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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Окупант, мародер і блогер Дрьомов з Петербурга хизується воєнними злочинами на камеру. ВIДЕО

Анатолій Дрьомов із Санкт-Петербурга фільмує на камеру побут, злочини й втрати армії РФ, яка веде війну в Україні, та публікує ці відео в соціальних мережах.

Про це йдеться в сюжеті "Настоящего времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дрьомову 25 років. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він публікував в Інстаграмі фото з вечірок та прогулянок рідним Санкт-Петербургом. Зараз його акаунт в Інстаграмі недоступний з території в Україні. А в телеграмі Дрьомов веде канал, у якому розповідає про будні та побут російських військовиків, а також фільмує на камеру їхні воєнні злочини - як-от мародерство.

Дивіться: Журналісти відшукали російського мародера Агафонова, який вкрав у 10-річної Іванки з Тростянця телефон. ВIДЕО

Сам мародер прокоментував вихід сюжету так: "В сюжет попал видос, как мы тусим в укроповском доме. Типа, мы мародерим, портим имущество, засоряем все. У меня вопрос к укропам. Зачем вам это имущество, если вы либо мертвые, либо ваш дом попадет под арту, либо мы его сожжем? Странный вы народ. Пока не уничтожим нацистов, терпите".

Також дивіться: "Сынок, за родину-за сталина - не надо этой х#йни... Разбирай Мерседесы и Лексусы. У них запчасти дорогие", - батько вчить сина-окупанта, як воювати в Україні. ВIДЕО

Автор: 

мародерство (339) блогер (181)


