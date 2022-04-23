Ворог вивів з кримської бази у Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами "Калібр", - Братчук. ВIДЕО

Російські загарбники в ніч на 23 квітня не обстрілювали Одесу, але вивели з кримської бази у відкрите море чотири підводні човни, спроможні запускати крилаті ракети з глибини до 50 метрів. Тому ймовірність ракетних ударів з моря доволі висока.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч пройшла в Одесі та області без обстрілів, хоч і з сигналами повітряної тривоги. Сили оборони надійно контролюють ситуацію, а також здійснюють контрдиверсійну роботу… Знаємо, що ворог вивів на патрулювання в Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами типу "Калібр". Тому ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою", - зазначив Братчук.

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Речник ОВА також нагадав, що в регіоні триває контрдиверсійна операція.

Братчук також закликав жителів області дотримуватись 23-24 квітня, під час зустрічі Великодня - з чистими помислами та молитвами за нашу перемогу – вимог повітряної безпеки і комендантської години.