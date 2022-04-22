В Чернігові рятувальники знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, яка не розірвалася під час бомбардування окупантами автомобільного мосту через Десну. ВIДЕО

В Чернігові рятувальники знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, яка не розірвалася під час бомбардування окупантами автомобільного мосту через Десну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бомба знаходилася на дні річки.

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