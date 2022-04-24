"Наступну Паску ми будемо відмічати у вільній та незалежній Україні!" - привітання від захисників. ВIДЕО

Оборонці держави привітали українців з Великоднем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі наші громадяни! Вітаємо вас з Паскою. Хочемо побажати вам міцного здоров’я. Дякуємо вам за підтримку, дякуємо вам за терпіння, дякуємо вам за віру в Збройні сили України. Наступну Паску ми будемо відмічати у вільній та незалежній Україні! Слава Україні! Героям Слава!" - йдеться у привітанні.

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