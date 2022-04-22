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В Чернігові рятувальники знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, яка не розірвалася під час бомбардування окупантами автомобільного мосту через Десну. ВIДЕО

В Чернігові рятувальники знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, яка не розірвалася під час бомбардування окупантами автомобільного мосту через Десну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бомба знаходилася на дні річки.

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Чернігів (788) розмінування (992) сапер (196)


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Рыбу собрать, уху наварить, сапёров угостить👍❗
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22.04.2022 21:17 Відповісти
Учитывая плотность воды и мощности взрыва очень много рыбы погибнет
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22.04.2022 22:56 Відповісти
браконьєри , під час нересту рибу глушать
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23.04.2022 07:25 Відповісти
 
 