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Порошенко закликав Канаду ухвалити акт про ленд-ліз і запропонував включити Фріланд до Ради фінансових донорів України. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі телеканалу CBC News подякував уряду Канади за підтримку України. Він закликав Канаду ухвалити акт про ленд-ліз.

"Нам необхідний акт про ленд-ліз. Саме такий, який був під час Другої світової війни. Необхіде сьогодні є все – від продовольства до амуніції, включно з важкою зброєю, важкими гаубицями, важкими мінометами, боєприпасами. І це саме те, що може змінити правила гри у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє світу залежить всього лише від 300 танків, 1000 бронемашин, 500 гаубиць та 100 винищувачів. І за цих умов дуже важливими є скоординовані зусилля та світова солідарність з Україною, які здатні зміцнити України з тим, щоб викинути російські війська з території України", – пояснює Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Під час зустрічі країн Групи семи Христя Фріланд була однією з тих, хто виступив з ініціативою надання України фінансової допомоги обсягом 24 мільярдів доларів. Думаю, що це прекрасна ідея, якби Христя Фріланд була у складі Ради донорів для супроводу використання цих коштів. Для спрямування їх на відповідні реформи. З тим, щоб післявоєнна Україна була і краща, і сильніша, і ще більш демократична, європейська, і ще більш вільна країна", – наголошує Порошенко.

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П’ятий Президент також запросив Христю Фріланд та Джастіна Трюдо відвідати Україну.

"Христя, ми чекаємо на вас в Україні. Це дуже важливий час для візиту, разом з премʼєр-міністром Джастіном Трюдо, також дуже добрим другом України та моїм гарним другом", – сказав Петро Порошенко.

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Канада (2199) Порошенко Петро (15180) Фріланд Христя (130)


