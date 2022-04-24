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Воїни 53-ї ОМБр 24 квітня знищили ворожу БМП та автомобіль з боєкомплектом. ВIДЕО

24 квітня 2022 року воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха нанесли чергове вогневе ураження російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Українці дуже гостинний народ. Тому орда збройних сил російської федерації не залишилась без подарунків до Великодня. Воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха передали палкі вітання окупантам.

Ворожим БМП та машині з БК не судилось більше поплюжити українську землю. Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "П#дори прямо. Давай #баш!", - українські воїни з БТР-4Е знищують групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2279) 53 окрема механізована бригада (119)


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Топ коментарі
+32
https://www.youtube.com/channel/UCWbIfYEv1wqNRcVD8Z0MivA Prayer Group

Символ воскресаючої України Від учора часто бачу цю картинку, так що розмірковуючи над тим, яке фото взяти сьогодні для привітання, обрала це. Це про Надію, про Життя, про Перемогу над смертю. Де твоє, смерте, жало?..
Христос Воістину Воскрес! Воскресне Україна! 🕊❤️🇺🇦
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24.04.2022 21:06
+23
53-й-черговий респект...
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24.04.2022 20:52
+20
а вот зацените: просто невероятно!
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24.04.2022 20:59
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53-й-черговий респект...
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24.04.2022 20:52 Відповісти
Героям Слава!
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24.04.2022 20:54 Відповісти
Умнички
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24.04.2022 20:56 Відповісти
Красавчики . Респект !
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24.04.2022 20:57 Відповісти
Українського року не було до тепер як такого. Тепер з'являється.
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24.04.2022 20:57 Відповісти
Новий супер хiт
ЧОРНОБАЇВКА - новий військовий хіт у виконанні нашого Єгора Крутоголова!

https://www.youtube.com/watch?v=UfdpDMCBahI
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24.04.2022 20:58 Відповісти
кліп супер - співак мінус 3.
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24.04.2022 21:35 Відповісти
а вот зацените: просто невероятно!
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24.04.2022 20:59 Відповісти
Что с ней случилось?
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24.04.2022 21:51 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCWbIfYEv1wqNRcVD8Z0MivA Prayer Group

Символ воскресаючої України Від учора часто бачу цю картинку, так що розмірковуючи над тим, яке фото взяти сьогодні для привітання, обрала це. Це про Надію, про Життя, про Перемогу над смертю. Де твоє, смерте, жало?..
Христос Воістину Воскрес! Воскресне Україна! 🕊❤️🇺🇦
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24.04.2022 21:06 Відповісти
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24.04.2022 22:00 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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24.04.2022 21:41 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.04.2022 21:47 Відповісти
Sehr gut.
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24.04.2022 22:03 Відповісти
 
 