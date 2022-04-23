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"Твари вы и гореть вам в аду", - Труханов про обстріл Одеси. ВIДЕО

Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував заяву Міноборони окупантів про "знищення військових об'єктів в Одесі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Зеленський про обстріл Одеси: "Подонки вонючие". ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28633) Одеса (5472) Труханов Геннадій (378)


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Топ коментарі
+35
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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23.04.2022 22:12
+33
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23.04.2022 22:18
+27
всем (понимаете - всем!!!) рашатварям гореть в аду!! ибо там нет невиноватых...
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23.04.2022 22:13
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и при этом зелох жаждит переговоров с куйлом, вы уроды!
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23.04.2022 22:10 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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23.04.2022 22:12 Відповісти
всем (понимаете - всем!!!) рашатварям гореть в аду!! ибо там нет невиноватых...
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23.04.2022 22:13 Відповісти
qwest@qwest__

https://twitter.com/qwest__/status/1516827856277581830

Вот так выглядит человек, который непосредственно командует бомбардировками Мариуполя, - Кобылаш Сергей Иванович,
родом из Одессы.

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23.04.2022 22:39 Відповісти
****. Сори за мой французский

Хотя это даже не ****, безмозглый жадный, беспринципный урод, не человек- а генетический биомусор
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23.04.2022 23:08 Відповісти
вишкрябок Всесвіту, якось так.
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24.04.2022 00:59 Відповісти
Как и большинство русских
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24.04.2022 07:16 Відповісти
Який він, нах. "руський"... Класичний продажний хахол-манкурт з Одеси.
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24.04.2022 17:32 Відповісти
мразь !!!
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24.04.2022 01:01 Відповісти
Биография:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кобилаш Сергій Іванович

Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 1 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одесі . У https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 році закінчив Єйське вище військове авіаційне училище льотчиків імені В. М. Комарова, після чого проходив службу на посадах льотчика, старшого льотчика, командира ланки, заступника командира ескадрильї, командира ескадрильї, заступника командира полку, командира полку розряду.

І скільки ще таких кобилашів сьогодні прислуговує на окупованих територіях, відсиджується за кордоном чи інших безпечних місцях, щоб уберегти себе для президенства, майбутніх місць у ВР, уряді, адміністраціях усих рівнів.
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25.04.2022 06:57 Відповісти
Пане Василю, Ви навіть не можете уявити моєї огиди, коли я заходжу на їхні ресурси (зокрема, спортивні) і читаю коменти, як вони реагують на чергове відсторонення когось чи чогось. Наприклад, он з Вімблдоном. Чи з "концертиком" в лужниках зі свастикою новітньою.

Сама невинність.

пачІму ? за что ? запад нас нінавідіт і хочєт унічтожить за то, что мі - сільниє.
наш прізідєнт всьо правільна сдєлал.

