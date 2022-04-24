УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9973 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 809 12

В Рубіжному українські бійці врятували двох дітей, які тиждень жили самі під обстрілами. ВIДЕО

Мама хлопців тиждень тому пішла до міста, наказавши дітям не кидати дім на призволяще, та не повернулся. Зв’язку з нею немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Братів звати Михайло та Джейсон. Вони намагались самі готувати собі їсти та виконувати настанову матері, яка казала не кидати дім напризволяще.

За словами Джейсона, їхня мама тиждень тому пішла до міста і не повернулася. З нею немає зв'язку.

Хлопців підгодовували сусіди. Джейсон розповів, як їх з братом врятували українські військові.

"Я вийшов, дивлюся - троє військових. Вони кажуть: ти сам? Я кажу що ні, я з молодшим братом. Скільки років? Чотири. Вони кажуть: давайте ми вас краще вивеземо, бо тут небезпечно. "Прилетить" в хату, завалить, ніхто вас не витягне, а мама казала не залишати дім. Я краще про брата подбаю та про своє життя", - каже Джейсон.

Читайте: Великоднього ранку окупанти вбили двох діток на Донеччині, - Кириленко

Дітей евакуювали у лікарню - один з небагатьох закладів, який ще працює у Сєвєродонецьку. Наразі братів відвезли до родичів у Полтаву. На Луганщині ж не припиняються обстріли.

Автор: 

діти (5087) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Сонечка, бережи вас Господь.
показати весь коментар
24.04.2022 11:45
+15
сердце рветься....
трохи втішило "братів відвезли до родичів у Полтаву"
показати весь коментар
24.04.2022 11:46
+6
ви не дочитали 2 останніх речення в новині.
показати весь коментар
24.04.2022 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сонечка, бережи вас Господь.
показати весь коментар
24.04.2022 11:45 Відповісти
сердце рветься....
трохи втішило "братів відвезли до родичів у Полтаву"
показати весь коментар
24.04.2022 11:46 Відповісти
мабуть старшой там тяму має - за таким і малий не пропаде.
показати весь коментар
24.04.2022 13:33 Відповісти
Думаете им во больнице безопаснее? Сейчас русофашисты забросают больницу ракетами и будут рассказывать что там была военная база националистов
показати весь коментар
24.04.2022 11:47 Відповісти
ви не дочитали 2 останніх речення в новині.
показати весь коментар
24.04.2022 11:58 Відповісти
Чукча писатель.
показати весь коментар
24.04.2022 12:03 Відповісти
Согласна, в больницу даже временно опасно на территории под российскими обстрелами.Читала интервью с сирийцем-врачем из Алеппо (сейчас он в Англии), у них население боялось идти в больницы, россияне бомбили больницы и уничтожали медпомощь в первую очередь.
показати весь коментар
24.04.2022 15:58 Відповісти
Це не ті двоє дітей маму яких катували, а коли втекла дізналася що діти в Сєвєродонецьку.
показати весь коментар
24.04.2022 11:47 Відповісти
Це жах!
показати весь коментар
24.04.2022 11:50 Відповісти
Да вообше в шоке, какие дети еще могут там быть после 1,5 месяца войны??!! Альо, власть !!?
показати весь коментар
24.04.2022 12:20 Відповісти
Скажіть спасибі, що президент не втік( якщо шо, то це його слова😉).
показати весь коментар
24.04.2022 12:31 Відповісти
смерть російським окупантам
показати весь коментар
24.04.2022 14:08 Відповісти
 
 