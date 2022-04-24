У Рубіжному росіяни обстріляли житлові квартали з установки УР-77 "Метеорит", - Казанський. ВIДЕО

Армія окупантів застосувала по житловому кварталу Рубіжного на Луганщині самохідну реактивну установку УР-77 "Метеорит". Раніше такі самі використовували для штурму Маріуполя.

Відео пуску ракети опублікував журналіст та блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще одне місто Донбасу методично й безжально перетворюють на Алеппо, масово вбиваючи цивільне населення. Так Путін "допомагає мешканцям Донбасу"..." - написав він.

УР-77 "Метеорит" - радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Раніше окупанти вже застосовували таку зброю під час штурму Маріуполя.

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