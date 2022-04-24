УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10026 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 385 16

"Наступну Паску ми будемо відмічати у вільній та незалежній Україні!" - привітання від захисників. ВIДЕО

Оборонці держави привітали українців з Великоднем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дорогі наші громадяни! Вітаємо вас з Паскою. Хочемо побажати вам міцного здоров’я. Дякуємо вам за підтримку, дякуємо вам за терпіння, дякуємо вам за віру в Збройні сили України. Наступну Паску ми будемо відмічати у вільній та незалежній Україні! Слава Україні! Героям Слава!" - йдеться у привітанні.

Також читайте: Зеленський привітав українців із Великоднем: "Світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!". ВIДЕО

Автор: 

Великдень (361) привітання (730) військовослужбовці (4766)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+48
показати весь коментар
24.04.2022 11:32
+29
Амінь.
Так і буде.
Зникнуть наші вороженьки, як лайно в каналізації.
показати весь коментар
24.04.2022 11:34
+20
Бережи вас Господь, рідненькі !!!
показати весь коментар
24.04.2022 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.04.2022 11:32 Відповісти
Амінь.
Так і буде.
Зникнуть наші вороженьки, як лайно в каналізації.
показати весь коментар
24.04.2022 11:34 Відповісти
а ми зверх ще й хлоркі налиємо, щоб вже не вспливало.
показати весь коментар
24.04.2022 12:03 Відповісти
наснаги. вміння, сили і витривалості. хай вас ваші родини дочекаються з перемогою, здоровими і впевненими
показати весь коментар
24.04.2022 11:36 Відповісти
Мы выстоим, да будет так!
показати весь коментар
24.04.2022 11:38 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
24.04.2022 11:38 Відповісти
А по КрасНой площАди повезуть трупаки москалів або їх подсмажени частини)))
показати весь коментар
24.04.2022 11:39 Відповісти
Христос Воскресе, россияне... Над руинами Мариуполя не было сегодня колокольного звона. Но если вы прислушаетесь - вы услышите набат. Набат по всем вашим мёртвым душам. Говорят, Бог милосерден. Говорят, он умеет прощать. Не знаю. Я всего-навсего человек. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье единственные слова, которые у меня есть для россиян - будьте прокляты!

Христос воскресе...

... Почти вся россия сегодня будет твердить эти слова, не вдумываясь в их смысл. Задорно стучать яйцом об яйцо, угощаться куличами, "следовать традициям" и вообще вести себя скрепно. Большая часть к обеду будет пьяной в говно. И по-своему счастливой.
Когда из ваших церквей будет нестись благостное "смертию смерть поправ", помолитесь. Помолитесь что б Бога не было. Потому что если он есть, то сегодняшний праздник - про то, что смерти нет. А значит у вас нет никакого шанса по окончании вашей бессмысленной жизни провалиться в спасительную тьму. И тому, что осталось от ваших душ, придётся вечно платить за сегодняшний шабаш.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Сегодня во всех украинских домах эти слова звучат о тех, в чьей смерти больше смысла, чем в вашем существовании. Чьи души тут, рядом с нами. Души воинов, души стариков, души младенцев. Убитых на поле боя, замученных в подвалах, расстрелянных в своих домах, уничтоженных ради забавы, растерзанных, но непобежденных. Смертию смерть поправ...

Христос Воскресе...

волонтер, соосновательница и глава благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова
показати весь коментар
24.04.2022 11:39 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі !!!
показати весь коментар
24.04.2022 11:39 Відповісти
Це найголовніше привітання українцям, це не Зело...
показати весь коментар
24.04.2022 11:45 Відповісти
Дякую, хлопці та дівчата!
Вам-вірю!
показати весь коментар
24.04.2022 11:57 Відповісти
Лишень зброю завчасно не здавайте...
показати весь коментар
24.04.2022 11:59 Відповісти
держатися
показати весь коментар
24.04.2022 12:10 Відповісти
Абсолютно ТАК!!! Причому ,це буде в Краснодарському ,Ставропольському краї . І...... Урал!!!!
Слава УКРАЇНІ!!!
показати весь коментар
24.04.2022 12:16 Відповісти
Нам поможе святий Юрій ще й Пречиста Матір лихо звоювати.
показати весь коментар
24.04.2022 12:46 Відповісти
Дякуємо, хлопці! Ви - наша єдина надія!
Бережи вас бог, якщо він є...
показати весь коментар
24.04.2022 12:52 Відповісти
 
 