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"Забуті світом, але не "Азовом", - як захисники Маріуполя допомагають цивільним, які ховаються від російських ударів у підвалах "Азовсталі". ВIДЕО

В підвалах "Азовсталі" досі знаходяться цивільні люди, які потребують допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У підвалах "Азовсталі", в останній точці опору Маріуполя перебуває більше тисячі людей, переважно жінок і дітей, — всі вони вже багато тижнів не бачили сонячного світла і дуже хочуть повернутися додому.

"Хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних, сумуємо дуже сильно", - кажуть діти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуація перейшла критичну межу. Політикам усього світу має бути соромно", - командир морпіхів ЗСУ з "Азовсталі" Волинський

Автор: 

Маріуполь (3235) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+22
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23.04.2022 08:38
+21
Господи-збережи всіх цих людей...
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23.04.2022 08:42
+20
Ім'я КОЖНОГО захисника Маріуполя має бути записано золотими літерами в історію України
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23.04.2022 08:39
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23.04.2022 08:38 Відповісти
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23.04.2022 08:47 Відповісти
Ім'я КОЖНОГО захисника Маріуполя має бути записано золотими літерами в історію України
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23.04.2022 08:39 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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23.04.2022 09:09 Відповісти
Господи-збережи всіх цих людей...
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23.04.2022 08:42 Відповісти
🎶🎶🎶"Тримається місто Марії":

"Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя

Небо гримить над Азовом
Ворог гарматами б'є
Звечора навіть бетон пахне війною
Думати як буде завтра
Часу нема і немає причин
Серце і руки давно звиклі до бою
І корабельні гармати
Не розібють мою мрію
Віру ніколи не зрадить серце моє
Буде до віку стояти
Праведне місто Марії
Доки над гордим Азовом
Сонце встає
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23.04.2022 08:42 Відповісти
Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
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23.04.2022 09:06 Відповісти
Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
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23.04.2022 09:14 Відповісти
Мертвий оскаль🇺🇦🏳️‍🌈
@1984w1984Orwell
Я звісно не військовий експерт є люди які на це вчились. Але я сподіваюся що після війни мені пояснять як можна тримати на сході сто тисяч кілометрів фронту і не втримати ці дві ділянки.
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23.04.2022 08:44 Відповісти
100 тисяч кілометрів це 2 з половиною екватора. Хай йому після війни ще й про атлас розкажуть
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23.04.2022 08:58 Відповісти
То про ділянки щось напишете ? Чи ви тут чіста паржать ?
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23.04.2022 09:24 Відповісти
Весь окупований південь разом з Маріуполем Зеля и Ко здали штучно.Що вони будуть пояснювати?Арестович офіційно визнав що вони ще в грудні знали про напад.Що вон зробили?Нічого.Навколо Маріуполя кільцем ще в 15 році побудували укріплення з бетонними дотами,я сам своїми руками їх будував і знаю розтошування кожного з них.Знаєте скільки військових знаходилось в ціх укріпленнях на 24.02.2022,або в кожний наступний день.Жодного.Хто винний,у першу чергу,в Маріупольській трагедії.Зеленьський.Це він зробив.
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23.04.2022 10:13 Відповісти
А закончится это тем же, чем и вагнергейт. То есть, ничем. Поп*здят, поп*здят и забудут.
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23.04.2022 12:05 Відповісти
Потому что Зепадло готовилось сдать Украину,что непонятного.
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23.04.2022 09:10 Відповісти
Нічого вони не пояснять.Бо нічого там тримати і не збирались.Всі теріторії від Маріуполя до Херсона здали штучно.
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23.04.2022 10:24 Відповісти
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23.04.2022 08:45 Відповісти
Великая Америка, скиньте уже на бункер бомбу, спасите Мариупольцев, это же вам раз плюнуть
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23.04.2022 08:48 Відповісти
Дякуємо Богу і захисникам Маріуполя "Азову", "морській піхоті", "нацгвардійцям" і поліцейським, які не зрадили і захищають народ України. Ми з вами!!!
Немає там Верещучки, яка відповідальна за цей напрямок роботи, немає Арахамії, Подоляка, Єрмака, майбутнього генерала Абдристовича, всі віщають свої геройства з Київського бункера, тримаючи біля себе трійний штаб візажистів, перукарів, найкращих кухарів Києва і грудастих дівчаток для підняття тонусу "героям".
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23.04.2022 08:52 Відповісти
Та ці перераховані гади знаєте що кажуть? Дякуємо! Ми з вами
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23.04.2022 09:03 Відповісти
мабуть ти з тих самих "грудастих дівчаток"
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23.04.2022 09:47 Відповісти
мабуть ви саме з тих "грудастих дівчаток"
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23.04.2022 09:49 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&__cft__[0]=AZUbmRYPLbyiSlgSQdcjYDWX7u22z1uRdyTOg6pauN8DqECIEODXeMtDpR9vZkGFKrrxyPDkgw81EHVyEmSICfZpuN1nMXdD-n2Vy11itdtcx6L9ZD9bPwTp4R7UUGzgrZQ&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Федюк

