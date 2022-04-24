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Фольга на голові врятувала життя: одеситка потрапила під обстріл під час фарбування волосся. ВIДЕО

Перукарка саме нанесла жінці на волосся фарбу, обгорнувши кожну прядку шматочком фольги. В цю мить поруч із перукарнею впала російська ракета.

Історію дивовижного порятунку одеситка розповіла у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку вона опублікувала відео, на якому йде вулицею із закривавленими руками, з фарбою та фольгою на голові.

"Ну що, "русский мир", привіт. Ось показую, з якими нацистами ти, "русский мир", воюєш. Сьогодні ми, дівчатка, вирішили навести красу та піти до перукарні. І саме до нашої перукарні прилетіла ракета. Дякую тобі, "русский мир", - каже одеситка.

Згодом жінка повідомила деталі того, що сталося. Свій порятунок вона називає "збігом обставин".

Дивіться: Момент влучання російської ракети у багатоповерхівку в Одесі. ВIДЕО

"Ми саме закінчили фарбування, я була ось у цій кумедній шапочці з фольги. Сіла у крісло-кокон. ... Хоч як би це смішно не звучало, ось ця шапочка з фольги смішна, в якій я записувала вам перше сторіс - вона мене врятувала. Я коли знімала цю фольгу - я стільки уламків витрусила", - розповіла одеситка.

Автор: 

жінки (627) обстріл (28648) Одеса (5472)


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Топ коментарі
+38
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24.04.2022 14:37
+20
і не дай Бог почути у нас в країні від кого-небудь фразу"ми ше братья"
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24.04.2022 14:36
+17
Спасли ангелы и кресло-кокон.
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24.04.2022 14:31
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Спасли ангелы и кресло-кокон.
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24.04.2022 14:31 Відповісти
Краса врятує світ. В даному випадку вона врятувала людині життя..
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24.04.2022 14:34 Відповісти
Як саме?
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24.04.2022 14:42 Відповісти
Duxovno i moralno
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24.04.2022 16:20 Відповісти
і не дай Бог почути у нас в країні від кого-небудь фразу"ми ше братья"
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24.04.2022 14:36 Відповісти
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24.04.2022 14:37 Відповісти
і не дай Боже почути у нас в країні від кого-небудь фразу "ми ше братья"
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24.04.2022 14:39 Відповісти
рускороті обіжаються на рускій мір.
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24.04.2022 14:43 Відповісти
"Обiжаються" - нема такого слова в мове
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24.04.2022 18:46 Відповісти
Я когда-то снимала эту фольгу - я столько обломков вытряхнула", - рассказала одесситка. Источник:
Теперь реально , неужели тонкая фольга 18 мкм спасёт ,ну например от реальных осколков стекла причём чего то более , кстати на лице не царапины, ладно слава богу живы и не получили ранения , здоровья девчатам и быть реалистами
Теперь параметры фольги
Фольга алюминиевая для парикмахерских работ, Толщина 18 мкм Длина 25 м Kapous Professional Толщина 18 мкм Длина 25 м
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24.04.2022 14:44 Відповісти
до речі захист космічних апаратів це саме "фольга".
звісно що вона у даному випадку аж ніяк не спасла б життя людині, а от від різаних ран на голові цілком можливо.
хоча думаю там більше "кокон" допоміг
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24.04.2022 14:49 Відповісти
Звісно ні. Це трохи прибрехала для ефекту у і-неті.... відосікіНашєВсьо.
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24.04.2022 14:50 Відповісти
Шапочка с фольги эфективо защищает от сглаза, радиоволн, а сейчас выяснилось и от осколков тоже❗👍
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24.04.2022 14:52 Відповісти
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24.04.2022 16:28 Відповісти
От реальных осколков стекла - вполне спасет.
Вы не учитываете то, что это не просто натянутая фольга - это завернутые в фольгу мокрые волосы. А мокрые волосы в фольге, да в несколько слоев - уж осколки стекла точно остановят.
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24.04.2022 14:52 Відповісти
Пуленепробиваемое стекло представляет собой "пирог" из тонкой пленки типа скотча и довольно тонких листов стекла. Каждый в отдельности протыкается карандашом.
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24.04.2022 15:05 Відповісти
У девочек защищало примерно такое ,далее из чего таковое состоит

