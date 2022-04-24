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"Били по ногах, душили, зняли джинси, труси і намагалися зґвалтувати": священник ПЦУ з Херсона Чудинович розповів про тортури, яких зазнав у російському полоні. ВIДЕО

Священник Православної церкви України Сергій Чудинович із Херсона заявив, що російські військові піддавали його тортурам, погрожували розправою з рідними та зґвалтуванням.

Про це Чудинович розповів у відеозверненні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мене звинувачували в участі у діяльності диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ, звинувачували у тому, що я є членом територіальної оборони. Це не так, звичайно... Заламали руки, сказали.., що життя моє закінчилося, що вони будуть розбирати мене на частини, що вони мене вб'ють, застрелять. Привели мене в інше приміщення...там почали бити дубинкою в ділянку серця", - сказав священник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні викрали священника ПЦУ Чудиновича, - ЗМІ

За словами Чудиновича, йому не давали пити, не водили в туалет, били по ногах, душили, зв'язували руки скотчем ззаду. На допиті замість води дали горілки. Загарбники погрожували, що дістануться і до його родини.

Потім, розповів священник, з нього зняли джинси й труси і стали погрожувати, що зґвалтують кийком. Чудинович зізнався, що його охопила паніка, і коли від нього почали вимагати згоду на співпрацю, він погодився.

Тепер йому за це дуже соромно, тож священник вирішив розповісти про все публічно.

"Я хочу, щоб кожен почув, як вони (російські загарбники. - Ред.) поводяться з людьми, з якими потім роблять відео, щоб вони говорили, що поводилися з ними добре і ніякого насилля над ними не чинили", - сказав Чудинович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти відпустили священника ПЦУ Чудиновича, викраденого раніше в Херсоні

Коли його нарешті відпустили, він тиждень поводився як раніше, а сам готував втечу з Херсона. 6 квітня священник перебрався на територію, підконтрольну Україні, де прийшов у відділок поліції та зробив відповідну заяву.

Сергій Чудинович - настоятель церкви Пресвятої Богородиці, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер. 30 березня вранці представники так званої "міліції" викрали священника просто з церкви. У храмі провели обшук, перевірили документи та месенджери у присутніх. Увечері того ж дня Чудиновича відпустили.

Автор: 

