"Я как серийный убийца, как Чикатило": Росія для війни в Україні поповнює свою армію психічно хворими юнаками, - перехоплення СБУ. АУДIО

Українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих юнаків.

СБУ перехопила розмову, на якій чути, як мати окупанта переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами, передає Цензор.НЕТ.

Він її переконує, що "с моими психическими расстройствами это (війна. - Ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…". Така відповідь налякала навіть його матір.

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