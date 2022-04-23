Порошенко закликав Канаду ухвалити акт про ленд-ліз і запропонував включити Фріланд до Ради фінансових донорів України. ВIДЕО
Петро Порошенко в ефірі телеканалу CBC News подякував уряду Канади за підтримку України. Він закликав Канаду ухвалити акт про ленд-ліз.
"Нам необхідний акт про ленд-ліз. Саме такий, який був під час Другої світової війни. Необхіде сьогодні є все – від продовольства до амуніції, включно з важкою зброєю, важкими гаубицями, важкими мінометами, боєприпасами. І це саме те, що може змінити правила гри у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє світу залежить всього лише від 300 танків, 1000 бронемашин, 500 гаубиць та 100 винищувачів. І за цих умов дуже важливими є скоординовані зусилля та світова солідарність з Україною, які здатні зміцнити України з тим, щоб викинути російські війська з території України", – пояснює Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Під час зустрічі країн Групи семи Христя Фріланд була однією з тих, хто виступив з ініціативою надання України фінансової допомоги обсягом 24 мільярдів доларів. Думаю, що це прекрасна ідея, якби Христя Фріланд була у складі Ради донорів для супроводу використання цих коштів. Для спрямування їх на відповідні реформи. З тим, щоб післявоєнна Україна була і краща, і сильніша, і ще більш демократична, європейська, і ще більш вільна країна", – наголошує Порошенко.
П’ятий Президент також запросив Христю Фріланд та Джастіна Трюдо відвідати Україну.
"Христя, ми чекаємо на вас в Україні. Це дуже важливий час для візиту, разом з премʼєр-міністром Джастіном Трюдо, також дуже добрим другом України та моїм гарним другом", – сказав Петро Порошенко.
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Може ти та сама Христя ?
кинулись одразу коментувати )
може бути...
І чи цукерки є стратегчіним військовим і санкціонованим продуктом? Чи хоча би т.зв. подвійного призначення?
Ще краще, звісно, щоб такі заклики стали регулярними від ЗЕ... але той ще старається задивлятися в око пуйла, на жаль.
А зелені виродки один Оплот купили для параду. Асфальтом займалися, кар'єр Юзіка задовбав усіх хто поруч живе.
Допомога Україні в таких розмірах почала надходити Україні лише в 2021році. А до того - на два порядки менше (пару десятків мільйонів щорічно)
@3wA1UhLesRwTrIN
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4 год
Порошенко знову мародерить, в цинічний спосіб, нікого не спитавши дозволу, придбав 18 всюдиходів для ЗСУ, вже вирушили на фронт.
Піаршик!
Заява-то зрозуміла сама по собі, але з оцінками персонажів та пропозиціями утримайтеся, будь ласка.
Вам, думаю, достатньо було грузинського чма, чим воно Вам віддячило - добре пам'ятаєте.
Сподіваюся, Ви в курсі (більш-менш) подій тут, хоч дуже "демократичні" і ще більш "об'єктивні" українські змі ані пари з вуст про них, незважаючи на те, що вони обійшли весь світ, навіть в європарламенті про методи цього дружка і його поплічниці говорили.
Навряд чи Ви бажаєте такої "демократії" і "свободи" Україні, яку тут вибудовує ця парочка за підтримки ще одного вилупка.