БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо: Наші яйця - найміцніші! Великий великодній стрім. День 60. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
60-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів і множать на нуль "другу найбільшу армію світу".
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Михаил Дужик #512165
показати весь коментар24.04.2022 21:18 Відповісти Мені подобається 2
YU ST
показати весь коментар24.04.2022 23:36 Відповісти Мені подобається 0
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