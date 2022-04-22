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Журналісти ідентифікували понад 50 російських окупантів з Бурятії, які чинили звірства на Київщині. ВІДЕО+ПЕРЕЛІК

Розслідувачі встановили особи окупантів з 37-ї мотострілецької бригади, розташованої в місті Кяхта в Бурятії. Вони окупували Київщину біля Макарова, Ясногородки, Ворзеля та Бучі.

Зробити це вдалося журналістам "Слідство.Info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Для пошуку та ідентифікації окупантів журналісти використовували дані Головного управління розвідки Міноборони України, а також групи військової частини в соцмережі "Вконтактє" та особисті сторінки як самих окупантів, так і їхніх родичів.

Списки окупантів передали правоохоронцям, які розслідують геноцид. Дехто зі свідків вже впізнали знайомі обличчя російських катів.

Читайте: "Мы близко. Уже работаем в Херсоне. Вас ждет смерть", - у Херсоні з'явилися антиокупаційні листівки. ФОТО

От перелік імен окупантів, особи яких встановили журналісти.

  • Майор Алєксандр Кондратьєв
  • Капітан Алєксандр Холявін
  • Старший лейтенант Олєг Крікунов
  • Старший лейтенант Алєксєй Родіонов
  • Старший лейтенант Владімір Сундупов
  • Старший лейтенант Дмітрієв Віталій
  • Старший прапорщик Алєксєй Рассадін
  • Старший сержант Ніколай Неустроєв
  • Сержант Вʼячеслав Сазонов
  • Сержант Олег Батуєв
  • Сержант Антон Кауров
  • Сержант Молор Мудусов
  • Сержант Сєргєй Похілько
  • Сержант Алєксандр Ванчіков
  • Сержант Очір Дугаржапов
  • Сержант Валєрій Будаєв
  • Сержант Александр Гиндєнов
  • Сержант Александр Гиндєнов
  • Сержант Анатолій Ванданов
  • Сержант Магомедмирза Сулейманов
  • Сержант Чінгіс Гончіков
  • Сержант Едуард Ванданов
  • Рядовий Святослав Бурцев
  • Рядовий Начин Соян
  • Рядовий Семьон Добровольський
  • Рядовий Віталій Рєзніков
  • Рядовий Алєксандр Зайцев
  • Рядовий розвідник-телефоніст Дмітрій Сілютін
  • Рядовий Віктор Лаптєв
  • Єфрейтор Сєргєй Гурульов
  • Рядовий Андрій Парфьонов
  • Рядовий Рустам Шарафієв
  • Рядовий Алєксандр Баєв
  • Єфрейтор Булат Тудупов
  • Єфрейтор Алєксандр Базаров
  • Єфрейтор Максім Прібушевскій
  • Єфрейтор Сєргєй Круглов
  • Рядовий Сєргєй Тімофєєв
  • Єфрейтор Дмітрій Грігорьєв
  • Рядовий Захар Лямкін
  • Рядовий Чінгіс Сапкєєв
  • Єфрейтор Дмітрій Швецов
  • Рядовий Алєксєй Устюжин
  • Єфрейтор Баір Гарматаров
  • Єфрейтор Армен Беруджанян
  • Єфрейтор Сєргєй Єрмолаєв
  • Тімур Данчєнко
  • Єфрейтор Іван Корчьомкін
  • Рядовий Умалат Мусаєв
  • Рядовий Алєксандр Котовщіков
  • Рядовий Олег Халудоров
  • Єфрейтор Артьом Ларіонов
  • Рядовий Артьом Перевозкін.

