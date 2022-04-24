"Наступну Паску ми будемо відмічати у вільній та незалежній Україні!" - привітання від захисників. ВIДЕО
Оборонці держави привітали українців з Великоднем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дорогі наші громадяни! Вітаємо вас з Паскою. Хочемо побажати вам міцного здоров’я. Дякуємо вам за підтримку, дякуємо вам за терпіння, дякуємо вам за віру в Збройні сили України. Наступну Паску ми будемо відмічати у вільній та незалежній Україні! Слава Україні! Героям Слава!" - йдеться у привітанні.
Також читайте: Зеленський привітав українців із Великоднем: "Світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!". ВIДЕО
Топ коментарі
+48 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар24.04.2022 11:32
+29 Ksenia VB
показати весь коментар24.04.2022 11:34
+20 Чайка Київ
показати весь коментар24.04.2022 11:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так і буде.
Зникнуть наші вороженьки, як лайно в каналізації.
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
Христос воскресе...
... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...
Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...
Христос Воскресе...
волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова
Вам-вірю!
Слава УКРАЇНІ!!!
Бережи вас бог, якщо він є...