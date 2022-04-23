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"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Четыре человека снял сегодня": російські військові бояться ЗСУ навіть в окупованих містах, - перехоплення СБУ. АУДIО

Рашисти в шоці від опору, який їм чинять українські захисники.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови між російськими окупантами, яке оприлюднене СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вони бояться наших воїнів і почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит… ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", - розказує російський загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я как серийный убийца, как Чикатило": Росія для війни в Україні поповнює свою армію психічно хворими юнаками, - перехоплення СБУ. АУДIО

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам – боїться залишатися навіть в "тилу".

Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів. "Они …. 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - робить висновок окупант.

Так і є: ми будемо стояти до останнього і знищимо усіх ворогів!

За останніми даними ЗСУ, наші військові ліквідували уже понад 21 тис. окупантів", - розповіли в СБУ.

Автор: 

армія рф (17482) СБУ (12842) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+46
Молодець снайпер
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23.04.2022 13:22
+35
Гадали під@ри рашисскі що буде "легка прогулянка з зґвалтуваннями та мородерсивом" але щось пішло не так.... Слава Захистникам України!
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23.04.2022 13:21
+32
"Усталі"? Вішаєте комуняцьке ганчір'я на флагштоки у захоплених містах? Нічого, присядьте десь на лаві. Український снайпер вас всіх, падлів, дістане.
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23.04.2022 13:24
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московські попи - зрадники збирали продукти окупантам :
https://youtu.be/6zub5JMrKjc
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23.04.2022 13:19 Відповісти
В Запорожье женщина пустила переночевать двух беженок с Донбасса. Вечером накормила, постель постелила, утром покормила и они отправились дальше на запад. Стала убирать постель, а под простыней записка: "Чтоб вы все передохли бандеры проклятые, это все из-за вас!" Думаю это в их умственно недоразвитые головы вкладывают попы московского патриархата. А наша власть никак не может разобраться с этим отделением ФСБ в Украине.
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23.04.2022 15:03 Відповісти
наша ****** зебильная власть
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23.04.2022 16:49 Відповісти
Пацаны, тут 4 снайпера, а не один. Каждый снял. Дальше интереснее.
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23.04.2022 15:53 Відповісти
"Грузы200" побеседовали.
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23.04.2022 13:19 Відповісти
Гадали під@ри рашисскі що буде "легка прогулянка з зґвалтуваннями та мородерсивом" але щось пішло не так.... Слава Захистникам України!
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23.04.2022 13:21 Відповісти
Им ешё везёт, что не могут прийти все, кто их искренне ненавидит.. Им тогда АД покажется курортом.
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23.04.2022 13:30 Відповісти
Російське мародерство на окупованих територіях Запорізької області вражає. Так, в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі загарбники видовбують зі стін промислових об'єктів мідний дріт. Його потім здають на металобрухт в росії.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"Голодранці займаються дуже популярною справою, в якій рівних їм немає. Дикуни видовбують зі стін промислових об'єктів мідний дріт, щоб здати його на металобрухт в своїй "могутній країні" та отримати за це кошти."Друга армія світу" - що сказати", - йдеться у повідомленні. https://t.me/operativnoZSU/20598
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23.04.2022 13:35 Відповісти
Ну в них же https://youtu.be/6zub5JMrKjc діє віковий заклик: "Голодранці - гоп до купи!" (пролетарии всех стран -соединяйтесь!)
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23.04.2022 15:32 Відповісти
Устали ? Ну ничего ,на том свете отдохнёте .
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23.04.2022 13:22 Відповісти
Молодець снайпер
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23.04.2022 13:22 Відповісти
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23.04.2022 13:23 Відповісти
А голоса совсем не веселые. От оголтелой пропаганды есть и плюсы. Представьте, какой будет слом психики, когда пузырь вяличия лопнет в головах кацапов. Когда окажется, что весь милитаристский угар это потемкинская картонка.
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23.04.2022 13:24 Відповісти
Дуже подобається вираз "рєволюціонноє броженіє". У випадку раші -- це як кіло дріжджів вкинути у велику діжку з лайном. І це те, що у них там зараз лише починається.
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23.04.2022 14:05 Відповісти
"Усталі"? Вішаєте комуняцьке ганчір'я на флагштоки у захоплених містах? Нічого, присядьте десь на лаві. Український снайпер вас всіх, падлів, дістане.
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23.04.2022 13:24 Відповісти
3/14здёж!
Не 4х человек, а 4х 3/14дарасов!
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23.04.2022 13:24 Відповісти
Пане, не "3/14", а 3,14. Ну або вже 22/7, якщо наближено.

