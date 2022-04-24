УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11000 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
26 100 41

Велика колона людей намагається виїхати з Херсона, протестуючи проти так званого "референдуму". ВIДЕО

Велика колона людей намагається виїхати з Херсона, протестуючи проти так званого референдуму. Російські солдати не випускають та розвертають людей назад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлють користувачі соцмереж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Били по ногах, душили, зняли джинси, труси і намагалися зґвалтувати": священник ПЦУ з Херсона Чудинович розповів про тортури, яких зазнав у російському полоні. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6717) Херсон (3380)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
Боже, допоможи їм виїхати...
показати весь коментар
24.04.2022 23:40
+30
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин

Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
показати весь коментар
24.04.2022 23:34
+21
А ось один з пазликів, які склалися в спільну картинку
Хочете правди копайте глибше . Як притомна людина може думати що мости які замінувала армія і вони під охороною , може розмінувати якесь чудо з відкілясь .
А по друге на Чонгарі були військові з танками і пішли звідтам за тиждень .
Зеленський ти будеш вічно горіти в пеклі!
показати весь коментар
24.04.2022 23:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин

Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
показати весь коментар
24.04.2022 23:34 Відповісти
в Вашей фразе "дырявый рот власти" есть одна неточность - два последних слова явно лишние....
показати весь коментар
24.04.2022 23:40 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 23:35 Відповісти
А ось один з пазликів, які склалися в спільну картинку
Хочете правди копайте глибше . Як притомна людина може думати що мости які замінувала армія і вони під охороною , може розмінувати якесь чудо з відкілясь .
А по друге на Чонгарі були військові з танками і пішли звідтам за тиждень .
Зеленський ти будеш вічно горіти в пеклі!
показати весь коментар
24.04.2022 23:37 Відповісти
глава СБУ Херсонщины может много интересного рассказать. Если окажется жив. Но последнее - это не точно.
показати весь коментар
25.04.2022 00:59 Відповісти
А склади Порошенко наказав підірвати? Мабуть, щоб збагатитися на тому. От, барига!😜😜😜
показати весь коментар
25.04.2022 05:24 Відповісти
Порох-партнер путлера і мертвечука(жму руку-обнимаю)!
показати весь коментар
25.04.2022 07:55 Відповісти
ну ладно, допустим. что плохого в результатет этого партнерства случилось? появилась армия что сегодня воюет! было минское гамномесиво которое все дебилы заплевывали, и требовали отменить. теперь отменили, ты радуешься????
показати весь коментар
25.04.2022 10:23 Відповісти
На цьому сайті порох-бох!!!(,а всі решта-зелені зрадники,адміни,то взагалі люті порохоботи!
показати весь коментар
25.04.2022 07:57 Відповісти
Не так. Є розумні люди, а є йолопи.
Перших в основному називають порохоботами, хоча вони не мають жодного стосунку до Порошенка, лише поділяють спільне бачення держави, мови, армії, безпеки ,тощо ...
А других, які усталі от вайни і хотіли вже поржать, самі здогадаєтесь до якої категорії відносять.
показати весь коментар
25.04.2022 09:57 Відповісти
Что вы к этим минам приколупались, если они по дорогам прошли в глубь страны? Были они или не были, толку с них? Мосты не взорвали, так как была диверсия. Один паренек отдал жизнь, что бы в ручную взорвать. Вот вам и вся развзяка, почему они прошли.
показати весь коментар
25.04.2022 08:48 Відповісти
Российская армия грозилась дойти до Ла-Манша, но не смогла добраться даже до Фастова. То, что должно было сломить Европу, не смогло сломить даже Киевскую область.

Должно быть, Владимиру Путину сейчас очень стыдно. Он потратил миллиарды, чтобы его боялись, но в итоге над ним смеются.
показати весь коментар
24.04.2022 23:38 Відповісти
Людям на окупованих територіях, над якими знущаються не смішно. Навішо ці бравади. Ворога неможна недооцінювати. Вони не зробили все, що планували, але зруйнували і продовжують руйнувати наші домівки. Ми обов'язково переможемо, але не треба применшувати ціну нашої перемоги.
показати весь коментар
24.04.2022 23:48 Відповісти
вони на тимчасово окупованих територіях застосовують іпсо як хочуть, обстрілюють типу самі себе, щоб звинуватити ЗСУ, все як на Донбасі, а люди ж не будуть розбиратися, тим більше що всі знаходяться там в депресії і можливо не можуть адекватно реагувати що й не дивно, будуть звинувачувати, будуть недовіряти, і дивіться, віж під тих людей, яких в окупації русскіє обробляли, вже під них зробили політичну платформу за "мир" цього разу імені бойка, роблять з наших громадян ворогів, ці сукі дуже підступні і безжальні. Хоча, допоки не було русскіх ніхто нікого не обстрілював, завжди винувата та сторона, яка розпочала війну, і тим більше винувата в усьому що відбувається на окупованих нею територіях.
показати весь коментар
25.04.2022 10:34 Відповісти
Боже, допоможи їм виїхати...
показати весь коментар
24.04.2022 23:40 Відповісти
hochu domoy v UA@hochu_dodomu

