"Це лише питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь", - Зеленський. ВIДЕО
Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Нина Лабунская
показати весь коментар23.04.2022 23:56
+9 Влеррий
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+6 Сергей Арт
показати весь коментар23.04.2022 23:56
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Співайте бойовий Гімн УКРАЇНИ:ЧЕРВОНА КАЛИНА!!!-дуже допомагає....
Адвокаты Ахметова?
Для отмазки пошлют пару студентов.
И заграница нам поможет.
За сбитый украинский самолёт через год тишина- няма навару тама
https://twitter.com/MarianSereda/status/1517967234873896965 26 мин
Русня хоче провести парад наших полонених на 9 травня.
1. Полный разгром всех этих кацапских БТГ (сколько их там в нормальной форме, 10 дивизий, может 12 или 13).
2. Унизительная капитуляция карлика плешивого.
3. Захват власти Кадыровым, кому мало Чечни и даже Кавказа, а конкурентов нет.
4. И вот тут уже настоящая, унизительная на коленях мольба кацапов о том, чтобы ЗСУ захватили Москву и скинули Кадырова с трона, за это обещания верно служить на коленях перед украинцами следующие 500 лет.
На остальное можно не тратить время.
"Москва та Київ працюють над спільною декларацією для завершення війни, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу"