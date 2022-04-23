У Маріуполі російські окупанти проводять зачистку завалів Драмтеатру: тіла загиблих вивозять у Мангуш, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі йде зачистка завалів розбомбленого російськими загарбниками Драматичного театру, знайдені тіла загиблих мирних мешканців окупанти упаковують в пластикові мішки і вивозять в с. Мангуш, де звалюють в траншею.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують "зачистку" в центрі Маріуполя. Наразі йде зачистка завалів Драматичного театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею. До "зачистки" від тіл загиблих маріупольців залучені виключно командировані працівники так званих "МСЧ "ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах. Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під Драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Германії, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише в 2018-2019 роках при проведені реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище", - розповів він.

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