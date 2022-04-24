"Били по ногах, душили, зняли джинси, труси і намагалися зґвалтувати": священник ПЦУ з Херсона Чудинович розповів про тортури, яких зазнав у російському полоні. ВIДЕО
Священник Православної церкви України Сергій Чудинович із Херсона заявив, що російські військові піддавали його тортурам, погрожували розправою з рідними та зґвалтуванням.
Про це Чудинович розповів у відеозверненні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мене звинувачували в участі у діяльності диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ, звинувачували у тому, що я є членом територіальної оборони. Це не так, звичайно... Заламали руки, сказали.., що життя моє закінчилося, що вони будуть розбирати мене на частини, що вони мене вб'ють, застрелять. Привели мене в інше приміщення...там почали бити дубинкою в ділянку серця", - сказав священник.
За словами Чудиновича, йому не давали пити, не водили в туалет, били по ногах, душили, зв'язували руки скотчем ззаду. На допиті замість води дали горілки. Загарбники погрожували, що дістануться і до його родини.
Потім, розповів священник, з нього зняли джинси й труси і стали погрожувати, що зґвалтують кийком. Чудинович зізнався, що його охопила паніка, і коли від нього почали вимагати згоду на співпрацю, він погодився.
Тепер йому за це дуже соромно, тож священник вирішив розповісти про все публічно.
"Я хочу, щоб кожен почув, як вони (російські загарбники. - Ред.) поводяться з людьми, з якими потім роблять відео, щоб вони говорили, що поводилися з ними добре і ніякого насилля над ними не чинили", - сказав Чудинович.
Коли його нарешті відпустили, він тиждень поводився як раніше, а сам готував втечу з Херсона. 6 квітня священник перебрався на територію, підконтрольну Україні, де прийшов у відділок поліції та зробив відповідну заяву.
Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер. 30 березня вранці представники так званої "міліції" викрали священника просто з церкви. У храмі провели обшук, перевірили документи та месенджери у присутніх. Увечері того ж дня Чудиновича відпустили.
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Їм байдуже, священник чи будь-яка інша людина.
Вони прийшли всіх нас знищити...
Хочешь реально сломать кацапу челюсть - деньги вместо покупки тура в Турцию пожертвуй ВСУ или волонтерам из того же "Повернись живим", если сам не хочешь/не можешь воевать.
И да, сломать челюсть пьяному кацапу можно поехав в Херсон или Мелитополь...если не поймают - тебя не осудят даже если ты прирежешь пьяного кацапа.
Там такі скрєпи, що і біологічної зброї не треба. Ще на багато поколінь вперед будуть збоченцями.
Організуйте зустріч цього поважного чоловіка із тим придурковатим Генсеком ООН, який поїхав до путлєра про щось домовлятись...
Гааг приговорил 3 человека за 30 лет.
Не надо нам лапшу вешать- потом усех накажут,потом все ответят,потом их бог покарает.
Когда придут деньги на " Вэлыке будывныцтво" все побегут их " осваивать"
Щоби цього не було то треба дуже її остогидити...
А що робили часто жінки.. зажимали член, і перевязували і так гвалтувпли мужчину...
а тут недолюдки.. так що з ерекцією в них аж "дуже нормально". бо ще підключається дика ємоційна кацапська складова.. "дикиц угар" називається....
господи, поможи нам перемогти цих сатаністів
Слава Україні!
Про болота не перебільшую, коли на поїзді ідеш у любому напрямку з України то болота з йолкаии можеш бачити годинами у вікні на Московії.
Отче Сергію, Христос посеред нас! Дякую за щирість і відвертість!
Судити може лише той, хто пройшов таке і не зламався.
А співпрацювати і казати, що співпрацюватиме - це різні речі.
Для порятунку другого варіанту, вважаю, не було.
Мої щирі співчуття і побажання далі працювати над українізацією духовного життя Півдня України!