"Зустрінемось, коли звільнимо Маріуполь. Я думаю, скоро", - Зеленський - журналістам. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами не виключив, що Маріуполь скоро звільнять.

Про це президент повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви сказали непогану пропозицію. Зустрінемось, коли звільнимо Маріуполь. То ж ми продовжимо, я думаю, скоро", - сказав глава держави журналістам наприкінці пресконференції.

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