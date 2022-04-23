"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Четыре человека снял сегодня": російські військові бояться ЗСУ навіть в окупованих містах, - перехоплення СБУ. АУДIО
Рашисти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники.
Про це свідчить чергове перехоплення розмови між російськими окупантами, яке оприлюднене СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Вони бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.
"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.
Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в "тилу".
Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів. "Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - робить висновок окупант.
Так і є: ми будемо стояти до останнього і знищимо усіх ворогів!
За останніми даними ЗСУ, наші військові ліквідували уже понад 21 тис. окупантів", - розповіли в СБУ.
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https://youtu.be/6zub5JMrKjc
Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.
"Голодранці займаються дуже популярною справою, в якій рівних їм немає. Дикуни видовбують зі стін промислових об'єктів мідний дріт, щоб здати його на металобрухт в своїй "могутній країні" та отримати за це кошти."Друга армія світу" - що сказати", - йдеться у повідомленні. https://t.me/operativnoZSU/20598
Не 4х человек, а 4х 3/14дарасов!
Говорімо й пишімо правильно! 🧐
https://twitter.com/i/status/1517797233369964544
- Віддачу в плече...
- Віддачу в плече...
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
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Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ніщо так не знімає втому, як куля 308Win у макитру!
Кацап в прицілі - більш нічого.
А серце б'ється, оживає - як його вцілив... (позивний "Кобзар")
В Джанкое (Крым) учительница Какое вы имели право детям во время перемены объяснять, что такое нацизм и фашизм? В Джанкое (Крым) учительница Сусанна Безазиева была вынуждена уволиться по собственному желанию из-за давления после разговора со школьниками о войне.
- Вы знаете, что случилось? - спросила меня директор.
- Нет, а что случилось? - не поняла я.
- Что произошло в среду в 9 «А» классе после уроков? Вы начали комментировать букву «Z» на футболке у девочки.
- Ни о какой «Z» и футболке речь и не шла. Шла речь о формулировке нацизма и фашизма, что я и пояснила детям.
- Это не ваша компетенция, пусть про нацизм и фашизм объясняет учитель истории на уроке истории. Какое вы имели право детям во время перемены объяснять, что такое нацизм и фашизм?
Слава Україні!
Героям Слава!
Снайпери, валіть цир орків без жалю!
Слава Українським Воїнам!