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Топ коментарі
+52
Бидло мокшано- кацапське.
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24.04.2022 13:21
+51
Із Санкт-Петербургу, кажете, з «культурнай сталіци»?
Хтось ще думає, що є «другіє рускіє»?
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24.04.2022 13:26
+48
ССО - доброй охоты.
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24.04.2022 13:24
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не проживе 100%, бо у своєму телеграмі вн ображає не тільки українців, а і кадирова, якого називає шайтаном. на території росії від кадирова не сховається.
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24.04.2022 13:53 Відповісти
Не називайте цю бидлоту вікінгом. У нас князі були з вікінгів
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24.04.2022 14:31 Відповісти
Не ображайте вікінгів. Вони були сміливими і сильними воїнами.
А це - здихотне і бздливе генетичне сміття із зайвою хромосомою в геномі.
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24.04.2022 14:47 Відповісти
Странное сравнение викингов с этим сруским говном.
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24.04.2022 15:35 Відповісти
Це не вікінг, це нідінг - цим словом (що буквально означає "низький", "опущений") скандинави називали отаких вилупків і покидьків, як цей ***********.
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24.04.2022 16:43 Відповісти
Бидло мокшано- кацапське.
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24.04.2022 13:21 Відповісти
ССО - доброй охоты.
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24.04.2022 13:24 Відповісти
Яке ж воно конченее((( прийшло на чужую землю та хизуеться... Бьём укропов! *******!
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24.04.2022 13:25 Відповісти
Цього брати живцем і на березі розіп'яти повільно та болюче
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24.04.2022 13:26 Відповісти
яке розп'яти нах...втопити у ямі вигрібній і забути.
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24.04.2022 13:38 Відповісти
Блогеру Дерьмову місце саме в вигрібній ямі!
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24.04.2022 14:44 Відповісти
Відносно вигрібної ями - чудова думка. А для драйву, я рекомендував би попередньо прошвабрувати виродка. А вже тоді, зі шваброю в дупі та й до вигрібної ями.
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24.04.2022 14:52 Відповісти
Білого орла,йому
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24.04.2022 13:53 Відповісти
Мо', кривавого орла?
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24.04.2022 16:39 Відповісти
Его судьба уже предопределена.
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24.04.2022 13:26 Відповісти
Это 3.14дор должен здохнуть от гангрены жопы...
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24.04.2022 13:26 Відповісти
Із Санкт-Петербургу, кажете, з «культурнай сталіци»?
Хтось ще думає, що є «другіє рускіє»?
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24.04.2022 13:26 Відповісти
на жаль е
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24.04.2022 14:08 Відповісти
Эта порода диких , бешенных животных должна исчезнуть с лица Земли. Такова эволюция.
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24.04.2022 13:26 Відповісти
Ця якась недолуга гілка в еволюції - щось середнє між тваринами і людинами, потворніше чупакабри
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24.04.2022 14:34 Відповісти
Це орк.
Ми досі думали, що орки - вигадані істоти. Як же ми помилялися...
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24.04.2022 14:44 Відповісти
До речі, у книзі орки - не такі монстри, як у фільмі. Вони схожі на людей монголоїдної раси, а за способом існування і воювання - типові ординці. Звісно, в кіно такими їх не зобразили (бо неполіткошерно, расизм і все таке) - але ми знаємо, як воно за каноном...
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24.04.2022 16:51 Відповісти
Толкін, як видно, щось таке передбачав...
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24.04.2022 17:11 Відповісти
і шоб окрема мразь, яка називає себе "харошімі руськімі" , а заодно і українські тупоголові , які досі не змогли заговорити українською, дивилися на цього покидька як на свій портрет і не за***обували людям мозок смердючою брехнею, що вони нєтакіє
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24.04.2022 13:26 Відповісти
А як потрапляють у полон то "ми нє зналі.... нам сказалі учєнія " .... знають падлюки вони усе!
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24.04.2022 13:29 Відповісти
мудак лишнехромосомный... больше снимай и выкладывай - если не здохнеш то будет хорошее доказательство для суда (либо для наших спецлужб...которые обязательно будут по одному отрывать яйца каждому, кого найдут... а найдут обязательно!!! вонючка хвастливая)
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24.04.2022 13:30 Відповісти
Он совершил звонок смерти, значит она тем более придёт и может даже в его орде . Ждём !
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24.04.2022 13:51 Відповісти
Щоб ти здох, сученя!!! Від щирого серця тобі це бажаю, росіянський нацист!!! Слава Україні!!!
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24.04.2022 13:31 Відповісти
Горбатого (только) могила исправит
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24.04.2022 13:32 Відповісти
Ликвидировать кацапских блохеров очень полезно для психологической войны. Понятно, что эта сволота очень сильно бережет себя и на передок не лезет, то если утилизировать такую свинью, то это очень сильно повлияет на кацапов. По хорошему, вообще ликвидировать всяких медийщиков.
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24.04.2022 13:32 Відповісти
Горбатого (только) могила исправит
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24.04.2022 13:32 Відповісти
Чи не той це орк, що якось зо тиждень на камеру нахвалював "хахляцкое вареньице".
Бідне, недогодоване орченятко, вперше в житті спробував "вареньице" в чужому домі чужоі краіни, куди його ніхто не запрошував и де його ніхто не чекае.
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24.04.2022 13:34 Відповісти
Так це він, адже прикладено відео подивіться його
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24.04.2022 13:48 Відповісти
Огидна в нього пика.
Не треба бути великим спеціалістом з фізіогномістики, щоб зробити висновок, що таке може народитися тільки після 3-4 поколінь алкоголіків.
Деградація це називаеться, інволюція, эволюція навпаки, від людини до мавпи(в його конкретному випадку, від людини до гіени)
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24.04.2022 14:02 Відповісти
Горбатого только крематорий исправит
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24.04.2022 13:34 Відповісти
він же якщо поверниться до петербурга то наврвяд чи виживе
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24.04.2022 13:34 Відповісти
дрьомов-чєрнозьомов
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24.04.2022 13:35 Відповісти
знайти і посадити на кіл козломордого
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24.04.2022 13:36 Відповісти
Звериная логика кацапского фашиста с промытыми мозгами.
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24.04.2022 13:37 Відповісти
Орки, однако! Будемо знищувати потихеньку...
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24.04.2022 13:39 Відповісти
Ця кацапська свиня вже здохла-тільки по вродженій тупості ще цього не зрозуміла...
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24.04.2022 13:39 Відповісти
Был уже один дремов и этот пойдет туда же.
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24.04.2022 13:40 Відповісти
Нас падставілі, ми єхалі на учєнія
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24.04.2022 13:42 Відповісти
асвабадітєлі повертаються зі Львова з "трофеями", 1915 рік
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24.04.2022 13:42 Відповісти
Подібну мерзоту в полон не брати
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24.04.2022 13:42 Відповісти
нужен аналог Моссада, однозначно!
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24.04.2022 13:42 Відповісти
Только тогда, когда Украина станет аналогом израиля.кто создавать будет аналог Быканов,Татаров или Демченко?
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24.04.2022 16:32 Відповісти
вычислить тварь по адресу,и на куски разорвать!
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24.04.2022 13:56 Відповісти
кремлёвские вылупки должны здыхать тихо,больно и без медиасопровождения...а вот преступления особо православнутых жыдоугрофиннобурятских фашистов нужно фиксировать нв видео.
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24.04.2022 13:56 Відповісти
А зачем тебе жить, если ты мразь, странный, просто сдохни.
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24.04.2022 13:56 Відповісти
Надеюсь, что дрёмов и все, кто был с ним рядом задремали в сырой земле навсегда. Семье твоей проклятие украинцев и все болячки пусть их добивают медленно и мучительно! Будьте прокляты, кацапские убийцы!!!!!!!!!!!!!!
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24.04.2022 13:58 Відповісти
Надеюсь что дрёмов навсегда задремал в сырой украинской земле! Будьте прокляты, кацапские убийцы до 100 колена!!!!!!!
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24.04.2022 14:01 Відповісти
дебил, ты уже не жилец
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24.04.2022 14:04 Відповісти
Объект на уничтожение спецотрядом.
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24.04.2022 14:09 Відповісти
У спецотряда есть более важные задачи,а этот биомусор будет задвухсочен обычными нашими пацанами
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24.04.2022 16:35 Відповісти
Москаль не людина...
Карма прийде до орків
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24.04.2022 14:19 Відповісти
Я хочу ,что бы эта гнида , стало калекой , без двух ног , и всю оставшуюся жизнь ,мучился , в метро с табличкой , дайте пожрать
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24.04.2022 14:20 Відповісти
++++
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24.04.2022 14:54 Відповісти
Майбутній "жмур"
Слава нації!!!
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24.04.2022 14:22 Відповісти
Коли китайці займуть Лєнінград, то вони за нас помстяться.
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24.04.2022 14:35 Відповісти
Недоедете до петербурга, будете кормить укропских червяков!
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24.04.2022 14:40 Відповісти
Если возьмут в плен, то будет жить, так и не ответив за свои преступления. Наши слишком добренькие. А я бы ему за эти видео и ехидную улыбку, устроил - Законопослушный гражданин.

