Окупант, мародер і блогер Дрьомов з Петербурга хизується воєнними злочинами на камеру. ВIДЕО

Анатолій Дрьомов із Санкт-Петербурга фільмує на камеру побут, злочини й втрати армії РФ, яка веде війну в Україні, та публікує ці відео в соціальних мережах.

Про це йдеться в сюжеті "Настоящего времени", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дрьомову 25 років. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну він публікував в Інстаграмі фото з вечірок та прогулянок рідним Санкт-Петербургом. Зараз його акаунт в Інстаграмі недоступний з території в Україні. А в телеграмі Дрьомов веде канал, у якому розповідає про будні та побут російських військовиків, а також фільмує на камеру їхні воєнні злочини - як-от мародерство.

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Сам мародер прокоментував вихід сюжету так: "В сюжет попал видос, как мы тусим в укроповском доме. Типа, мы мародерим, портим имущество, засоряем все. У меня вопрос к укропам. Зачем вам это имущество, если вы либо мертвые, либо ваш дом попадет под арту, либо мы его сожжем? Странный вы народ. Пока не уничтожим нацистов, терпите".

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