армія рф (17502) викрадення (821) священник (159) Херсон (3380) знущання (97) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+62
московити, це садисти,мародери і гвалтівники, пам'ятайте про це коли зустрінете москаля.
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24.04.2022 08:38
+50
Кацапи - не люди.
Їм байдуже, священник чи будь-яка інша людина.
Вони прийшли всіх нас знищити...
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24.04.2022 08:41
+50
Перше що зробили росіяни на Майдні це розділи людину (чоловіка) і почали з ним фотографуватися. Для чого нормальному чоловіку фотографутися з іншим голим чоловіком? Майже в кожному абзаці їх умозаключєній присутні анально- унітазні теми.
Там такі скрєпи, що і біологічної зброї не треба. Ще на багато поколінь вперед будуть збоченцями.
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24.04.2022 08:42
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сатанат.рпц
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24.04.2022 08:37 Відповісти
московити, це садисти,мародери і гвалтівники, пам'ятайте про це коли зустрінете москаля.
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24.04.2022 08:38 Відповісти
так скільки жінок згвалтовано в Херсоні?? Скільки вивезено невідомо куди???Чому не озвучено цифри? Панять і прастить???????????
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24.04.2022 11:35 Відповісти
Поїдь у захоплений зараз кровопийцями Херсон і проведи розслідування.
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24.04.2022 14:44 Відповісти
московити це садисти,мародери і гвалтівники ,пам'ятайте про це коли зустрінете москаля.
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24.04.2022 08:39 Відповісти
Кацапи - не люди.
Їм байдуже, священник чи будь-яка інша людина.
Вони прийшли всіх нас знищити...
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24.04.2022 08:41 Відповісти
Это просто Ужас. Украинцы, ************ нужно только уничтожить всех до единого, стереть их ***** матери. Мир от этого только выиграет. С Праздником Пасхи. Слава Украине. Держимся и даем отпор рашистам. Силы Вселенной на нашей стороне.
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24.04.2022 08:41 Відповісти
Поехал в Турцию и увидел там пьяного кацапа - сломай ему челюсь. Думаю у местной полиции не будет никаких вопросов
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24.04.2022 09:06 Відповісти
А на своїй землі ніз-зя?
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24.04.2022 09:26 Відповісти
Чото я не видел тут пьяных кацапов. и я вообще-то сейчас про гражданских. орочью солдотню и так мочат пачками
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24.04.2022 10:09 Відповісти
Одних генералов с десяток а может и больше.
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24.04.2022 14:16 Відповісти
Ехать в Турцию, чтобы ломать кацапу челюсть в то время, как кацапы тут, в Украине оккупируют нашу землю - это какое-то извращение...
Хочешь реально сломать кацапу челюсть - деньги вместо покупки тура в Турцию пожертвуй ВСУ или волонтерам из того же "Повернись живим", если сам не хочешь/не можешь воевать.
И да, сломать челюсть пьяному кацапу можно поехав в Херсон или Мелитополь...если не поймают - тебя не осудят даже если ты прирежешь пьяного кацапа.
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24.04.2022 13:20 Відповісти
да там на пляже ,ночью бухих ,можно душить хоть каждый день ,можно и опускать ,пьют так ,что на утро и не вспомнит. Только очко будет болеть. Я думаю ,имелось в виду после войны. В смысле увидел ,сломай челюсть.
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24.04.2022 14:31 Відповісти
ти довбанутий як твій скацаплений ізик. Де ти вичитав коли саме це сталось?
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25.04.2022 02:10 Відповісти
Не має бути соромно Вам! Бережіть себе!
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24.04.2022 08:42 Відповісти
Перше що зробили росіяни на Майдні це розділи людину (чоловіка) і почали з ним фотографуватися. Для чого нормальному чоловіку фотографутися з іншим голим чоловіком? Майже в кожному абзаці їх умозаключєній присутні анально- унітазні теми.
Там такі скрєпи, що і біологічної зброї не треба. Ще на багато поколінь вперед будуть збоченцями.
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24.04.2022 08:42 Відповісти
Це лише частина невелика того що потрібно знати про кацапських мерзенних свиней...
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24.04.2022 08:44 Відповісти
Пытались изнасиловать,неполучилось,это у орков после похода на Чернобыль.🤭
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24.04.2022 08:56 Відповісти
Держава Сатани. Вони повині бути всі перестріляні!!
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24.04.2022 09:01 Відповісти
в Україні кацапи-андрофаги влаштували бал сатани
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24.04.2022 09:02 Відповісти
кацапи, довбані смердючі скоти, на нашу долю випала місія знищити цю нечисть
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24.04.2022 09:02 Відповісти
ОПУ!
Організуйте зустріч цього поважного чоловіка із тим придурковатим Генсеком ООН, який поїхав до путлєра про щось домовлятись...
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24.04.2022 09:13 Відповісти
Висновок завжди один: Хороший кацап - це завжди мертвий кацап.
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24.04.2022 09:17 Відповісти
За все буде відплата. Не має вам осуду. Це звірство, яке не кожен витримає, та взагалі виживе після цього. Господь все бачить та зробить так, щоб ви себе не каяли та й надалі робили свою добрі справи.