Автор: 

армія рф (17538) окупація (6718) Бурятія (40)


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Топ коментарі
+37
вони тупі, кончені, смердючі, жебраки бомжари, природнім є те, що така шваль ненавидить успішних
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22.04.2022 16:20
+31
вони не ******* білих
пригноблені кацапами, зривають злість на інших, особливо на кацапомовних.
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22.04.2022 16:15
+24
але буряти то фактично як би китайці,

Буря́ты (самоназвание - буряад, буряад зон, буряадууд) - национальность в Российской Федерации и этническая группа монголов, говорящая на бурятском языке,

То бишь - прямые потомки Орды.
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22.04.2022 16:42
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буряты кстати замечено очень не любят украинцев по неизвестной причине
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22.04.2022 16:14 Відповісти
вони не ******* білих
пригноблені кацапами, зривають злість на інших, особливо на кацапомовних.
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22.04.2022 16:15 Відповісти
вони садисти, садисти нікого не *******.
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22.04.2022 16:19 Відповісти
********
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22.04.2022 19:56 Відповісти
русскіє хочуть нас всіх вбити і заселити своїми, зі своїх у них в достатній кількості щоб заселити ось ці буряти, їм сказали що тут їх земля, ага. вони тут "свої землі звільняють", але буряти то фактично як би китайці, бо населення Китаю має чималу частку саме бурятів.
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22.04.2022 16:18 Відповісти
але буряти то фактично як би китайці,

Буря́ты (самоназвание - буряад, буряад зон, буряадууд) - национальность в Российской Федерации и этническая группа монголов, говорящая на бурятском языке,

То бишь - прямые потомки Орды.
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22.04.2022 16:42 Відповісти
Монголи це не китайці і китайці це не монголи.
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22.04.2022 17:20 Відповісти

