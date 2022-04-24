Окупанти вимагають €5 тис. у матері полоненого оборонця Маріуполя за збереження життя сина, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

Російські військові вдаються до прямого шантажу матерів полонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Сьогодні відомій марупольчанці, діячу в сфері дитячого кіно та телебачення, засновниці фестивалю дитячого кіно "КіТи" Ользі Новіковій з аккаунту її сина подзвонили російські військові. Які повідомили, що її сина, Новікова Олексія, взяли в полон і вимагають 5 тис. евро за збереження йому життя. Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка. Погрожують, що в разі не отримання грошей знімуть на відео його страту.

Це - справжній тероризм. Хлопця тримають в районі с. Малоянісоль. Новіков Олексій проходив службу в ТерО. Наразі Україна включила його в перелік полонених. Але гарантій збереження життя досі немає", - зауважив Андрющенко.

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Ольга Новікова повідомляла у фейсбуці, що її 18-річний син - студент Маріупольського державного університету, був у ТРО з 25 лютого.

"Він потрапив у полон до російських військових 23.04.2022 поблизу Маріуполя. Мені сьогодні зателефонували і вимагали викуп за його життя. 5000 євро", - написала жінка, але згодом видалила пост.