Всі покидьки і виродки.
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24.04.2022 03:41 Відповісти
а чого ви чекали от сруського міра?
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23.04.2022 22:14 Відповісти
ЦИТАТА-Ми піднімаємо ці питання і чуємо, РФ починає на ці питання відповідати, не так, як нам подобається, але діалог почато", - сказав Зеленський.
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23.04.2022 22:15 Відповісти
"Дядя, ты дуракъ"???
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23.04.2022 22:22 Відповісти
Конашенков заявил об уничтожении "логистического центра на аэродроме".
Видимо, многоэтажный дом для него это "аэродром", разбитые квартиры на 5-6 этажах - "логистический центр", а погибшая 3-хмесячная девочка - сотрудник логистики в звании полковника.
В таком случае и будущую петлю на его, конашенковской, шее вполне можно назвать модным галстуком.
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23.04.2022 22:17 Відповісти
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23.04.2022 22:18 Відповісти
Один з моїх кумирів.
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23.04.2022 22:31 Відповісти
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23.04.2022 22:22 Відповісти
это пока в ***** не прилетело....
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24.04.2022 00:16 Відповісти
саме так, допоки не усвідомів що наступним він може бути, а до цього, поки думав, що це комусь прилетить а не йому, то все було ок, і русскій мір був йому ок і порішати все при допомозі титуханів ок, все ок. Хочеться вірити що людина по тому як війна зазирнула йому в очі змінилася на краще, так чи так це? чи стане він поважати людей і закон, коли безпеосередня небезпека для його сраки зникне?
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24.04.2022 01:03 Відповісти
и то на время. Когда отобъемся он опять начнет тянуть за русский мир. Такие уроды не меняются.
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24.04.2022 17:06 Відповісти
Йому у випадку окупації нічого не світить. У москальні достатньо своїх кадрів для цього.
У іміґрації про політичну карєру потрібно забути а бізнесова - воно крім отримання хабарів і відкатів більше нічого не вміє.
Залишається перекваліфіковуватися у "патріота" з надією що буде зарахований у героя-захисника і залишиться при тім же кориті що і до війни.
Що саме прикре, одеський "мудрий нарІд" так і зробить, навіть не задумуючись про те що діяльність цього політичного мерзотника сприяла тому стану держави, який призвів до цієї війни.
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25.04.2022 07:15 Відповісти
Пекло для москалів має бути і буде на землі.
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23.04.2022 22:28 Відповісти
В Одессе взрыв, вроде бы как...
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23.04.2022 22:29 Відповісти
*** , ПРОСНУЛСЯ , с 2014 года , в думе Одессы , не было принято ни одного закона про признание роисси страной агрессором, улицы до сих пор не переименовали, каждое 2-е мая сотни дегенератов кричат - это фашизды все сделали, проросийские партии в руководстве города имеют большинство, и тд, и тд, и тд..............и о БОЖЕ !!!! ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ГЕНА ??? Долгожданный русский мир пришел ? ...........чувырло бесхребетное , эти жизни на твоей совести .
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23.04.2022 22:48 Відповісти
в Одессе нет никакой "думы" , мудак кацапский!!!!!!!!!
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24.04.2022 00:17 Відповісти
Кацапські мудаки розмовляють кацапською.
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24.04.2022 02:19 Відповісти
Улицы переименованы. Не надо ля-ля.
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24.04.2022 00:43 Відповісти
Труханов , падонок , в тебе пам'ятник російській шльондрі в місті стоїть і досі .
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23.04.2022 23:05 Відповісти
Сейчас вспоминать, где стоит какой-то старый памятник могут только слабоумные.
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24.04.2022 00:18 Відповісти
Меншовартісне москвороте бидло кинулося на захист москальської шльондри.
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24.04.2022 02:17 Відповісти
падонок не падонок, а прилетевшая в твой дом крылатая ракета очень быстро приводит в себя. Мгновенно становится ясно, где друзья, а где враги
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24.04.2022 01:01 Відповісти
труха - це ти кликав руцкій мір і відповідати тобі мерзото разом з рашистьськими покидьками
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23.04.2022 23:50 Відповісти
Православні, з Великоднем! Від усього серця бажаю захисникам України і українцям, щоб Матір Божа прикривала їх, у ці страшні часи своїм, омофором. Нехай панує мирне небо в Україні і моїй Благословенній Одесі. Українці, шануймося, бо ми того варті!
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24.04.2022 07:28 Відповісти
Чьотакоє гєна, ти уже дабазарілся с саатєчєствєннікамі, что сдашь адєссу, но тєбя кінулі?
Нєужелі стараму угаловніку пріходіца удівляться такім паступкам?
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24.04.2022 09:28 Відповісти
что он может сдать от него сейчас ничего не зависит . он думает как бы усидеть а не сесть за старые проказы .поэтому приходиться становиться патриотом и называть всё своими именами.
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24.04.2022 11:02 Відповісти
зато понял бывалый морячок, куда ветер подул
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24.04.2022 14:25 Відповісти
чтобы все ядерные заряды которые есть у этих ********* взорвались и испепелили рашку полностью!!!!
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24.04.2022 14:29 Відповісти
Повторяю. Правильное названия РФ - Манкуртия
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24.04.2022 14:45 Відповісти
Це саме те, про що я стільки років наполегливо казав усім, кому міг - неважливо, як саме ви кликатимете рускій мір. Російською мовою, російською церквою, російськими партіями чи російською культурою. Все це закінчиться одним - прильотом рускомірной духовної ракети чи кулі у вашу тупорилу макітру. ******* події показують, що це не вигадки войовничої меншості, партії війни та терористів з Азову, а об'єктивна реальність. І вона не зміниться, доки люд в Україні не змінить своє ставлення до неї, не сприйме її та не спробує протидіяти. Необов'язково і не завжди потрібно у фізичному протистоянні - соціально-культурна боротьба значно більш важлива, бо російські ракети летять услід за російським медіа бомбардуванням.
Робіть висновни, співгромадяни, інакше будете поховані рускім міром під руїнами власних помешкань. Часу зовсім обмаль, але він все ще є...
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24.04.2022 18:28 Відповісти
"терористів за Азову" - це, звісно, теж сарказм, Японія уже вибачилася за свою помилку та зводить бійців Азову ледь чи не у ранг героїв, у недалекому часі це прокотиться й по всьому цивілізованому світі.
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24.04.2022 18:30 Відповісти
Они это кто?
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24.04.2022 18:46 Відповісти
Интересно кто же эти бесчеловечные ОНИ... Труха все никак не определиться бедняга(
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24.04.2022 18:47 Відповісти
Труханов в ролі патріота - це вже занадто.
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24.04.2022 20:02 Відповісти
 
 