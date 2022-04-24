У Рубіжному росіяни обстріляли житлові квартали з установки УР-77 "Метеорит", - Казанський. ВIДЕО
Армія окупантів застосувала по житловому кварталу Рубіжного на Луганщині самохідну реактивну установку УР-77 "Метеорит". Раніше такі самі використовували для штурму Маріуполя.
Відео пуску ракети опублікував журналіст та блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ще одне місто Донбасу методично й безжально перетворюють на Алеппо, масово вбиваючи цивільне населення. Так Путін "допомагає мешканцям Донбасу"..." - написав він.
УР-77 "Метеорит" - радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Раніше окупанти вже застосовували таку зброю під час штурму Маріуполя.
Топ коментарі
+17 saper
показати весь коментар24.04.2022 13:21
+16 гена крокодил #476372
показати весь коментар24.04.2022 13:32
+13 Мобильный крематорий
показати весь коментар24.04.2022 13:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це тагранна наволоч з параші!
УР-77 «Метеорит» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская самоходная реактивная установка разминирования. Создана на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0 самоходной гаубицы https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A11 2С1 «Гвоздика» . Серийно производится с 1978 года взамен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-67 УР-67 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] . УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Несмотря на то, что УР-77 не предназначена для разминирования противопехотных мин, установка может расчищать противопехотные минные поля , создавая проходы шириной до 14 метровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] .
Разминирование осуществляется путём возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины. Однако полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажатия (мина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C-62%D0%9C ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрывателиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0-77#cite_note-saper-1 [1] .
спитайте у Маріка - він знає все за кацапню.