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&comment_id=Y29tbWVudDoxODQ2Mzc0MzQyMjI3NTYwXzE4NDY0NzExNTU1NTEyMTI%3D 12 hrs ·

Поки ми тут з біллю в душі і серці переживаємо за наших на фронті, допомагаємо їм хто чим може з останнього - наша "переговорна група" не спить. І трагедія Маріуполя їм не на заваді. От російські джерела близькі до кремля на сайті "Медуза". Передаю мовою оригіналу в транскрипції. "Рабочіє группи готовят докумєнт "О взаімном уваженіі культур". В ньом хотят пропісать, что в Украінє "может бить" русскій язик". Як це? А так: на певну кількість російських шкіл в Україні - відкриваєтся така ж кількість українських шкіл на росії. ( Уявляю ті українські школи на росії, от уявляю, блін) А ще - всякі "культурницькі" проекти. А не так давно в інтерв'ю тій же "Медузі"наш найвеличніший: "Только зєркальноє уваженіє к історіі, язикам культурним ценностям со всємі сосєдямі. Ето я прінімаю". Яке уваженіє? Яка історія? Які культурні ценності?!!! Після Бучі, Гостомеля, Маріуполя і тисяч в них розтерзаних українців!!! Я рідко дозволяю собі, але інших слів нема: *****! Тільки підпишіть! Ви першими станете "законною ціллю"!
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23.04.2022 09:06 Відповісти
Хай спробують озвучити це гидоття !
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23.04.2022 09:19 Відповісти
Поднимешься с дивана и пойдешь воевать?
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23.04.2022 09:49 Відповісти
Вони не тільки спробують,вони це збираються зробити.І що ми зможемо з цім зробити,особливо під час військового стану,а нічого.
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23.04.2022 10:01 Відповісти
Давайте нам побільше таких "російські джерела", давайте хавать вкиди з-за порєбріка, давайте сліпо вірити у всіляку маячню тільки тому, що ця маячня направлена проти влади України.
У вас с головою все нормально? ви навіть не розумієте що стали тими кого називають "корисними ідіотами"
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23.04.2022 09:44 Відповісти
Я одного не розумію, а чому Папа Римський просто не піде і не забере звідти дітей та жінок?
Він не молодий чоловік, за будь-якого варіанту він стане святим. Що йому ще потрібно?
Я б на його місті просто поставив світ перед фактом - у 09:00 24.04, я йду у Азовсталь за дітьми, а ви, світові лідери, християни, думай що будете робити, якщо проти мене піднімуть зброю чи будуть чинити опір.
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23.04.2022 09:12 Відповісти
гутеріш теж міг би поїхати, ледащо
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23.04.2022 09:37 Відповісти
це було б добре...та не проти нехристєй і вбивць сукірашкіних...
дєдиваєвалі і попов стріляли на раз-два і церкви грабували і підривали... шо ім католик ???
за сукірашкі брехнею і підступністю можливо кирилогундяй щось і зміг би... та по-перше воно йому не требя, по-друге...воно саме таке як і його отара...
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23.04.2022 09:58 Відповісти
Боже, Матінко Богородице, поможіть
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23.04.2022 09:21 Відповісти
Будьте благословенны люди добрые, дети, чтоб вы выжили!
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23.04.2022 09:55 Відповісти
Цікаво, що там роблять чоловіки? Чому не приєднаються до хлопців з ЗСУ ?
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23.04.2022 09:59 Відповісти
ГОСПОДИ БОЖЕ сбереги всех защитников Мариуполя и гражданских!
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23.04.2022 11:37 Відповісти
Это похоже на сюжет из Метро-2033. Сюрр какой-то...
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23.04.2022 12:08 Відповісти
 
 