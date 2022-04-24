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"П#дори прямо. Давай #баш!", - українські воїни з БТР-4Е знищують групу російських окупантів. ВIДЕО

З'явилися кадри, як українські воїни з гармати БТР-4Е "Буцефал" знищують групу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опублікував у телеграмі нардеп Юрій Мисягін.

Він зазначив: "Український БТР-4Е "Буцефал" за рахунок автоматичної гармати калібру 30 мм успішно розгромив групу "визволителів". Немає шансів доповзти до полону".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західна Вірджинія направить Україні бронетранспортери M-113, - губернатор штату Джастіс

Автор: 

стрілянина (1783) БТР (280)


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Топ коментарі
+114
хлопці ви красавці))
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24.04.2022 19:43
+84
Тільки такі перемовини з орками і вести!
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24.04.2022 19:47
+79
Гарна робота.Вершникам на Буцефалі-респект...
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24.04.2022 19:43
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хлопці ви красавці))
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24.04.2022 19:43 Відповісти
Как точно и однозначно наши определяют кто такие не наши 👍❗
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24.04.2022 19:53 Відповісти
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24.04.2022 20:14 Відповісти
Класс! Бомба, ракета...
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25.04.2022 11:39 Відповісти
Гарна робота.Вершникам на Буцефалі-респект...
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24.04.2022 19:43 Відповісти
Молодчинки наші Воїни! Слава їм!!!🇺🇦🌷
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24.04.2022 19:44 Відповісти
Пошли прямо к жирику и кабздону. Дохлый касап очень радует душу.
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24.04.2022 19:46 Відповісти
Тільки такі перемовини з орками і вести!
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24.04.2022 19:47 Відповісти
Слава ЗСУ
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24.04.2022 19:47 Відповісти
Непереможної Вам сили та наснаги, хлопчики!!! Кацап повинен бути тільки дохлим!
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24.04.2022 19:48 Відповісти
вжик-вжик - і снова мужик!
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24.04.2022 19:49 Відповісти
Христос Воскрес, а ******* погас!
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24.04.2022 19:51 Відповісти
русня наступил на растяжку https://t.me/crisis2022/8467
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24.04.2022 19:52 Відповісти
Понял, осознал, исправился, можно отправлять в зад в оркостан.
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24.04.2022 21:40 Відповісти
На это можно смотреть вечно , очень приятное видио ,особенно, после Одессы
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24.04.2022 19:52 Відповісти
Мясорубка нового поколения
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24.04.2022 19:52 Відповісти
Мясорубка нового поколения
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24.04.2022 19:52 Відповісти
підари-підари
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24.04.2022 19:53 Відповісти
Какое короткое видео... Ребята, вы молодцы. Сделайте этих гадов!
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24.04.2022 19:53 Відповісти
надо было поехать и гусеницами еще пройтись
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24.04.2022 19:53 Відповісти
"Запорізький марш" (рок-версія)| "Zaporizhzhian march" (rock version)

https://www.youtube.com/watch?v=cI-W9RJ2KVQ
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24.04.2022 19:53 Відповісти
Гарно кацапи на запчастини розкладаються... як конструктор лего
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24.04.2022 19:54 Відповісти
"Це наші? Нє, це підори! Це підори! Давай ****!"
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24.04.2022 19:54 Відповісти
Ребята ЗСУ, вы красавцы, вы их сделаете! Народ с вами
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24.04.2022 19:54 Відповісти
Последний рашкованец посмотрел устало, повесился - и никого не стало.
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24.04.2022 19:55 Відповісти
)
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24.04.2022 20:13 Відповісти
Щедро вділили. Та ж Паска, нє? )
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24.04.2022 19:55 Відповісти
Ого! Даже дорожні знаки не зацепив! Ювелір!
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24.04.2022 19:57 Відповісти
Як же гарно...
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24.04.2022 19:58 Відповісти
А ось вам, свинособакам!
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24.04.2022 19:59 Відповісти
Добру справу робите, хлопці. Завдяки вам на планеті стало трохи більше гарних россіян.
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24.04.2022 20:02 Відповісти
Хлопці, ДЯКУЮ...
бережіть себе...
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24.04.2022 20:03 Відповісти
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24.04.2022 20:03 Відповісти
а лишние хромосомы не рассыпают?.
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24.04.2022 20:17 Відповісти
Атвєтим ищо адним аксельбантом!
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24.04.2022 20:22 Відповісти
Спасибо! Поржал!
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24.04.2022 20:25 Відповісти
охреневший витя хренин хрень нам всякую несет.
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24.04.2022 20:28 Відповісти
Як відповідатимуть? Полетять розпиляти тріппер?

