Воїни 53-ї ОМБр 24 квітня знищили ворожу БМП та автомобіль з боєкомплектом. ВIДЕО

24 квітня 2022 року воїни 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха нанесли чергове вогневе ураження російським окупантам.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Українці дуже гостинний народ. Тому орда збройних сил російської федерації не залишилась без подарунків до Великодня. Воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха передали палкі вітання окупантам.

Ворожим БМП та машині з БК не судилось більше поплюжити українську землю. Вірте в воїнів, вірте в Збройні Сили України! Разом переможемо!"

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