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Топ коментарі
+37
Нормальний президент пропонує нормальні і реальні рішення, а не кричить на весь світ "Я не втік". А якби його почули раніше і поставили в ЗСУ хочаби 5 ракетних дивізіонів, яким виготовили хочаби по сотні крилатих ракет, то і російська банда, яка себе називає флот не те що не вийшла із бухти, а боялися туди заходити. Але маємо, що маємо. Час заствялє передивитися свої погляди, не думаючи вибирати "Поржьом", на постійні думки - куди втекти і як вижити і точно вже не до "ржачки".
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23.04.2022 11:42
+24
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23.04.2022 11:47
+17
Американці розблокували і іменно після заяв Петі, єриак пізніше примазався. Wer bist du?
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23.04.2022 11:45
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Американці розблокували і іменно після заяв Петі, єриак пізніше примазався. Wer bist du?
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23.04.2022 11:45 Відповісти
Когда уже Андрей Елдак выучит инглиш. Уже даже Денис Шморгаль выучил. Или у Елдака челюсть не такая?
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23.04.2022 12:09 Відповісти
Ріллі ?
Може ти та сама Христя ?
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23.04.2022 11:47 Відповісти
Реакция Фриланд ......"who are you Рetya"? Вы не правы, Вынос, "This is a dick must do" она именно так сказала.
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23.04.2022 11:52 Відповісти
Реакція ФІріланд нормальна до українця Порошенко і українців України. Краще скажіть, яка була реакція Ізраїлю дати ППО для українських громадян, в тому числі євреїв при зверненні єврея Зеленськлого.
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23.04.2022 11:53 Відповісти
Ось хто така vunos mozga (ні армії.ні віри,ні МОВИ),так це точно - чорт знає хто.
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23.04.2022 12:06 Відповісти
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23.04.2022 11:47 Відповісти
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23.04.2022 12:10 Відповісти
тролі навіть не слухали.
кинулись одразу коментувати )
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23.04.2022 11:49 Відповісти
а ти з якого окопу ?
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23.04.2022 11:52 Відповісти
Вы хотели спросить рашотролля из какого он Обкома? ))))
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23.04.2022 12:16 Відповісти
кажеш, з обкому?
може бути...
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23.04.2022 12:35 Відповісти
Смердить тут тільки від тебе, гнида
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23.04.2022 12:13 Відповісти
А ты от фронта в Чехии спрятался?
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23.04.2022 12:02 Відповісти
Допоможіть зупинити просування Україною путінс трупс
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23.04.2022 11:37 Відповісти
"Думаю, що це прекрасна ідея, якби Христя Фріланд була у складі Ради донорів для супроводу використання цих коштів" - хороша пропозиція, зараз ОПа кине в бій всіх своїх дебілів з відрами помиїв.
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23.04.2022 11:42 Відповісти
Так бойовий дегенерат із зе-команди, декілька днів тому заявив, що захід не повинен контролювати кошти, які світ виділяє Україні - укр влада має сама вирішувати як їх витратити. Ще раз: зе-гниди прямим текстом посилають Захід, аби грабувати міжнародну допомогу.
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23.04.2022 12:28 Відповісти
Нормальний президент пропонує нормальні і реальні рішення, а не кричить на весь світ "Я не втік". А якби його почули раніше і поставили в ЗСУ хочаби 5 ракетних дивізіонів, яким виготовили хочаби по сотні крилатих ракет, то і російська банда, яка себе називає флот не те що не вийшла із бухти, а боялися туди заходити. Але маємо, що маємо. Час заствялє передивитися свої погляди, не думаючи вибирати "Поржьом", на постійні думки - куди втекти і як вижити і точно вже не до "ржачки".
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23.04.2022 11:42 Відповісти
за три роки вашої зедебільної влади на чолі з головкою ЄрЗе хоч знайшли (та хоча би доказово виявили) покупців/продавців тієї зброї? зі складів?
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23.04.2022 12:30 Відповісти
Ви їх дуже переоцінюєте, ніхто ніяких поглядів не передивився і не передивиться, час тут безсилий. Ті хто вибирав "Поржьом" першими кинулись втікати, і з підвалів у Львові та з Польщі строчать віршики в соцмережах про зеленського, який відстояв Україну.
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23.04.2022 13:05 Відповісти
а чо там не сказано, звідки ті цукерки взялися?
І чи цукерки є стратегчіним військовим і санкціонованим продуктом? Чи хоча би т.зв. подвійного призначення?
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23.04.2022 12:05 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3269 Петро Порошенко в інтерв'ю для видання Newsweek "Закликав західних союзників сформувати широку коаліцію проти ***** та звільнити росію від авторитарної та агресивної політики диктатора і його сателітів. Така коаліція повинна бути більш амбіційною, та прагнути не лише перемоги над москвою в Україні, а й «депутінізації росії»"
