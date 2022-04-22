"Вони казали: "Они ср#т в хате, а мы на улице, как это?": Жителі звільненого села Бервиця на Київщині розповіли про "подив" окупантів від унітазів. ВIДЕО
Село Бервиця у Броварському районі на Київщині жило в російській окупації до кінця березня. Допоки ЗСУ в один день не вдарило артилерією по техніці росіян та живій силі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
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цивілізація до них ніколи не дійде - звірьйо...
Ще одні кАрмільци. Чи пропагандони, у ордловських і кацапських, одні й ті ж самі, з тих же мокшаських боліт.