Это не ко мне, это к Василю. Я именно это и подчеркнул, предварительно его процитировав жирным курсивом
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22.04.2022 17:28 Відповісти
Так, не додивився, перепрошую.
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22.04.2022 21:18 Відповісти
А от для китайців вони - як для нас цигани...
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23.04.2022 00:06 Відповісти
По хрен яка там точно національність, бо в армії рф одні фашисти, садисти і мародери. Десятиліттями в оркостані "виховували" подібних дегенератів
Лікується це радикально тільки петлею на шиї незалежно від кольору шкіри, релігії, мови чи місця народження.
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23.04.2022 06:36 Відповісти
вони тупі, кончені, смердючі, жебраки бомжари, природнім є те, що така шваль ненавидить успішних
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22.04.2022 16:20 Відповісти
Дость часто затюканий раб ненавидить не свого рабовласника, а того, хто має мужність силою відстояти свою свободу.
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22.04.2022 16:26 Відповісти
А жартівлива версія - коли бурятам кажуть"українці варять свій знаменитий борщ з буряків", вони трохи плутають в розумінні останнього слова.
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22.04.2022 16:29 Відповісти
Едет чукча по тундре - видит: стоит вышка, рядом бульдозер, вагончик, мужики
бородатые ходят... Он подъезжает, у мужика спрашивает:
- Скажи, что здесь делают?
- Что-что... не видишь, бурят!
- Нееет, чукчу не обманешь! Бурят не так делают!
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23.04.2022 00:09 Відповісти
Всех ублюдков убить !!! Кто выживет из них найти и уничтожить
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22.04.2022 19:29 Відповісти
коцабу на погибель:
https://www.viber.com/invite/81b28cead0cb9befb8aa6143a5093771b7ebcb0cb4f61471c8fe4247e0545370
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22.04.2022 16:15 Відповісти
Цих покидьків потрібно, якось, аннігілювати.
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22.04.2022 16:15 Відповісти
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22.04.2022 16:15 Відповісти
Москалі рахують тільки військових мокшандії, приватні компанії, діряві з динири чи там абхази нікого не цікавить
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22.04.2022 16:56 Відповісти
МО мордору не рахує також втрати росгвардійців і кадирівців.
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22.04.2022 22:41 Відповісти
тварюки їбані, щоб ви здохли і діти ваші здихали у муках під парканом, *****
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22.04.2022 16:16 Відповісти
а також внуки правнуки і так до повного виродження.
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22.04.2022 20:00 Відповісти
Україні на роду написано захищати Європу від азіатів, арабів і африканців, так історично співпало
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22.04.2022 16:17 Відповісти
хочуть нас всіх вбити і цими садюгами засілити наші землі, недурно ж вони в 14 лапоталі "наш земля", їм сказали що вони завоюють, то їх, для них споко, це як нашестя татаро-монголів. Тільки буряти то бліжче до китайців, бо населення Китаю складається в достаній мірі з бурятів.
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22.04.2022 16:23 Відповісти
"...буряти то бліжче до китайців, бо населення Китаю складається в достаній мірі з бурятів."
"Загальна кількість бурятів у світі - 520 тис. осіб, зокрема 421 тис. в РФ, 70 тис. - у Пн. Монголії, 25 тис. - у КНР. Менш чисельна бурятська діаспора у Казахстані, Узбекистані, Україні, Киргизстані.
Буряти належать до центр.-азій. типу пн.-азій. раси великої монголоїдної раси. Розмовляють бурятською мовою (монгольська група алтайських мов)."
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38227
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22.04.2022 22:55 Відповісти
Пургу не неси про африканців. Афроамериканці зараз постачають зброю Україні.
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22.04.2022 16:24 Відповісти
Дивна у Вас логіка... Напали какцапи, а захист, чомусь, потрібен "від азіатів, арабів і африканців"... Там тих бурятів - кіт насцяв, а решта хто? Араби та африканці, чи що?
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22.04.2022 17:03 Відповісти
У тебе на роду написано, що ти ********.
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22.04.2022 17:32 Відповісти
Никто их не отдаст
Просто --надо чтобы они приехали в Украину по '''тур путевке,,,
И сделать их зоопарк
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22.04.2022 16:18 Відповісти
Тупе бидло, яке ніколи не бачило кірпічних хат з туалетами в середині! Не погано було б замість ДБР створити аналог Масаду!
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22.04.2022 16:21 Відповісти
Всех убить. И чтоб ни могил , ни памяти.
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22.04.2022 16:26 Відповісти
достать их будет трудно , за кордон эти ублюдки не выезжали а сейчас тем более , но за них ответит другая русня
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22.04.2022 16:33 Відповісти
Тридід!
@superyurch
·
3 год
Був на базарчику. Зустрів сина знайомої. Офіцер. На пару днів приїхав. З передка. Каже, що кінчились кацапи, які готові здриснути, як в перші дні війни. Зараз там інші. Готові воювати, вбивати, нищити, різати. Ми - їх ціль. І війна на довго. Про що я і казав. Така фігня, малята!
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22.04.2022 16:42 Відповісти
Начнём с того что наши украинские воины после Бучи Харькова и Мариуполя тоже в борьбе с рашистами злые и готовые на всё. Так шо не надо нас пугать спецпропагандист фашистский. Ось така ***** гандон!
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22.04.2022 17:39 Відповісти
37-ї мотострілецької бригади, розташованої в місті Кяхта в Бурятії

