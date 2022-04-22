Зеленський у Страсну п'ятницю звернувся до військових, волонтерів і медиків: "Вони захищають святі речі". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський наголосив, що українські герої захищають нині святі речі – рідну землю, співгромадян і державу.
Про це він сказав у відео, опублікованому в Інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"58-ий день нашої боротьби. Страсна п’ятниця. Зазвичай у такий день ніхто не працює. Окрім наших героїв. Наші захисники, наші волонтери, наші медики - їм треба (працювати. - Ред.), бо вони захищають святі речі: нашу землю, наших людей, нашу державу. Слава Україні!" - сказав Президент.
"Страсна п'ятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, важитиме менше, ніж молитва. Крім одного... Крім захисту Батьківщини. Крім захисту товаришів у бою", - зазначив Зеленський у дописі.
У християн східного обряду сьогодні найскорботніший день тижня перед світлим Христовим Воскресінням – Страсна п’ятниця.
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Низький їм уклін і пошана.
Таких чудових людей у ближньому колі ЗЕ немає.
@___tshp_____
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2 год
А зараз без матюків, але серьйозно:
зеленський
@ZelenskyyUa
, а що означає "гуманітарні набори особисто від президента зеленського", які роздають на звільнених територіях?
Як це розуміти? Ти за свої власні кошти це придбав, чи як?
і копійкою не доклався.
за наш рахунок піар