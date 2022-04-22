БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо: Чи є у Росії шанси захопити Одесу і Миколаїв? День 58. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

58-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують на Цензор.НЕТ антипанічний стрім, де відділяють правду від маніпуляцій.