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24.04.2022 09:19 Відповісти
То, что паРашка - это не страна, а ОДНА БОЛЬШАЯ ЗОНА (уговников, бандюг и заключеных) у меня в этом давно не было никаких сомнений! Удивляет факт наличия с ней дипотношений и участия в международных организайиях, БАНДИТСКИЙ АНКЛАВ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ СТРАНОЙ!
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24.04.2022 09:20 Відповісти
21 століття а ці недолюдки не змінилися від печерного віку. Їм за катування ще і звання гвардійські дають. Погано тільки що вони гвалтують не Європу яка виростила це чудовисько і де вільно влаштовують автопробіги які прославляють нелюдів, а Україну, яка захищає ідерів з Європи і це дуже несправедливо, бо ростили одні, а вбивають, гвалтують, катують інших
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24.04.2022 09:22 Відповісти
Висновок завжди один: Хороший кацап - це завжди мертвий кацап.
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24.04.2022 09:23 Відповісти
Мрази, которые пришли сюда убивать и мародерить, в основном читают надписи на бутылках, и то по слогам.... Мрази с родовым комплексом ущербности.
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24.04.2022 09:24 Відповісти
кацабстан а не росія
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24.04.2022 09:29 Відповісти
одно и тоже - а ты чего рассеян защищаешь они гниды
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25.04.2022 06:05 Відповісти
Да ничего им не будет,Зеля вон уже договаривается с Ху.лищем.
Гааг приговорил 3 человека за 30 лет.
Не надо нам лапшу вешать- потом усех накажут,потом все ответят,потом их бог покарает.
Когда придут деньги на " Вэлыке будывныцтво" все побегут их " осваивать"
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24.04.2022 09:30 Відповісти
Не ну якщо їх стерелізують? То так 2-3 поколеній може і .,.. так але вони засіли на заході і тільки.. Має бути поголовно Декаципазація. Слава ЗСУ. Слава Україні!
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24.04.2022 09:41 Відповісти
у гетеросексуального чоловіка неможливо отримати ерекцію за дупу чоловіка. Москвич має бути геєм і фактично зґвалтування чоловіка підтверджує гомосексуалізм.
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24.04.2022 09:59 Відповісти
я розумію, про що ти... але є така штука , як "фізіологія". тобі навіть страшна баба проведе по члені рукою і почне надрочувати .. в тебе буде прилив крові туди... і автоматом підніметься... принаймні там зашевелиться. ти не зможеш контролювати.. потім впаде, коли підключиться ємоційна та психологіча складова... (нажаль, мужчина саме так по ідіотськи створений. жінкам цього не зрозуміти, у них такого немає).
Щоби цього не було то треба дуже її остогидити...
А що робили часто жінки.. зажимали член, і перевязували і так гвалтувпли мужчину...
а тут недолюдки.. так що з ерекцією в них аж "дуже нормально". бо ще підключається дика ємоційна кацапська складова.. "дикиц угар" називається....
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24.04.2022 19:37 Відповісти
Фізіологи, в статті сказано "дубинкою"
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25.04.2022 09:25 Відповісти
щоденний героїзм простих людей
господи, поможи нам перемогти цих сатаністів
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24.04.2022 10:24 Відповісти
Нормальній людині читати про ці звірства вже моторошно, а як це пережити. Боже, бережи Україну та дітей її. Спаси та збережи.
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24.04.2022 10:30 Відповісти
Ты Герой , парень! Тело наше смертно, только душа и дух вечны, они сохранят память о нас. Дух твой не сломлен , он крепкий и сильный- это слышно в твоём голосе и видно в твоих глазах!
Слава Україні!
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24.04.2022 11:29 Відповісти
РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ ****** )))
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24.04.2022 13:53 Відповісти
эти кацапские ******** вели прямые репортажи из иерусалима о схождении благодатного огня,восхваляли бога и т.д.,а сами творят сатанинские дела за которые всем мразям воздастся и на том и на этом свете!
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24.04.2022 14:15 Відповісти
Погодитись на співпрацю і співпрацювати - це геть різні речі, тому вибачатися тут немає за що. На його місці кожен вчинив би так само, намагаючись врятувати себе і рідних. В чому-чому, а в катуваннях кацапи - великі мастаки.
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24.04.2022 17:22 Відповісти
та ви що! не може такого бути ... не може мужчина постраждати від згвальтувань! гвалтують тільки жіночок! я чув.. від самтх жінок.. і о всіх новинах тільки так "жінок та дітей".... "жінок та дітей".....
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24.04.2022 19:27 Відповісти
Московія одна велика болотяна країна зі збоченою моралю.
Про болота не перебільшую, коли на поїзді ідеш у любому напрямку з України то болота з йолкаии можеш бачити годинами у вікні на Московії.
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24.04.2022 19:31 Відповісти
Христос Воскрес! Воскресне Україна!
Отче Сергію, Христос посеред нас! Дякую за щирість і відвертість!
Судити може лише той, хто пройшов таке і не зламався.
А співпрацювати і казати, що співпрацюватиме - це різні речі.
Для порятунку другого варіанту, вважаю, не було.
Мої щирі співчуття і побажання далі працювати над українізацією духовного життя Півдня України!
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24.04.2022 19:56 Відповісти
Це ти пробач, це ми винні, що ви досі в окупації.
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25.04.2022 09:15 Відповісти
 
 