В Чернігові рятувальники знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, яка не розірвалася під час бомбардування окупантами автомобільного мосту через Десну. ВIДЕО
В Чернігові рятувальники знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, яка не розірвалася під час бомбардування окупантами автомобільного мосту через Десну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бомба знаходилася на дні річки.
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показати весь коментар22.04.2022 21:17 Відповісти Мені подобається 7
Serg KS #461672
показати весь коментар22.04.2022 22:56 Відповісти Мені подобається 1
Lazik
показати весь коментар23.04.2022 07:25 Відповісти Мені подобається 0
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