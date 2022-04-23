"Забуті світом, але не "Азовом", - як захисники Маріуполя допомагають цивільним, які ховаються від російських ударів у підвалах "Азовсталі". ВIДЕО

В підвалах "Азовсталі" досі знаходяться цивільні люди, які потребують допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У підвалах "Азовсталі", в останній точці опору Маріуполя перебуває більше тисячі людей, переважно жінок і дітей, — всі вони вже багато тижнів не бачили сонячного світла і дуже хочуть повернутися додому.

"Хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних, сумуємо дуже сильно", - кажуть діти.

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