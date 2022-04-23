"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Четыре человека снял сегодня": російські військові бояться ЗСУ навіть в окупованих містах, - перехоплення СБУ. АУДIО

Рашисти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови між російськими окупантами, яке оприлюднене СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вони бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.



"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

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Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в "тилу".



Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів. "Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - робить висновок окупант.



Так і є: ми будемо стояти до останнього і знищимо усіх ворогів!



За останніми даними ЗСУ, наші військові ліквідували уже понад 21 тис. окупантів", - розповіли в СБУ.