Захисники блискуче виконують свої завдання, але на перемогу має також працювати кожен громадянин, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав підтримувати Україну та працювати на її перемогу.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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