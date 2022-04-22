БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо: Чи є у Росії шанси захопити Одесу і Миколаїв? День 58. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
58-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують на Цензор.НЕТ антипанічний стрім, де відділяють правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+5 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар22.04.2022 21:28
+4 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар22.04.2022 21:08
+4 Kitti Kitti
показати весь коментар22.04.2022 21:12
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https://m.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
На кожне засідання. Щоразу.
Мало не щодня. Туди й назад. В різні міста.
А Єрмак потім каже "Армії не вистачає грошей"