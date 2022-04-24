"П#дори прямо. Давай #баш!", - українські воїни з БТР-4Е знищують групу російських окупантів. ВIДЕО
З'явилися кадри, як українські воїни з гармати БТР-4Е "Буцефал" знищують групу російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував у телеграмі нардеп Юрій Мисягін.
Він зазначив: "Український БТР-4Е "Буцефал" за рахунок автоматичної гармати калібру 30 мм успішно розгромив групу "визволителів". Немає шансів доповзти до полону".
Топ коментарі
+114 Игорь Шамрай #446092
показати весь коментар24.04.2022 19:43
+84 Олександр Закора
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+79 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.04.2022 19:43
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https://www.youtube.com/watch?v=cI-W9RJ2KVQ
бережіть себе...
Насправді, мабуть він підхопив сифіліс, а потім придумав це для відмазки перед дружиною))
Хіба якась курва полячка ? ...
С обычной с БМП-2 не сравнить.