5 мм прозрачный поплавок +0,76 мм PVB+8 мм прозрачный поплавок +0,76 мм PVB+5 мм прозрачный поплавок

8 мм прозрачный поплавок +0,76 мм PVB+8 мм прозрачный поплавок +0,76 мм PVB+8 мм прозрачный поплавок

8 мм прозрачный поплавок +1,52 мм PVB+8 мм прозрачный поплавок +1,52 мм PVB+8 мм прозрачный поплавок+0,3 мм пуленепробиваемая пленка LLUMAR

8 мм прозрачный поплавок +1,52 мм PVB+12 мм прозрачный поплавок +1,52 мм PVB+8 мм прозрачный поплавок+0,3 мм пуленепробиваемая пленка LLUMAR

12 мм прозрачный поплавок +2,28 мм PVB+12 мм прозрачный поплавок +2,28 мм PVB+10 мм прозрачный поплавок+1,52 мм PVB+6 мм прозрачный поплавок+0,3 мм пуленепробиваемая пленка LLUMAR

В соответствии с различными требованиями проекта и типами пуль, пуленепробиваемое стекло может быть разделено на множество типов, Morn может поставлять все виды пуленепробиваемого стекла, добро пожаловать к нам для получения дополнительной информации.

Что такое пуленепробиваемое https://www.mornglass.com/wp-content/uploads/2019/12/2019121614482445.pdf стекло?
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24.04.2022 19:24 Відповісти
рускороті проти руского міра, це як.
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24.04.2022 14:49 Відповісти
Ты ещё раз запости свою куету последователь Фарионши."рускоротые", которые против руцкого мира сейчас воюют и которых в ВСУ как минимум половина,тебе бы ротяку порвали за твой высер.
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24.04.2022 16:58 Відповісти
Фарион проффессиональній провокатор. Как и вся верхушка "Свободы".
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24.04.2022 21:04 Відповісти
Есть на YouTube такой ублюдок,, Саня во Флориде''' . Грёбаный рашист. Заходите и отправляйте жалобу на этого козла, надеюсь поможет. По вчерашнему обстрелу Одессы,то животное сказало,,был обстрел высокоточным вооружением по военным объектам,,
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24.04.2022 14:57 Відповісти
Скажу вам більше, деякі мої знайомі його слухають і так уважно і як аргумент наводять " он живет в Америке и такхорошознаетанглийский и вот берет статьи тут же читает и такхарашопереводит" ( ) на мій аргумент 'заплатіть мені гроші і я вам не тільки з англійської та навіть з арабської, а за потреби з китайської таке напереводю" миттю закривають свої коробочки
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24.04.2022 16:25 Відповісти
Мов окупанта притягує ракети окупанта.
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24.04.2022 15:08 Відповісти
А хрюкати окупантською їй не стидно? Ті хто продовжує мекати кацапською сприяють поширенню «рускага міра», ідіоти.
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24.04.2022 15:41 Відповісти
Уу мене багато знайомих російськомовних воює що б ти нормально мочився пенсіонер не розколюй суспільство особливо тих хто на війн,і бо боляче обійдеться не втечеш
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24.04.2022 20:01 Відповісти
Ви там, в Одесі, ще більше російською розмовляйте. Тоді може і ядерної ракети дочекаєтеся. Скільки вам ще повинно прилетіти різного гівно російського, щоб до вас дійшло - там, де російська мова, там лише горе і війни.
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24.04.2022 15:45 Відповісти
Є такий знаменитий американський фільм "Великий зрівняльник 2" з Дензелем Вашингтоном, подивися будь ласка приблизно на 43:33 хвилині відпишись, впевнений піде на користь багатьом ....
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24.04.2022 20:28 Відповісти
Ну, рузкій мір з нацистами вже не воює, він просто знищує українців.
Дівчатам пощастило.
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24.04.2022 16:10 Відповісти
 
 