"Забуті світом, але не "Азовом", - як захисники Маріуполя допомагають цивільним, які ховаються від російських ударів у підвалах "Азовсталі". ВIДЕО
В підвалах "Азовсталі" досі знаходяться цивільні люди, які потребують допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У підвалах "Азовсталі", в останній точці опору Маріуполя перебуває більше тисячі людей, переважно жінок і дітей, — всі вони вже багато тижнів не бачили сонячного світла і дуже хочуть повернутися додому.
"Хочемо повернутися додому, хочемо повернутися живими, побачити своїх рідних, сумуємо дуже сильно", - кажуть діти.
Топ коментарі
+22 Ksenia VB
показати весь коментар23.04.2022 08:38
+21 Александр Чуднивец #474549
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+20 Денис Коновалов #376331
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"Океан Ельзи" присвятили нову пісню захисникам Маріуполя
Небо гримить над Азовом
Ворог гарматами б'є
Звечора навіть бетон пахне війною
Думати як буде завтра
Часу нема і немає причин
Серце і руки давно звиклі до бою
І корабельні гармати
Не розібють мою мрію
Віру ніколи не зрадить серце моє
Буде до віку стояти
Праведне місто Марії
Доки над гордим Азовом
Сонце встає
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
https://youtu.be/_XgWdxyBmB4
@1984w1984Orwell
Я звісно не військовий експерт є люди які на це вчились. Але я сподіваюся що після війни мені пояснять як можна тримати на сході сто тисяч кілометрів фронту і не втримати ці дві ділянки.
Немає там Верещучки, яка відповідальна за цей напрямок роботи, немає Арахамії, Подоляка, Єрмака, майбутнього генерала Абдристовича, всі віщають свої геройства з Київського бункера, тримаючи біля себе трійний штаб візажистів, перукарів, найкращих кухарів Києва і грудастих дівчаток для підняття тонусу "героям".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&comment_id=Y29tbWVudDoxODQ2Mzc0MzQyMjI3NTYwXzE4NDY0NzExNTU1NTEyMTI%3D 12 hrs ·
Поки ми тут з біллю в душі і серці переживаємо за наших на фронті, допомагаємо їм хто чим може з останнього - наша "переговорна група" не спить. І трагедія Маріуполя їм не на заваді. От російські джерела близькі до кремля на сайті "Медуза". Передаю мовою оригіналу в транскрипції. "Рабочіє группи готовят докумєнт "О взаімном уваженіі культур". В ньом хотят пропісать, что в Украінє "может бить" русскій язик". Як це? А так: на певну кількість російських шкіл в Україні - відкриваєтся така ж кількість українських шкіл на росії. ( Уявляю ті українські школи на росії, от уявляю, блін) А ще - всякі "культурницькі" проекти. А не так давно в інтерв'ю тій же "Медузі"наш найвеличніший: "Только зєркальноє уваженіє к історіі, язикам культурним ценностям со всємі сосєдямі. Ето я прінімаю". Яке уваженіє? Яка історія? Які культурні ценності?!!! Після Бучі, Гостомеля, Маріуполя і тисяч в них розтерзаних українців!!! Я рідко дозволяю собі, але інших слів нема: *****! Тільки підпишіть! Ви першими станете "законною ціллю"!
У вас с головою все нормально? ви навіть не розумієте що стали тими кого називають "корисними ідіотами"
Він не молодий чоловік, за будь-якого варіанту він стане святим. Що йому ще потрібно?
Я б на його місті просто поставив світ перед фактом - у 09:00 24.04, я йду у Азовсталь за дітьми, а ви, світові лідери, християни, думай що будете робити, якщо проти мене піднімуть зброю чи будуть чинити опір.
дєдиваєвалі і попов стріляли на раз-два і церкви грабували і підривали... шо ім католик ???
за сукірашкі брехнею і підступністю можливо кирилогундяй щось і зміг би... та по-перше воно йому не требя, по-друге...воно саме таке як і його отара...