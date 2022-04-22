Захисники блискуче виконують свої завдання, але на перемогу має також працювати кожен громадянин, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський закликав підтримувати Україну та працювати на її перемогу.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 Reception Office
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"...потім вже через годину двадцять наступ почався скрізь. Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося.
Каже: "Ну що? Будемо боротися!""
А потім, мабуть, йому дали кольчугу, меч булатний та бойового коня. І він весь такий красівий під знаменами помчав рубати ворожі полчища.
В Україні Володомирів Олександровичей огого скільки...
1. Украинцы воры, нацисты, наркоманы. С ними нельзя иметь дело. Какая-то непонятная ненастоящая страна.
2. Россия могучая и великая. К ней надо прислушиваться.
Вот они педалируют эти две темы.
Да, у нас крадут. Да, у нас куча проблем. Но все эти мантры не для того чтобы решить эти проблемы, а чтобы нам переставали давать оружие. И медикаменты и прочее. А ведь многое из этого всё равно доходит до бойцов, пусть и не всё.
разом з своєї бородатою бабушкою
давайте їх новою поштою відправимо, одного в москву, а другого - в вашингтон.
всі все бачаять, вова, дурних крім як в опі, ніде нема.
https://www.facebook.com/tony.right23 Yesterday at 12:39 PM ·
Тамара Горіха Зерня:
"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "
Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.
Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.
Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.
Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.
Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.
А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?
Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.
А упячку я вважаю бидлом.
гуманітаркою. бо її розкрадання та приховування набрало шаленних розмірів.
з гривневими та доларовими мільйонерами які на шикарних дачах
на шикарних машинах з шикарними тьолками відпочивають в безпечних містах.
з такими мерами міст як мер міста Ладижин, який повернувся з відпочинку
який проводив на морях-океанах, аж через три тижні з початку війни.
безпідставне здорожчання товарів.
на таможню доправляють тисячі машин в день,
хто, як, чому вони не в Україні? чи там жінки та інваліди їх ганяють??
чому ніхто з "блатних" місцевого розливу не воює????
питань на мирних територіях більше чим відповідей.............
Склад считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняют оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье на базе 14-й армии, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в селе Колбасна хватит на десятилетия войны.
Ви бачили кого Зеленський хоче посадити на розподіл фінансових потоків, я так розумію з тих 50 млрд євро, що вже запросил. Мецгеру. Пам'ятаєте? Восени вилетів з тріском з Укрексімбанку.
https://ua.news/ua/kredytovanye-byznesa-na-dostygnutom-ne-ostanavlyvayutsya-nbu-rassmatryvaet-varyanty/
>>> Якщо той, хто може опинитися далі, і хто хоче не втратити щось, хоче залишитись для цього нейтральним, то це - найбільш ризикована ставка, насправді, бо ви втратите все.
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Схоже, це Президент України сказав про переговори Арахамії і Подоляка з російськими злочинцями.
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Дуже правильна ідея.
Сподіваюся, що Україна виробляє САМОСТІЙНО зброю і **********, необхідні захисникам України для перемоги.