь
показати весь коментар22.04.2022 16:20
+31 Ksenia VB
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+24 Евгений Пономарев #512294
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пригноблені кацапами, зривають злість на інших, особливо на кацапомовних.
Буря́ты (самоназвание - буряад, буряад зон, буряадууд) - национальность в Российской Федерации и этническая группа монголов, говорящая на бурятском языке,
То бишь - прямые потомки Орды.
Это не ко мне, это к Василю. Я именно это и подчеркнул, предварительно его процитировав жирным курсивом
Лікується це радикально тільки петлею на шиї незалежно від кольору шкіри, релігії, мови чи місця народження.
бородатые ходят... Он подъезжает, у мужика спрашивает:
- Скажи, что здесь делают?
- Что-что... не видишь, бурят!
- Нееет, чукчу не обманешь! Бурят не так делают!
https://www.viber.com/invite/81b28cead0cb9befb8aa6143a5093771b7ebcb0cb4f61471c8fe4247e0545370
"Загальна кількість бурятів у світі - 520 тис. осіб, зокрема 421 тис. в РФ, 70 тис. - у Пн. Монголії, 25 тис. - у КНР. Менш чисельна бурятська діаспора у Казахстані, Узбекистані, Україні, Киргизстані.
Буряти належать до центр.-азій. типу пн.-азій. раси великої монголоїдної раси. Розмовляють бурятською мовою (монгольська група алтайських мов)."
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38227
Просто --надо чтобы они приехали в Украину по '''тур путевке,,,
И сделать их зоопарк
@superyurch
·
3 год
Був на базарчику. Зустрів сина знайомої. Офіцер. На пару днів приїхав. З передка. Каже, що кінчились кацапи, які готові здриснути, як в перші дні війни. Зараз там інші. Готові воювати, вбивати, нищити, різати. Ми - їх ціль. І війна на довго. Про що я і казав. Така фігня, малята!
Служил там в СА в 1978.
В 2012 поехал туда, вспомнить юность боевую...
Шо сказать? Там и при Совке жопа мира была, а сейчас, как буд-то Мамай через эту жопу прошёл -- туда и обратно.
Страшнэ.
Руины, срач, безнадёга -- похоже на то, что эти уроды в Украине натворили -- но они так живут.
Было такое впечатление, что попал в начало 90хх.
Машина времени -- на конской тяге...
Слово орки, уводит всех от злодеяний русских и россиян, вроде какие то сказачные орки убивают.
Нет, убивают не орки, а русские и россияне.
Психологически русским и россиянам легче прикрыться каким то мифическим названием.
Это орки.
Вы же не пишите, говорите, орксий корабль пошёл на х...
Ну что вам стоит организовать побольше таких встреч, индивидуальных и коллективных, уважьте человека, он там совсем извёлся, скучая за бурятами.
ВСЕХ УБЬЁМ.