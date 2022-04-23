"Це лише питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь", - Зеленський. ВIДЕО

Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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