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1518303140906426372 1 ч

Жителі окупованої Херсонської області втікають на велосипедах з окупації до блокпосту нашої армії у Криворізькому районі, потім людей забирають автобуси чи швидкі
Кинуті велосипеди біля блокпосту

показати весь коментар
24.04.2022 23:56 Відповісти
жжесть .. а если бы у парней было мозгов по больше то сразу бы уехали - но потом возникла бы другая проблема - где и за какие шыши жить мужчинам беженцам ?
показати весь коментар
25.04.2022 03:39 Відповісти
Херсон був захоплений в перші ж дні. Про що ти мелеш? В спам..
показати весь коментар
25.04.2022 09:52 Відповісти
🙏🙏🙏
показати весь коментар
25.04.2022 08:41 Відповісти
Пока дальнобойное РСЗО не дойдет будет тяжело.
показати весь коментар
24.04.2022 23:45 Відповісти
Почему Украина не взорвет херсонский мост что сделает вражескую группировку на всем правобережье отрезанную от снабжения, тоесть почти окруженной. Можно было бы обменять потом на защитников Мариуполя.
показати весь коментар
24.04.2022 23:49 Відповісти
Каховская ГЭС потому что
показати весь коментар
25.04.2022 02:23 Відповісти
Бомбити треба не Херсонський міст, а колію, яка йде по перекопському перешийку. Той перешийок взагалі треба зробити каналом. А також переправу на Чонгарі, яку московити вже поновили.
показати весь коментар
25.04.2022 06:57 Відповісти
не панацея. По броне в палисадниках?
показати весь коментар
25.04.2022 13:49 Відповісти
Люди все прекрасно розуміють. Як розуміли і проукраїнські люди Донбассу в 2014-му.

Надіюсь всі проукраїнські люди зможуть виїхати з територій, які скоро по кримській схемі увійдуть до складу РФ...
показати весь коментар
24.04.2022 23:51 Відповісти
Ти що особисто будеш підписувати акт передачі прийому територій? Наскільки людина має бути недалекоглядною щоб таку ху..ню тут строчити...
показати весь коментар
25.04.2022 00:04 Відповісти
Хтось підписував акт по Криму чи ОРДЛО?

Хтось підписував акт в Пакистані?

Хтось підписував акт на Кіпрі?

Хтось підписував акт в Сербії?

Хтось підписуав акт в Судані?

Хтось підписував акт в Молдові?

Хтось підписував акт в Азербайджані?

Хтось підписував акт в Грузії?

Треба дивитись на речі тверезо. З часів потсдамської конференції пройшло 75 років. І доки весь світ не збереться за один стіл і скопом не вирішить величезну кількість подібних територіальних речей. то всякі імперці як Путін продовживатимуть віджим територій.
показати весь коментар
25.04.2022 00:22 Відповісти
кацап иди на х..й !
показати весь коментар
25.04.2022 03:41 Відповісти
там не за столом треба збиратися а лупити імперців по всьому чому достанеш і тим що буде під рукою і да, пан правий, всім скопом.
показати весь коментар
25.04.2022 10:36 Відповісти
мудило кацапское куда и кто войдет? скорее тебе кишки выпустят
показати весь коментар
25.04.2022 03:41 Відповісти
І які ***** здали південь рашистам?
показати весь коментар
25.04.2022 00:03 Відповісти
Чергове не на часі.

Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України!!
показати весь коментар
25.04.2022 00:26 Відповісти
разбираться с этим вопросом поручат безуглой. У неё хорошо получается.
показати весь коментар
25.04.2022 01:03 Відповісти
НАД ПАРКОМ СЁДНЯ ДВА КЛИБРА ПО НПЗ ,,ТАК ТРУСИЛО ШО АДРЕНАЛИН КАЙФ
показати весь коментар
25.04.2022 01:02 Відповісти
ты че гондон кацапский что тебя трусят после использования
показати весь коментар
25.04.2022 03:43 Відповісти
Сколько тут кремлеботов пытающихся колоть общество
показати весь коментар
25.04.2022 02:02 Відповісти
на правду нельзя обижаться - нужно исправлять ошибки заранее - если не хотите что-бы вас убили ограбили или износиловали
показати весь коментар
25.04.2022 03:45 Відповісти
Ні-ні, то марна справа, дорогами не випустять. Городами, городами треба проникати.
показати весь коментар
25.04.2022 07:33 Відповісти
Русофашисты - террористы!
показати весь коментар
25.04.2022 09:35 Відповісти
Цікаво, а хто наказав розмінувати перешиїк і не наказав підірвати мости?
Часом не той, хто продав всю свою нерухомість в Україні в перший рік президенства
показати весь коментар
25.04.2022 11:23 Відповісти
 
 