Зеленський у Страсну п'ятницю звернувся до військових, волонтерів і медиків: "Вони захищають святі речі". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українські герої захищають нині святі речі – рідну землю, співгромадян і державу.

Про це він сказав у відео, опублікованому в Інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"58-ий день нашої боротьби. Страсна п’ятниця. Зазвичай у такий день ніхто не працює. Окрім наших героїв. Наші захисники, наші волонтери, наші медики - їм треба (працювати. - Ред.), бо вони захищають святі речі: нашу землю, наших людей, нашу державу. Слава Україні!" - сказав Президент.

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"Страсна п'ятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, важитиме менше, ніж молитва. Крім одного... Крім захисту Батьківщини. Крім захисту товаришів у бою", - зазначив Зеленський у дописі.

У християн східного обряду сьогодні найскорботніший день тижня перед світлим Христовим Воскресінням – Страсна п’ятниця.