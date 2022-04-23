Зеленський спілкується із журналістами в Києві. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський спілкується з представниками українських та іноземних ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 саша паламарчук
показати весь коментар23.04.2022 19:58
+13 Super Gut
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+9 metal35
показати весь коментар23.04.2022 19:57
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Но как-то неспокойно на душе,
Когда Зеленский обіцяє перемогу,
Я вспоминаю - "в травні будем смажить шашлики"
Питання до тих, хто зміг : про шашлики, та про "нє нагнєтайте" було?
А если ты про вовочку - то он лично виноват в многих тысячах жертв среди мирного населения! Перечислять снова все по пунктам, или ты и так вкурсе?