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"Це лише питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь", - Зеленський. ВIДЕО

Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі відмовились коментувати можливість візиту Блінкена та Остіна до Києва, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (23946)


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Топ коментарі
+11
Дааа, ціна "попріколу " вийшла жахлива...
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23.04.2022 23:56
+9
Хочу поговорить с путиным , только он может остановить войну . А когда я подпишу с ним мирный договор , договорюсь посередине , хочу , чтобы он поехал в Гаагу и ответил за преступления . Вова , ты давно обследовался ?
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24.04.2022 00:05
+6
Нажаль жодна закінчена суддя, та виблчдок чиновник не постраждали, - то точно геноцид
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23.04.2022 23:56
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23.04.2022 23:54 Відповісти
Нажаль жодна закінчена суддя, та виблчдок чиновник не постраждали, - то точно геноцид
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23.04.2022 23:56 Відповісти
Дааа, ціна "попріколу " вийшла жахлива...
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23.04.2022 23:56 Відповісти
остаточне рішення - за ЗСУ та НАРОДОМ УКРАЇНИ !!

Співайте бойовий Гімн УКРАЇНИ:ЧЕРВОНА КАЛИНА!!!-дуже допомагає....
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23.04.2022 23:59 Відповісти
Ну поки це лише слова, не підкріплеієні нічим. І виродки чують безкарність.
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24.04.2022 00:00 Відповісти
Хочу поговорить с путиным , только он может остановить войну . А когда я подпишу с ним мирный договор , договорюсь посередине , хочу , чтобы он поехал в Гаагу и ответил за преступления . Вова , ты давно обследовался ?
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24.04.2022 00:05 Відповісти
Все багато простіше: у Бубочки просто забули відібрати "дурь". От воно дунуло і "несе всяку дічь по телевізору".
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24.04.2022 09:34 Відповісти
И кто этим будет заниматься,лучшие
Адвокаты Ахметова?
Для отмазки пошлют пару студентов.
И заграница нам поможет.
За сбитый украинский самолёт через год тишина- няма навару тама
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24.04.2022 00:08 Відповісти
Мар'ян Середа™@MarianSereda

https://twitter.com/MarianSereda/status/1517967234873896965 26 мин

Русня хоче провести парад наших полонених на 9 травня.
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24.04.2022 00:10 Відповісти
Вже проводили.
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24.04.2022 00:19 Відповісти
На руссозомбо та показали як їхній якийсь експерт вже сильно переляканим виглядає коли описує ту допомогу яку надають Україні західні союзники. Фізіономії інших учасників програми теж не дуже веселі після почутого. Думаю що готується щось дуже серйозний подарунок русскімі зольдатен до дня пабєдабєсія. Щоб принизити їх якимось нищівним розгромом
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24.04.2022 00:11 Відповісти
Это как? Посмотришь в глаза пу с новой силой?
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24.04.2022 00:11 Відповісти
Началось формирование культа личности Зеленского. Если почитать заголовки новостей, складывается впечатление, что он один воюет за Украину. Иногда ему помогает Арахамия. Но редко. В основном президент сам справляется.
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24.04.2022 00:18 Відповісти
Я могу назвать один сценарий, при котором такое будет:
1. Полный разгром всех этих кацапских БТГ (сколько их там в нормальной форме, 10 дивизий, может 12 или 13).
2. Унизительная капитуляция карлика плешивого.
3. Захват власти Кадыровым, кому мало Чечни и даже Кавказа, а конкурентов нет.
4. И вот тут уже настоящая, унизительная на коленях мольба кацапов о том, чтобы ЗСУ захватили Москву и скинули Кадырова с трона, за это обещания верно служить на коленях перед украинцами следующие 500 лет.

На остальное можно не тратить время.
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24.04.2022 00:20 Відповісти
золотые слова... никто не избежит наказания... в иваново сгорел нии вместе с документами, в королеве горит промзона, где делаются вещи для космоса... дело хоть медленно, но движется...
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24.04.2022 01:27 Відповісти
це все навіть не в ту сторону,класика крж від кацапні,або замітають знатне розкрадання,********* які вбивали і мордували ще ніхто не рухав
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24.04.2022 02:58 Відповісти
Знову відосик, піар піар піар
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24.04.2022 02:31 Відповісти
Годовногокомдувач який навіть в вмарміїї не служив
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24.04.2022 02:36 Відповісти
Хто каратиме і як розпишуть в спільній декларації з сатаною і бубочка кров'ю вбитих українських дітей підпис поставить...

"Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу"
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24.04.2022 06:35 Відповісти
 
 