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23.04.2022 11:57 Відповісти
Це справді дуже добрий акцент.... і час для такого заклику вибрано досить добре - коли вже багато держав зняли всі обмеження щодо постачання Україні важкої техніки.
Ще краще, звісно, щоб такі заклики стали регулярними від ЗЕ... але той ще старається задивлятися в око пуйла, на жаль.
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23.04.2022 14:28 Відповісти
Заява сміливої людини!
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23.04.2022 16:43 Відповісти
Як де? В той момент коли ти кулемети привіз, які ти купив за сої гроші
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23.04.2022 12:16 Відповісти
Нагадай скільки броніків купив для ЗСУ доларовий мультимільйонер ze?!! А патріоти із кварталу95? Чи це не їх війна? У них сєріали у москві треба продавати?
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23.04.2022 12:31 Відповісти
які бронежители від Зе? Ви що? Він із самого початку розповів, що він не лох і нікому нічого не заборгував. А його кумір і вчитель Беня говорив, що борги і податки платять тільки лохи. То які бронежители, чи ще щось Ви чекали від них?
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23.04.2022 15:02 Відповісти
Нагадай скільки клоун витратив мільйонів власних грошей на ЗСУ? А скільки пожертвував квартал95? Правильна відповідь - клоунські жлоби вважають, що це не їхня війна
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23.04.2022 12:33 Відповісти
змініть методичку!
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23.04.2022 12:21 Відповісти
Так зе-команда успішно продає гуманітарку. В Запоріжжі губата подруга зе, успішно заробляє на розподіленні гумдопомоги своїм фірмам, які добре торгують
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23.04.2022 12:24 Відповісти
Набігло так багато нечесті.Ще не всі усвідомили чому зараз іде війна і чому Україна не здається.Це до вас бездуховні тролі.
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23.04.2022 12:16 Відповісти
тролів тут обмаль. Тут більшість - оплачуваних подлякових ботів.
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23.04.2022 12:32 Відповісти
Поки тролі рига подоляка розповідають про херового пєтю, депутати рашистскього жопоблоку мало того, що не позбавлені депутатського мандата як це мало би бути, так вони вже стали негласною коаліцією із ze-командою - останні голоування в раді за корупційні і антиукраїнські загони - яскраве тому підтвердження. Кому війна, а кому бізнес на крові.
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23.04.2022 12:22 Відповісти
Трамп тоді забанив поставку!. Канада не виготовляє ті літаки.
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23.04.2022 13:24 Відповісти
Підтвердження??????
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23.04.2022 13:27 Відповісти
А хто заважав йому ті ж 300 танків "Оплот" виробити у Харкові за 5 років? Грошей не було? Так тільки Японія надала допомогу $1,8 млрд. Про це тут на Цензорі було. Вартість "Оплоту" на ринку $5 млн. 300 танків по ринковій ціні - 1,5 млрд. Але для держави це було б на 30% дешевше.
А зелені виродки один Оплот купили для параду. Асфальтом займалися, кар'єр Юзіка задовбав усіх хто поруч живе.
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23.04.2022 13:14 Відповісти
знову юдьчині популістичні ьредні тут розкидаєш?
Допомога Україні в таких розмірах почала надходити Україні лише в 2021році. А до того - на два порядки менше (пару десятків мільйонів щорічно)
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23.04.2022 13:28 Відповісти
Вот тут Петя - молодец. Поддерживать тему в мировых новостях - святое дело!
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23.04.2022 13:26 Відповісти
Хоч це і притаманно лише Кацапії та її друзям Північній Кореї, Білорусі та Ерітреї, але ж яка одностайність думок! Жодного не те що кривого, а навіть нейтрального слова про нашого генія! Всьо! Кличте Охиндовського - петрусь вже президент вадінтур
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23.04.2022 13:56 Відповісти
Alex Rem
@3wA1UhLesRwTrIN
·
4 год
Порошенко знову мародерить, в цинічний спосіб, нікого не спитавши дозволу, придбав 18 всюдиходів для ЗСУ, вже вирушили на фронт.
Піаршик!
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23.04.2022 14:03 Відповісти
Петро Олексійович, я (МИ) Вам завжди ПЛЮСУЮ+++++++++++++++
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23.04.2022 15:43 Відповісти
Петре Олексійовичу, на жаль, незважаючи на Ваш досвід, Ви не розбираєтеся в людях.
Заява-то зрозуміла сама по собі, але з оцінками персонажів та пропозиціями утримайтеся, будь ласка.

Вам, думаю, достатньо було грузинського чма, чим воно Вам віддячило - добре пам'ятаєте.

Сподіваюся, Ви в курсі (більш-менш) подій тут, хоч дуже "демократичні" і ще більш "об'єктивні" українські змі ані пари з вуст про них, незважаючи на те, що вони обійшли весь світ, навіть в європарламенті про методи цього дружка і його поплічниці говорили.

Навряд чи Ви бажаєте такої "демократії" і "свободи" Україні, яку тут вибудовує ця парочка за підтримки ще одного вилупка.
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24.04.2022 04:09 Відповісти
 
 