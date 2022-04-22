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Зеленський у Страсну п'ятницю звернувся до військових, волонтерів і медиків: "Вони захищають святі речі". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українські герої захищають нині святі речі – рідну землю, співгромадян і державу.

Про це він сказав у відео, опублікованому в Інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"58-ий день нашої боротьби. Страсна п’ятниця. Зазвичай у такий день ніхто не працює. Окрім наших героїв. Наші захисники, наші волонтери, наші медики - їм треба (працювати. - Ред.), бо вони захищають святі речі: нашу землю, наших людей, нашу державу. Слава Україні!" - сказав Президент.

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"Страсна п'ятниця. Найскорботніший день року. День, коли все, що можна робити в житті, важитиме менше, ніж молитва. Крім одного... Крім захисту Батьківщини. Крім захисту товаришів у бою", - зазначив Зеленський у дописі.

У християн східного обряду сьогодні найскорботніший день тижня перед світлим Христовим Воскресінням – Страсна п’ятниця.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Великдень (361)


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Топ коментарі
+27
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22.04.2022 16:26
+25
Так вони захищають.
Низький їм уклін і пошана.
Таких чудових людей у ближньому колі ЗЕ немає.
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22.04.2022 16:20
+13
ТШП
@___tshp_____
·
2 год
А зараз без матюків, але серьйозно:
зеленський
@ZelenskyyUa
, а що означає "гуманітарні набори особисто від президента зеленського", які роздають на звільнених територіях?
Як це розуміти? Ти за свої власні кошти це придбав, чи як?
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22.04.2022 16:39
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Так вони захищають.
Низький їм уклін і пошана.
Таких чудових людей у ближньому колі ЗЕ немає.
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22.04.2022 16:20 Відповісти
а Ермак и Арестович по вашему не патриоты ?
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22.04.2022 16:26 Відповісти
ну так самие наиглавнейшие... архиглавнейшие .. суперпупермега
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22.04.2022 16:30 Відповісти
Я ж не лох какойта щоб в їхній патріотизм вірити..
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22.04.2022 16:43 Відповісти
а Ермак и Арестович патриоты...?
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22.04.2022 16:50 Відповісти
Эти два агенты кремля, или барыги
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23.04.2022 05:50 Відповісти
кацапи наламали постройку Сіона ....
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22.04.2022 16:23 Відповісти
Господи-бережи всіх захисників України...
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22.04.2022 16:25 Відповісти
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22.04.2022 16:26 Відповісти
нічого лічного ..це музей танків армії Ізраїля ...Хто розумуміє той поняв

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22.04.2022 16:28 Відповісти
вава постится что-ли?
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22.04.2022 16:34 Відповісти
🤡🤢🤮
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22.04.2022 16:35 Відповісти
Карл это просто совпадение ничего личного
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22.04.2022 16:35 Відповісти
ну так что это значит? Это точно что то значит потому что я даже в игре такое видел. А стиль в игре с таким знаком был до войны.
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22.04.2022 16:38 Відповісти
это значит армия, знак V еще пошел с древних времен и является элементом обозначения мужского начала, часто встречается в символике воинов разных народов мира
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22.04.2022 22:33 Відповісти
страстная пятница, в этот день предки Вовы наделали делов со спасителем человечества.
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22.04.2022 16:37 Відповісти
ТШП
@___tshp_____
·
2 год
А зараз без матюків, але серьйозно:
зеленський
@ZelenskyyUa
, а що означає "гуманітарні набори особисто від президента зеленського", які роздають на звільнених територіях?
Як це розуміти? Ти за свої власні кошти це придбав, чи як?
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22.04.2022 16:39 Відповісти
та воно удавиться. українці останнє віддають, а зекодло тільки з бюджету бере. а то й тирить.
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22.04.2022 16:48 Відповісти
так знову своє ЗЕ на все ліпить.
і копійкою не доклався.
за наш рахунок піар
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22.04.2022 17:29 Відповісти
я ніколи не слухаю гнусавого. я його ненавиджу, тупого, обмеженого, злодійкуватого совка, який оточив себе дебілами і зрадниками.
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22.04.2022 16:50 Відповісти
гнусавого, тупого, обмеженого, злодійкуватого совка, який оточив себе дебілами, зрадниками и войной. Лишь бы не Порошенко
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22.04.2022 17:29 Відповісти
Бо воно ніхто,що йому ***** накаже,через каломийського,те воно і робить.
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22.04.2022 19:41 Відповісти
https://youtu.be/OCvGLF4ePdI?t=219
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22.04.2022 16:54 Відповісти
молодец, всё верно сказал.
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23.04.2022 04:58 Відповісти
 
 