УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10713 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 352 17

"Вони казали: "Они ср#т в хате, а мы на улице, как это?": Жителі звільненого села Бервиця на Київщині розповіли про "подив" окупантів від унітазів. ВIДЕО

Село Бервиця у Броварському районі на Київщині жило в російській окупації до кінця березня. Допоки ЗСУ в один день не вдарило артилерією по техніці росіян та живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мрія окупантів - вкрасти унітаз та померти, - Зеленський

Автор: 

Київська область (4035)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Вони не тільки сруть в ями, вони ще туди падають...
показати весь коментар
22.04.2022 23:34
+31
показати весь коментар
22.04.2022 23:33
+18
показати весь коментар
22.04.2022 23:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.04.2022 23:33 Відповісти
Вони не тільки сруть в ями, вони ще туди падають...
показати весь коментар
22.04.2022 23:34 Відповісти
вони до віку в вигребну яму будуть ходити і туди попадати.
цивілізація до них ніколи не дійде - звірьйо...
показати весь коментар
22.04.2022 23:40 Відповісти
вигрібна яма--це скрєпа
показати весь коментар
23.04.2022 00:38 Відповісти
Вони там і народжуються!
показати весь коментар
23.04.2022 00:27 Відповісти
А нашим судьям взяток мало, на унитазы тоже не хватает
показати весь коментар
22.04.2022 23:34 Відповісти
не думал я, что так будет с бурятами... на втором месте после парашки
показати весь коментар
22.04.2022 23:36 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 23:42 Відповісти
Задрищинські асвабадітєлі.
показати весь коментар
22.04.2022 23:48 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2022 23:59 Відповісти
Картина называется "настоящее и будущее росии."
показати весь коментар
23.04.2022 02:11 Відповісти
Или чуть-чуть иначе - "настоящее будущее россии, самое настоящее".
показати весь коментар
23.04.2022 02:49 Відповісти
оце все що є в голові рашистських зомбі - все засрать
показати весь коментар
23.04.2022 00:00 Відповісти
"Дома кірпічниє, на наши деньгі". На які такі їх деньгі?
Ще одні кАрмільци. Чи пропагандони, у ордловських і кацапських, одні й ті ж самі, з тих же мокшаських боліт.
показати весь коментар
23.04.2022 00:06 Відповісти
Свого часу запускался виробництво на одному з заводів. Влаштувався туди і кацап. Поселили його у гуртожитку сімейного типу. Дак той нажрався, вирвав унітаз і з криком "нельзя срать в доме" викинув його на вулицю. Вони просто недорозвинуті
показати весь коментар
23.04.2022 05:38 Відповісти
 
 