https://www.youtube.com/watch?v=ckY_x8Q2uH4
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24.04.2022 14:40 Відповісти
почему ***** нельзя опубликовать комментарий? где свобода слова. Я 2 масеца как патриот Украины общаюсь с родственниками руссского биомусора.
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24.04.2022 14:43 Відповісти
Це гімно досі живе????
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24.04.2022 14:44 Відповісти
Надеюсь он уже сдох. Зачем таким жить?
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24.04.2022 14:45 Відповісти
200- й його карма .... алилуя...
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24.04.2022 14:53 Відповісти
А чого останнім часом притих? Мабуть, відчуває кацапська потвора свій жалюгідний кінець
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24.04.2022 15:02 Відповісти
дрёмов один уже поютубил,который лугандонский дегенерат,теперь очередь питерского недоповара..
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24.04.2022 15:59 Відповісти
С этим рАссЕянцем всё понятно - обычный упырь. А упырям всегда мало крови. Меня зацепила фраза диктора на 2:25 "...украинские власти называют произошедшее военными преступлениями..."
А Новое Время не считает массовые убийства мирных жителей, изнасилования, пытки и грабежи военными преступлениями? Для НВ это не преступления? Или они хотят заявить, что "не всё так однозначно"? НВ не признаёт зверства рашистов? Хотят быть отстранённо "над схваткой"?
Не выйдет! Все, кто оправдывает тем или иным способом злодеяния Мордора являются его соучастниками! И если я сейчас слышу подобное "...украинские власти называют произошедшее военными преступлениями...", значит говорит это рашистская мразь, которая прикидывается "объективной и со стороны".
Прав был Муждабаев в своём мнении о "Новое Время"!
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24.04.2022 17:01 Відповісти
Та, хай здохне і буй х ним. Ті дауни щей не в курсі, хто їм інсту заблочив.
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24.04.2022 17:39 Відповісти
Вот когда Зеленский выступит с заявлением, что Украина создаст аналог Масссада, который найдет и уничтожит всех убийц и палачей украинского народа, где бы они не находились, вот тогда 90% этих нелюдей задумаются, а 10% продолжат свое черное дело, ибо они от природы такие садисты.
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24.04.2022 17:41 Відповісти
Глубинный русский народ, это быдло и потомки алкоголиков поколениями, у которых поколениями выжигались нейроны метиловым спиртом в голове на протяжении сотен лет. Что армия России (плоть от плоти этого народа) и показала на временно оккупированных территориях. Мародерство, пьянство, изнасилование женщин и детей, убийства гражданских, уничтожение сельхозтехники и т. д. Вот и вся воинская доблесть!
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24.04.2022 17:41 Відповісти
Дремов представитель глубинного русского народа, это быдло и потомки алкоголиков поколениями, у которых поколениями выжигались нейроны метиловым спиртом в голове на протяжении сотен лет. Что армия России (плоть от плоти этого народа) и показала на временно оккупированных территориях. Мародерство, пьянство, изнасилование женщин и детей, убийства гражданских, уничтожение сельхозтехники и т. д. Вот и вся воинская доблесть!
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24.04.2022 17:44 Відповісти
не успеют задуматься да и не надо! кара их настигнет в любом виде!
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25.04.2022 01:07 Відповісти
глубинный русский народ это хохлы. жулики, продажные шлюхи, готовые за обещания 3х злотых удушить родную мать. благо за века это у русских вышло из крови. и осталось только на окраине империи
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24.04.2022 21:05 Відповісти
трофеи? это твои черные метки, dermo-блогер, шоб ти здох і намародереное тобой тебе не пригодится
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25.04.2022 01:05 Відповісти
 
 