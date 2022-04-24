Фольга на голові врятувала життя: одеситка потрапила під обстріл під час фарбування волосся. ВIДЕО
Перукарка саме нанесла жінці на волосся фарбу, обгорнувши кожну прядку шматочком фольги. В цю мить поруч із перукарнею впала російська ракета.
Історію дивовижного порятунку одеситка розповіла у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спочатку вона опублікувала відео, на якому йде вулицею із закривавленими руками, з фарбою та фольгою на голові.
"Ну що, "русский мир", привіт. Ось показую, з якими нацистами ти, "русский мир", воюєш. Сьогодні ми, дівчатка, вирішили навести красу та піти до перукарні. І саме до нашої перукарні прилетіла ракета. Дякую тобі, "русский мир", - каже одеситка.
Згодом жінка повідомила деталі того, що сталося. Свій порятунок вона називає "збігом обставин".
"Ми саме закінчили фарбування, я була ось у цій кумедній шапочці з фольги. Сіла у крісло-кокон. ... Хоч як би це смішно не звучало, ось ця шапочка з фольги смішна, в якій я записувала вам перше сторіс - вона мене врятувала. Я коли знімала цю фольгу - я стільки уламків витрусила", - розповіла одеситка.
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Теперь реально , неужели тонкая фольга 18 мкм спасёт ,ну например от реальных осколков стекла причём чего то более , кстати на лице не царапины, ладно слава богу живы и не получили ранения , здоровья девчатам и быть реалистами
Теперь параметры фольги
Фольга алюминиевая для парикмахерских работ, Толщина 18 мкм Длина 25 м Kapous Professional Толщина 18 мкм Длина 25 м
звісно що вона у даному випадку аж ніяк не спасла б життя людині, а от від різаних ран на голові цілком можливо.
хоча думаю там більше "кокон" допоміг
Вы не учитываете то, что это не просто натянутая фольга - это завернутые в фольгу мокрые волосы. А мокрые волосы в фольге, да в несколько слоев - уж осколки стекла точно остановят.
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Что такое пуленепробиваемое https://www.mornglass.com/wp-content/uploads/2019/12/2019121614482445.pdf стекло?
Дівчатам пощастило.