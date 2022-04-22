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22 051 30

"Я как серийный убийца, как Чикатило": Росія для війни в Україні поповнює свою армію психічно хворими юнаками, - перехоплення СБУ. АУДIО

Українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих юнаків.

СБУ перехопила розмову, на якій чути, як мати окупанта переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами, передає Цензор.НЕТ.

Він її переконує, що "с моими психическими расстройствами это (війна. - Ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…". Така відповідь налякала навіть його матір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Міноборони перехопило розмови окупантів. АУДIО

Автор: 

армія рф (17457) СБУ (12835) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+40
140 миллионов психических больных.
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22.04.2022 19:44
+32
Там всі такі.
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22.04.2022 19:44
+18
Їх немає 140 мільйонів. Набагато меньше. Недавно статтю читав., цифра населення роздута.
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22.04.2022 19:45
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22.04.2022 19:43 Відповісти
140 миллионов психических больных.
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22.04.2022 19:44 Відповісти
Їх немає 140 мільйонів. Набагато меньше. Недавно статтю читав., цифра населення роздута.
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22.04.2022 19:45 Відповісти
того поголів'я в рф як мінімум удвічі менше: усушка, утруска, пріпіска...
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22.04.2022 19:47 Відповісти
та ні. то вони китайців переписали, які Сибір під рисові плантації переробляють.
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22.04.2022 20:01 Відповісти
миллионов 90.
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22.04.2022 21:10 Відповісти
Там всі такі.
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22.04.2022 19:44 Відповісти
яке *****, такий народ
або навпаки
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22.04.2022 20:48 Відповісти
А попередні розмови що не такі були?
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22.04.2022 19:47 Відповісти
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22.04.2022 19:48 Відповісти
ублюдки!
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22.04.2022 19:49 Відповісти
недоразвітий кацапячiй недойобок.
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22.04.2022 19:50 Відповісти
для Украины это хорошо или плохо?
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22.04.2022 19:51 Відповісти
ше трошки і будуть одне одного різати, одним словом різьба по дереву
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22.04.2022 20:48 Відповісти
Кацапськіє свіньї-ви всє сєрійниє убійци...
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22.04.2022 19:54 Відповісти
Диагност один на всех - орк (острый распираторный критинизм)
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22.04.2022 19:57 Відповісти
мушку на своем калаше спили, Щщ-щекотила кацапская!
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22.04.2022 20:00 Відповісти
Да там вся нація психічно хвора.
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22.04.2022 20:04 Відповісти
І для чого про таких ******** цілу статтю подавати?
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22.04.2022 20:05 Відповісти
Чомусь закортіло, щоб цей виродок повернувся додому. Уявляєте, що воно буде чудити в своєму місті?
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22.04.2022 20:08 Відповісти
Як би не зруновані міста і вбиті громадяни, я би сказав що, очищення планети від кацпських утирків йде на ура! Спецоперація - кацапів утилізація. Цілу весну будемо мести, мити, чистити і вичищати світ від руснявої погані.
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22.04.2022 20:15 Відповісти
там таких 99 процентов!
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22.04.2022 20:23 Відповісти
Такого покидька тільки підранитии.І нехай повертається в паРашу. Звір який спробував крові вже не зупиниться.Нехай шматує потім потомство рашистів.
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22.04.2022 20:58 Відповісти
Якщо у них в армію беруть після "малолєтки" то і психічно хворе "м'ясо" пройде. Тільки справа в тому що ті хто знущається над слабшими в більшості сцикливі і воїни з них ніякі як з кадирівців.
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22.04.2022 21:46 Відповісти
Они и есть рабы. Мрази лнр+днр на оккупированных территориях зверствуют, гоняются за патриотами, им помогает вата местная. Но в плену они плачут.

Это ошибка верить врагам всем, в том числе плачущим молодым мразям.

"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.

То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...

Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.

То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******
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22.04.2022 22:20 Відповісти
просто малолетний дебил. пару прилетов и к маме побежит так что х"й поймаешь. такого мильчаковского говна что на камеру щенкам голові резали на донбас тоже поначалу возили. потом как наши подтянулись их сразу как в унитаз сміло.
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22.04.2022 23:04 Відповісти
********
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22.04.2022 23:51 Відповісти
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23.04.2022 03:47 Відповісти
Там главный "Чикатило" упраляет всей **********!
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23.04.2022 09:33 Відповісти
НА ОРГАНЫ ЧЕКАТИЛУ !)
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24.04.2022 13:44 Відповісти
 
 