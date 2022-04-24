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Окупанти вимагають €5 тис. у матері полоненого оборонця Маріуполя за збереження життя сина, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Російські військові вдаються до прямого шантажу матерів полонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Сьогодні відомій марупольчанці, діячу в сфері дитячого кіно та телебачення, засновниці фестивалю дитячого кіно "КіТи" Ользі Новіковій з аккаунту її сина подзвонили російські військові. Які повідомили, що її сина, Новікова Олексія, взяли в полон і вимагають 5 тис. евро за збереження йому життя. Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка. Погрожують, що в разі не отримання грошей знімуть на відео його страту.

Це - справжній тероризм. Хлопця тримають в районі с. Малоянісоль. Новіков Олексій проходив службу в ТерО. Наразі Україна включила його в перелік полонених. Але гарантій збереження життя досі немає", - зауважив Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі внаслідок російських обстрілів вбито Кірсанова - коригувальника вогню ворожих "Градів" по мікрорайону Східний у 2015 році, - Андрющенко

Ольга Новікова повідомляла у фейсбуці, що її 18-річний син - студент Маріупольського державного університету, був у ТРО з 25 лютого.

"Він потрапив у полон до російських військових 23.04.2022 поблизу Маріуполя. Мені сьогодні зателефонували і вимагали викуп за його життя. 5000 євро", - написала жінка, але згодом видалила пост.

Окупанти вимагають €5 тис. у матері полоненого оборонця Маріуполя за збереження життя сина, - радник мера Андрющенко 01

Автор: 

військовополонені (940) Маріуполь (3235) полонені (2267) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+29
твари...твари тварями рожденные !!!
есть ли еще паскуднее чем русня организмы???
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24.04.2022 21:57
+23
********. депутаты - ваш выход. миллионеры на дармовщинку. где же вы теперь? тимошонка, катлета и прочая шваль.
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24.04.2022 21:54
+13
Друзья, извините за офтоп.

Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".

Итак, Smart Studio Краснодар.

Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
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24.04.2022 22:00
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********. депутаты - ваш выход. миллионеры на дармовщинку. где же вы теперь? тимошонка, катлета и прочая шваль.
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24.04.2022 21:54 Відповісти
каклета в теробороне Ужгорода, отстреливается из наградного "стечкина"
https://twitter.com/i/status/1517893540931592195
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25.04.2022 00:53 Відповісти
Всеодно вб'ють. А, може вбили
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24.04.2022 21:55 Відповісти
твари...твари тварями рожденные !!!
есть ли еще паскуднее чем русня организмы???
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24.04.2022 21:57 Відповісти
Друзья, извините за офтоп.

Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".

Итак, Smart Studio Краснодар.

Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
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24.04.2022 22:00 Відповісти
английский язык? чтоб не промахнуться лучше уточнить )
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24.04.2022 22:15 Відповісти
Да, оно. В профиле на ФБ ещё и британский флаг висит.

https://www.facebook.com/shoptomsk
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24.04.2022 22:28 Відповісти
сделано. в твиттер кинуть не могу - забанили толерантные гады.
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24.04.2022 22:39 Відповісти
Дайте відповідь, що вб'ємо у такому разі 5 кацапських пілотів.
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24.04.2022 22:01 Відповісти
хто вірить кацапам? полонений - на обмін, а так тільки бабло заберуть а бійця все рівно не віддадуть. хлопець вже засвічений, йому, як полоненому, боятись потрібно так, як і іншим полоненим, не більше, його не видадуть... але сам факт кацапо-фашистського рекету достатний, щоб про нього заявить на трибунах всих рівнів.
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24.04.2022 22:07 Відповісти
Боже...Треба вірити до кінця ! Давайте скинемось, хто бажає... Дайте карту мами, я закину, що можу...Хоч їм, одномембранним амебам я не вірю, але шанс рідним має бути.. Може, іроди хоч за гороші відпустять...
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24.04.2022 22:24 Відповісти
Тоді кожна матір отримає таке повідомлення.
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24.04.2022 22:29 Відповісти
краще зе кінець подьоргай і буде тобі щастя... с кацапами лише горе... не вір тому сміттю.
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24.04.2022 22:30 Відповісти
і взагалі, історія непрозора, і виглядає дуже підозріло... яка тероборона?? в Маріуполі воюють Азов, морпіхи, прикордонники, нацгвардійці, воюють в районі "Азовсталі" навколо Маріуполя окуповані території, завдякии яких боєвих дій там можна було потрапити в полон? - прорив в Маріуполоь? там немає ніякої тероборони і даже наших військ..
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24.04.2022 22:44 Відповісти
Лише рашисти - нові фашисти 21 століття здатні грати на почуттях матері.
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24.04.2022 22:10 Відповісти
а наші журнашлюшки певно знають що це не шахраї подзвонили, хоча для чого воно їм, тому так і живемо, так і воюємо, одні крали і брехали, інші просто брехали, а тепер війна, а ми не зовсім були готові, як один наш політик недавно сказав, 30 років готувались і не готові і ніхто не винен
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24.04.2022 22:18 Відповісти
Шо он делал в тер обороне зачем как одни вопросі туда с опітом не попасть
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24.04.2022 22:27 Відповісти
похоже на звичайний фейк, щоб бабла зрубати на шару.
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24.04.2022 22:46 Відповісти
Ого, роSSіянці, оце ви вляпались! Зараз весь світ визнає ваш оркостан терористом і почнуть бомбандувати ваші міста та військові об`єкти. Такого дебілізма від вас навіть я не очікував! Вішайтесь, орки!!!
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24.04.2022 22:27 Відповісти
Зовсім юний, студента з Азербайджану обміняли, а наші ж як. Половина вини за сьогодні лежить на слугах, але не українського народа
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24.04.2022 22:30 Відповісти
Может быть и развод.
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25.04.2022 09:28 Відповісти
Крысс путлера пленных в Украине более 1000,,,,каже Тарас Березовець,,,,
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25.04.2022 09:58 Відповісти
Можна відновити високодохідний бізнес Рубана ( був такий му...к - торговець полоненими з "особистими" зв`язками з тією стороною).
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25.04.2022 12:19 Відповісти
Как не стыдно пользоваться войной и устраивать лохотрон, подобное в армии РФ будет разцениваться как военное приступление! Люди это мошенники!
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17.05.2022 17:25 Відповісти
 
 