"Вони казали: "Они ср#т в хате, а мы на улице, как это?": Жителі звільненого села Бервиця на Київщині розповіли про "подив" окупантів від унітазів. ВIДЕО

Село Бервиця у Броварському районі на Київщині жило в російській окупації до кінця березня. Допоки ЗСУ в один день не вдарило артилерією по техніці росіян та живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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