Порошенко закликав Канаду ухвалити акт про ленд-ліз і запропонував включити Фріланд до Ради фінансових донорів України. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі телеканалу CBC News подякував уряду Канади за підтримку України. Він закликав Канаду ухвалити акт про ленд-ліз.

"Нам необхідний акт про ленд-ліз. Саме такий, який був під час Другої світової війни. Необхіде сьогодні є все – від продовольства до амуніції, включно з важкою зброєю, важкими гаубицями, важкими мінометами, боєприпасами. І це саме те, що може змінити правила гри у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє світу залежить всього лише від 300 танків, 1000 бронемашин, 500 гаубиць та 100 винищувачів. І за цих умов дуже важливими є скоординовані зусилля та світова солідарність з Україною, які здатні зміцнити України з тим, щоб викинути російські війська з території України", – пояснює Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Під час зустрічі країн Групи семи Христя Фріланд була однією з тих, хто виступив з ініціативою надання України фінансової допомоги обсягом 24 мільярдів доларів. Думаю, що це прекрасна ідея, якби Христя Фріланд була у складі Ради донорів для супроводу використання цих коштів. Для спрямування їх на відповідні реформи. З тим, щоб післявоєнна Україна була і краща, і сильніша, і ще більш демократична, європейська, і ще більш вільна країна", – наголошує Порошенко.

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П’ятий Президент також запросив Христю Фріланд та Джастіна Трюдо відвідати Україну.

"Христя, ми чекаємо на вас в Україні. Це дуже важливий час для візиту, разом з премʼєр-міністром Джастіном Трюдо, також дуже добрим другом України та моїм гарним другом", – сказав Петро Порошенко.