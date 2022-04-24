В Рубіжному українські бійці врятували двох дітей, які тиждень жили самі під обстрілами. ВIДЕО

Мама хлопців тиждень тому пішла до міста, наказавши дітям не кидати дім на призволяще, та не повернулся. Зв’язку з нею немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Братів звати Михайло та Джейсон. Вони намагались самі готувати собі їсти та виконувати настанову матері, яка казала не кидати дім напризволяще.

За словами Джейсона, їхня мама тиждень тому пішла до міста і не повернулася. З нею немає зв'язку.

Хлопців підгодовували сусіди. Джейсон розповів, як їх з братом врятували українські військові.

"Я вийшов, дивлюся - троє військових. Вони кажуть: ти сам? Я кажу що ні, я з молодшим братом. Скільки років? Чотири. Вони кажуть: давайте ми вас краще вивеземо, бо тут небезпечно. "Прилетить" в хату, завалить, ніхто вас не витягне, а мама казала не залишати дім. Я краще про брата подбаю та про своє життя", - каже Джейсон.

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Дітей евакуювали у лікарню - один з небагатьох закладів, який ще працює у Сєвєродонецьку. Наразі братів відвезли до родичів у Полтаву. На Луганщині ж не припиняються обстріли.