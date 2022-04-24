"П#дори прямо. Давай #баш!", - українські воїни з БТР-4Е знищують групу російських окупантів. ВIДЕО

З'явилися кадри, як українські воїни з гармати БТР-4Е "Буцефал" знищують групу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував у телеграмі нардеп Юрій Мисягін.

Він зазначив: "Український БТР-4Е "Буцефал" за рахунок автоматичної гармати калібру 30 мм успішно розгромив групу "визволителів". Немає шансів доповзти до полону".

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