Насправді, мабуть він підхопив сифіліс, а потім придумав це для відмазки перед дружиною))
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24.04.2022 20:48 Відповісти
У тому , що ти підхватив - не зовсім поляки винуваті
Хіба якась курва полячка ? ...
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24.04.2022 21:13 Відповісти
Это не сифилис, это споры Ленина!
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24.04.2022 21:26 Відповісти
Чувак видимо сам уже этой суспензии надышался, начался сифон головного мозга. Сейчас они все хором начнут любимого толстожопика картофельного ************* Азарёнка в очко заряжать и все перезаразятся и помрут…. Вот вам и распыления!
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24.04.2022 21:44 Відповісти
Хренин, кацап ты конечный, доставай из штанов свой сифилис и отвечай.
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24.04.2022 23:25 Відповісти
Цю болячку від х"йла привіз ваш вусатий "А я сєчас пакажу откуда нас хатєлі бамбіть,ми ні в чем нє вінаватіє..."
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25.04.2022 10:55 Відповісти
Оце тільки так і треба розмовляти з русофашистами. Бо вони розуміють тільки мову піндюлей з кривавою юшкою. Слава ЗСУ!
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24.04.2022 20:04 Відповісти
Буцефал - Сила!
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24.04.2022 20:05 Відповісти
Москалям - могила
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24.04.2022 22:39 Відповісти
Красівоє 😁🇺🇦
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24.04.2022 20:06 Відповісти
Поезія!
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24.04.2022 20:12 Відповісти
ёся кабсдун встречай асвабадителей
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24.04.2022 20:13 Відповісти
в кожному кварталі Херсона так повинно бути
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24.04.2022 20:16 Відповісти
Буцефал. Там какая-то нереальная 30-мм пушка.

С обычной с БМП-2 не сравнить.
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24.04.2022 20:18 Відповісти
Буцефал сила
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24.04.2022 22:04 Відповісти
Якщо збільшити, то видно як падає тіло на горб, а потім, інший постріл зносить його. Підори, підори, підори.
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24.04.2022 20:20 Відповісти
Дитям України і всього світу потрібні комп'ютерні ігри з таким сюжетом.
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24.04.2022 20:20 Відповісти
Так есть же трилогия Modern Warfare.
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24.04.2022 20:35 Відповісти
Не гальмуй, буряте.
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21.05.2022 00:47 Відповісти
Добре, козаки, добре !!!
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24.04.2022 20:21 Відповісти
Тепловизора не хватает
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24.04.2022 20:39 Відповісти
Красиво ********* !
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24.04.2022 20:43 Відповісти
Кучьненько фарша намололи....из «второй армии мира».... 💪🙌
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24.04.2022 20:47 Відповісти
Буцефал кращий,щеу15 році на довбасі орки сцались від їх. Але їх мало було буцефалів.Апотім мудрий нарід обрав боневтік бонелох ,далі не буду всі все знають.
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24.04.2022 21:03 Відповісти
Можливо, Грета тунберг, щось скаже против але *****, ***@те пацани.
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24.04.2022 21:12 Відповісти
озвучив настрій всіх українців
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24.04.2022 21:22 Відповісти
Походу домбасятину зажмурили. У тех токо калаши с собой что бтру как бы пох. Но тоже приятно!!!
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24.04.2022 21:41 Відповісти
Крошим путинских орков!Слава Украине!!! Смерть путину!!!
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24.04.2022 21:56 Відповісти
Смерть путинским оркам!!!
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24.04.2022 21:57 Відповісти
бачиш підара? - їбаш!
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24.04.2022 22:07 Відповісти
Gut
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24.04.2022 22:10 Відповісти
Гарне великоднє відео
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24.04.2022 22:41 Відповісти
Буцефал СИЛА!!!
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24.04.2022 23:26 Відповісти
Раз п'ять передивився,аж настрій піднявся.
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24.04.2022 23:50 Відповісти
Депідарізація.
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25.04.2022 07:33 Відповісти
Ще один придурок намалювався...
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25.04.2022 10:57 Відповісти
 
 