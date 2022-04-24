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БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо: Наші яйця - найміцніші! Великий великодній стрім. День 60. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

60-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

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Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів і множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

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Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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24.04.2022 21:18 Відповісти
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24.04.2022 23:36 Відповісти
 
 