Говорімо й пишімо правильно! 🧐
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23.04.2022 13:28 Відповісти
дайте мені того снайпера, я його в каску поцілую.
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23.04.2022 13:27 Відповісти
казка про свинособак.... )))
https://twitter.com/i/status/1517797233369964544
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23.04.2022 13:29 Відповісти
- Що відчуває український снайпер, коли стріляє в орка?
- Віддачу в плече...
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23.04.2022 13:29 Відповісти
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23.04.2022 13:29 Відповісти
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23.04.2022 13:30 Відповісти
- Що відчуває український снайпер, стріляючи в орка?
- Віддачу в плече...
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23.04.2022 13:30 Відповісти
Натхнення
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23.04.2022 15:37 Відповісти
Сколько говорил, покидая дома, свои магазины, все минируйте бытовые приборы и технику, травите продукты особенно алкогольные напитки. Таким образом вы даже можите уничтожить больше врага чем наша артиллерия на фронте. Так же нужно травить дорогиеалкогольные напитки которые окупанты пересылают в качестве трофеев себе домой. Таким образом можно вытравить всех кацапских личинок в ихнем глубоком тылу.
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23.04.2022 13:31 Відповісти
найрідніші очі - очі Захисників України





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23.04.2022 13:32 Відповісти
Наверное придётся изменить символику.

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23.04.2022 13:33 Відповісти
А вот умирать мы не собираемся не надейтесь.
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23.04.2022 13:34 Відповісти
Все устали. а четыре человека - самые хитрые, на расслабоне.
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23.04.2022 13:37 Відповісти
Дохлый кацап карашо,но калеченный кац лучше,его другие на Родине содержать должны.
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23.04.2022 13:39 Відповісти
Согласен, калеченый кацап расскажет другим, что ну его нафиг ).
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23.04.2022 13:50 Відповісти
Ну так высунь башку и отдохнешь насовсем.
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23.04.2022 13:52 Відповісти
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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23.04.2022 14:00 Відповісти
Нічого, скоро підете за чотирма колегами!
Ніщо так не знімає втому, як куля 308Win у макитру!
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23.04.2022 14:00 Відповісти
Шота ніхрена у мене той телеграм не показує
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23.04.2022 14:27 Відповісти
Ну щоб здавалося мішень?
Кацап в прицілі - більш нічого.

А серце б'ється, оживає - як його вцілив... (позивний "Кобзар")
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23.04.2022 14:37 Відповісти
Какое вы имели право детям во время перемены объяснять, что такое нацизм и фашизм?
В Джанкое (Крым) учительница Какое вы имели право детям во время перемены объяснять, что такое нацизм и фашизм? В Джанкое (Крым) учительница Сусанна Безазиева была вынуждена уволиться по собственному желанию из-за давления после разговора со школьниками о войне.
- Вы знаете, что случилось? - спросила меня директор.
- Нет, а что случилось? - не поняла я.
- Что произошло в среду в 9 «А» классе после уроков? Вы начали комментировать букву «Z» на футболке у девочки.
- Ни о какой «Z» и футболке речь и не шла. Шла речь о формулировке нацизма и фашизма, что я и пояснила детям.
- Это не ваша компетенция, пусть про нацизм и фашизм объясняет учитель истории на уроке истории. Какое вы имели право детям во время перемены объяснять, что такое нацизм и фашизм?
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23.04.2022 15:19 Відповісти
Слава Україні ! Героям Слава ! Так має робити кожний Українець. Під орками має горіти земля
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23.04.2022 15:21 Відповісти
Так и умрете уставшими. Не надо от снайпера бегать
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23.04.2022 15:32 Відповісти
Орків считати рухающеюся мішенью в тірі,а місцевим робити ставки.
Слава Україні!
Героям Слава!
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23.04.2022 16:21 Відповісти
$2000 в місяць і роSSіянин перетворюється на антихреста, маньяка і терориста.
Снайпери, валіть цир орків без жалю!
Слава Українським Воїнам!
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23.04.2022 16:39 Відповісти
Что-то маловато вас угрохали, ну ничего, всё ещё впереди, ждите, и своего часа обязательно дождётесь.
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23.04.2022 17:02 Відповісти
 
 