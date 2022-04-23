"Велике прибирання": Бровари уже зі світлом і водою, у Бородянці скоро підключать каналізацію. ВIДЕО

На Київщині розчищено понад 300 км доріг та вулиць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про хід та чергові результати робіт з відновлення звільнених від окупанта територій у п'яти областях станом на п'ятницю, 22 квітня, розповів на брифінгу заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Передмістя столиці прибирають 380 працівників та 130 одиниць техніки. Відновлено рух на семи переправах. Триває облаштування ще восьми переправ біля зруйнованих мостів. Протягом останньої доби під'єднали світло 29 населеним пунктам та відновили газопостачання у 91 населеному пункті.

У Броварах, де 72% міста було знеструмлено внаслідок ракетного удару, відновлено у повному обсязі послуги з електро- та водопостачання. У Бучі розпочали встановлювати вікна у будинках. Водопостачання запущено у всю систему міста. Але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки у будинках, які розміщені нижче водопровідних мереж. Частково відновлено мобільний зв'язок.

У Бородянці найближчим часом запрацює каналізаційна система. У Чорнобилі, Іванкові та Димері відновили роботу підрозділи ДСНС.

Житомирщина. "Дорожники планують упродовж місяця відновити переправи на трасі у Житомирській області. Через російсько-українську війну на трасі М-21 було знищено міст через річку. Людям доводиться робити майже 30-кілометровий гак. Тимчасова переправа матиме дві смуги руху, щоб забезпечити рух транспорту в обидва боки", — зазначив Тимошенко.

Харківщина. У Харкові відновлено газопостачання п'яти житлових будинків, що були пошкоджені під час обстрілів. Відновлено постачання газу у частині Балаклії. У Дергачах під'єднали до світла 2200 споживачів. У селах Ємці та Шовкопляси повністю відновлено газопостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Броварах повністю відновлено електро- та водопостачання, - ОП

"Комунальники приводять до ладу житловий фонд Харкова: закривають вікна, ремонтують покрівлі, мережі водопостачання та опалення, прибирають парки", — повідомив заступник керівника ОП.

Чернігівщина. Пошкоджено понад 600 км доріг і 20 мостів. Дорожники організували тимчасові об'їзди біля чотирьох зруйнованих споруд. Ще на трьох роботи тривають. Розпочато ямковий ремонт на транспортних коридорах до Києва.

Сумщина. Спеціалісти обстежують постраждалі від бомбардувань житлові будинки. У всіх територіальних громадах проводиться тимчасове під'єднання до електричних мереж, щоб якнайшвидше відновити електропостачання населенню.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков пояснив, чому на звільнених територіях настільки важливо першочергово відновлювати транспортне сполучення.

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