 Служил там в СА в 1978.
В 2012 поехал туда, вспомнить юность боевую...
Шо сказать? Там и при Совке жопа мира была, а сейчас, как буд-то Мамай через эту жопу прошёл -- туда и обратно.
Страшнэ.
Руины, срач, безнадёга -- похоже на то, что эти уроды в Украине натворили -- но они так живут.
Было такое впечатление, что попал в начало 90хх.
Машина времени -- на конской тяге...
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22.04.2022 16:47 Відповісти
не, это простая смерть. надо чтобы оно в муках адских издохло!
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22.04.2022 22:33 Відповісти
Ці кончені виродки ,вони вже давно мерці і не буде ниякого суду в Гаазі ,раптом несподіванно просто хтось вранці або пізно в вечері розстриляе іх вдома та і все!тварини тваринна смерть !я не пророк и не Нострадамус але я знаю на 100 відсотків що наш украінский народ це вже нікому не пробачить !!!вже ніколи не забудем Бучу та Ірпинь !!так і знайте мразота ви будити гориті живцем у пеклі!!!Слава ЗСУ!!!
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22.04.2022 18:08 Відповісти
начиная с 2015 г. , в Украине, под видом бурятов, якутов, хантей, чукчей и т.д. действуют северокорейские и китайские спец.подразделения регулярной армии
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22.04.2022 18:14 Відповісти
Не уводите злодеяния от русских.
Слово орки, уводит всех от злодеяний русских и россиян, вроде какие то сказачные орки убивают.
Нет, убивают не орки, а русские и россияне.
Психологически русским и россиянам легче прикрыться каким то мифическим названием.
Это орки.
Вы же не пишите, говорите, орксий корабль пошёл на х...
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22.04.2022 18:27 Відповісти
не передьоргуй..
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22.04.2022 22:34 Відповісти
В закладки...
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22.04.2022 19:11 Відповісти
рожи дидовские ! асвабадители явно
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22.04.2022 19:23 Відповісти
ДА ПО БУРЯТИИ Я БЫ ЯДЕРОМ УДАРИЛ !!!
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22.04.2022 19:56 Відповісти
НАРОЖАЛИ ТВАРИ ДИКИЕ МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ !!!
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22.04.2022 19:57 Відповісти
Украине нужна спецслужба жестче Моссада, чтобы доставать террористов в любой точке планеты и в России в первую очередь и уничтожать их, как Моссад. Месть должна настигнуть каждого выродка творившего зверства!!!
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22.04.2022 20:10 Відповісти
Незачет. Почему-то большинство их этих "бурятов" (навскидку 90%) русские Иваны😎
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22.04.2022 20:25 Відповісти
Тому що в бурятії всьго 30 процентів бурят від всьго населення .Вони вимирають від хвороб, алкоголя, наркотиків . До речі всього 20 % знають рідну мову , інші обрусінилися . Їм мова бурятська не потрібна , бо як вони кажуть , якщо "нема з ким спілкуватися, не потрібно вчити " --повне отупіння . Навіть в школах не викладають бурятську .
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22.04.2022 21:10 Відповісти
таку тварь в полон не брати, а тiки нищити
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23.04.2022 05:58 Відповісти
Шкварити всіх
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23.04.2022 06:07 Відповісти
Парни, вы же знаете, как Кобзон рад каждой встрече с любым бурятом.
Ну что вам стоит организовать побольше таких встреч, индивидуальных и коллективных, уважьте человека, он там совсем извёлся, скучая за бурятами.
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23.04.2022 08:28 Відповісти
Знайшов одного як Груз-200
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23.04.2022 09:29 Відповісти
добровольський сєня...
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23.04.2022 09:30 Відповісти
по-моєму, треба знаходити в ВК їх ніх близьких і залякувати їх. слати прокляття, фотки смажених орків, обіцяти, що за ними от-от прийдуть. щоб жили в страху.
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23.04.2022 10:27 Відповісти
Буряты это не нация. Ведь они предпочитают лизать сапог своего русского хозяина и служить ему нежели попытаться добится независимости. Буряты это рабы у русских рабов. Да вся Россия-это конченная территория и нормальных там быть не может
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23.04.2022 10:51 Відповісти
Надо выдавать вознаграждение за убийство каждого из них. Создать фонд поддержки ликвидации последствий геноцида. И мочить садистов по всему миру. Думаю за 100000$ замочат каждого из них прям в их аулах и кишлаках и в их трущебах
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23.04.2022 10:54 Відповісти
Это уже только трупы. И хотя ещё крысиными глазками бурятских зверей высматривают жертвы, то судьба их предрешена.
ВСЕХ УБЬЁМ.
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23.04.2022 10:57 Відповісти
 
 