"Твари вы и гореть вам в аду", - Труханов про обстріл Одеси. ВIДЕО
Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував заяву Міноборони окупантів про "знищення військових об'єктів в Одесі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+35 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар23.04.2022 22:12
+33 Перехватчик
показати весь коментар23.04.2022 22:18
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар23.04.2022 22:13
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Одужання пораненим.
https://twitter.com/qwest__/status/1516827856277581830
Вот так выглядит человек, который непосредственно командует бомбардировками Мариуполя, - Кобылаш Сергей Иванович,
родом из Одессы.
Хотя это даже не ****, безмозглый жадный, беспринципный урод, не человек- а генетический биомусор
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кобилаш Сергій Іванович
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одесі . У https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 році закінчив Єйське вище військове авіаційне училище льотчиків імені В. М. Комарова, після чого проходив службу на посадах льотчика, старшого льотчика, командира ланки, заступника командира ескадрильї, командира ескадрильї, заступника командира полку, командира полку розряду.
І скільки ще таких кобилашів сьогодні прислуговує на окупованих територіях, відсиджується за кордоном чи інших безпечних місцях, щоб уберегти себе для президенства, майбутніх місць у ВР, уряді, адміністраціях усих рівнів.
Сама невинність.
пачІму ? за что ? запад нас нінавідіт і хочєт унічтожить за то, что мі - сільниє.
наш прізідєнт всьо правільна сдєлал.
Всі покидьки і виродки.
Видимо, многоэтажный дом для него это "аэродром", разбитые квартиры на 5-6 этажах - "логистический центр", а погибшая 3-хмесячная девочка - сотрудник логистики в звании полковника.
В таком случае и будущую петлю на его, конашенковской, шее вполне можно назвать модным галстуком.
У іміґрації про політичну карєру потрібно забути а бізнесова - воно крім отримання хабарів і відкатів більше нічого не вміє.
Залишається перекваліфіковуватися у "патріота" з надією що буде зарахований у героя-захисника і залишиться при тім же кориті що і до війни.
Що саме прикре, одеський "мудрий нарІд" так і зробить, навіть не задумуючись про те що діяльність цього політичного мерзотника сприяла тому стану держави, який призвів до цієї війни.
Нєужелі стараму угаловніку пріходіца удівляться такім паступкам?
Робіть висновни, співгромадяни, інакше будете поховані рускім міром під руїнами власних помешкань. Часу зовсім обмаль, але він все ще є...