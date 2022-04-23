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Новини Відео Війна
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Зеленський спілкується із журналістами в Києві. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський спілкується з представниками українських та іноземних ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Більше зброї": Зеленський та Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+14
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23.04.2022 19:58
+13
Сподіваюсь він розкаже, хто його переконав у тому що війни не буде, і готуватися до супротиву окупації не потрібно. дєрьмак, татаров, агрохімія чи дємченко - хто з них?
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23.04.2022 19:53
+9
со своими ручными пропагандонами он говорит только.после победы.эту зеленого предателя и сабатерщика ждет тюряга.
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23.04.2022 19:57
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Сподіваюсь він розкаже, хто його переконав у тому що війни не буде, і готуватися до супротиву окупації не потрібно. дєрьмак, татаров, агрохімія чи дємченко - хто з них?
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23.04.2022 19:53 Відповісти
порошенко.во всьом виноватий порошенка.то він підкрався вночі до ліжечка говнокомандующого й підступно спрямував півника з неголеним убивцею.І ************ того проклятая ізмєна
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23.04.2022 21:19 Відповісти
я бачу ви поціновувач високого мистецтва від Митця)))
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24.04.2022 03:04 Відповісти
Слухаю... -- доки сухабельно... -- бо тяжко.
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23.04.2022 19:54 Відповісти
Хіба собі! Це ж метро Арсенальна! ...глибше не буває...*)
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23.04.2022 19:55 Відповісти
так - картинка наше фсе !!!
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23.04.2022 20:05 Відповісти
со своими ручными пропагандонами он говорит только.после победы.эту зеленого предателя и сабатерщика ждет тюряга.
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23.04.2022 19:57 Відповісти
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23.04.2022 19:58 Відповісти
Нащо ті інтерв'ю, воно й так не на хвилину не замовкає. Скучило за тим як йому мусійчучка зад лиже. Навряд чи туди покликали Бутусова чи Ганапольського.
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23.04.2022 19:58 Відповісти
Я оптимист по жизни и не ною
Но как-то неспокойно на душе,
Когда Зеленский обіцяє перемогу,
Я вспоминаю - "в травні будем смажить шашлики"
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23.04.2022 19:59 Відповісти
Слухати цього болвана ....жаль часу.
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23.04.2022 20:02 Відповісти
Журналісти Прямого, Еспресо, 5 каналу були?
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23.04.2022 20:15 Відповісти
та ніхто не дивиться те інтерв`ю.великдень на носі
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23.04.2022 21:21 Відповісти
як же відкрито зіскочив на русзикй язік, що ж ти пане здав назад ****!
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23.04.2022 20:20 Відповісти
баран бараном, з суфлера читати в нього краще виходить
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23.04.2022 20:44 Відповісти
В мене не має здоров'я слухати брєд цього пацієнта...
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23.04.2022 20:51 Відповісти
Це "спілкування" може слухати лише людина зі сталевими нервами...
Питання до тих, хто зміг : про шашлики, та про "нє нагнєтайте" було?
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23.04.2022 21:05 Відповісти
Може владі і не видно зверху, але значна частина українців просто не дивиться беззмістовні брифінги та відосіки президента, коментарі Арестовича, рідкі "вилазки з підвалу" Єрмака, владопослушний телемарафон...
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23.04.2022 21:24 Відповісти
Такие интервью нужни. Вони продолжают доносить до мировой общественности правду о нашей войне, о наших потребностях. Считаю, Зе отвечал по делу и конкретно . Да, єто не Бутусов, но обсерать президента нашей страни во время войни - єто бидлотство. Тем более, что сейчас он- тільки проукраинска и патриотична людина. Гадить зараз на нього- це на руку кацапів.
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23.04.2022 23:50 Відповісти
а трупи в Бучі і Маріку то видно високе *********? накуй то туда,по дєлу,а шо там були журанілісти яких не фільтранули на список питань? це ********* підростаюче
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24.04.2022 03:08 Відповісти
Зараз обирають президента агенти кремля та олігархів.
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24.04.2022 08:36 Відповісти
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24.04.2022 23:55 Відповісти
Президент твоей страны Штанмаер если ты до сих пор не вкурсе

А если ты про вовочку - то он лично виноват в многих тысячах жертв среди мирного населения! Перечислять снова все по пунктам, или ты и так вкурсе?
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28.04.2022 18:05 Відповісти
 
 