Фольга на голові врятувала життя: одеситка потрапила під обстріл під час фарбування волосся. ВIДЕО

Перукарка саме нанесла жінці на волосся фарбу, обгорнувши кожну прядку шматочком фольги. В цю мить поруч із перукарнею впала російська ракета.

Історію дивовижного порятунку одеситка розповіла у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку вона опублікувала відео, на якому йде вулицею із закривавленими руками, з фарбою та фольгою на голові.

"Ну що, "русский мир", привіт. Ось показую, з якими нацистами ти, "русский мир", воюєш. Сьогодні ми, дівчатка, вирішили навести красу та піти до перукарні. І саме до нашої перукарні прилетіла ракета. Дякую тобі, "русский мир", - каже одеситка.

Згодом жінка повідомила деталі того, що сталося. Свій порятунок вона називає "збігом обставин".

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"Ми саме закінчили фарбування, я була ось у цій кумедній шапочці з фольги. Сіла у крісло-кокон. ... Хоч як би це смішно не звучало, ось ця шапочка з фольги смішна, в якій я записувала вам перше сторіс - вона мене врятувала. Я коли знімала цю фольгу - я стільки уламків витрусила", - розповіла одеситка.