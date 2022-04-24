Велика колона людей намагається виїхати з Херсона, протестуючи проти так званого "референдуму". ВIДЕО
Велика колона людей намагається виїхати з Херсона, протестуючи проти так званого референдуму. Російські солдати не випускають та розвертають людей назад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлють користувачі соцмереж.
Топ коментарі
+34 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.04.2022 23:40
+30 olele
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+21 Вова Последний
показати весь коментар24.04.2022 23:37
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1518325520882089990 4 мин
Когда Арестович, который - дырявый рот власти, сообщает по ТВ, что возле Киева скоро откроется завод по производству беспилотников, его *****, можно уже расстрелять?
Или подождем, когда по заводу и области ракеты шарахнут?
Хочете правди копайте глибше . Як притомна людина може думати що мости які замінувала армія і вони під охороною , може розмінувати якесь чудо з відкілясь .
А по друге на Чонгарі були військові з танками і пішли звідтам за тиждень .
Зеленський ти будеш вічно горіти в пеклі!
Перших в основному називають порохоботами, хоча вони не мають жодного стосунку до Порошенка, лише поділяють спільне бачення держави, мови, армії, безпеки ,тощо ...
А других, які усталі от вайни і хотіли вже поржать, самі здогадаєтесь до якої категорії відносять.
Должно быть, Владимиру Путину сейчас очень стыдно. Он потратил миллиарды, чтобы его боялись, но в итоге над ним смеются.
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1518303140906426372 1 ч
Жителі окупованої Херсонської області втікають на велосипедах з окупації до блокпосту нашої армії у Криворізькому районі, потім людей забирають автобуси чи швидкі
Кинуті велосипеди біля блокпосту
Надіюсь всі проукраїнські люди зможуть виїхати з територій, які скоро по кримській схемі увійдуть до складу РФ...
Хтось підписував акт в Пакистані?
Хтось підписував акт на Кіпрі?
Хтось підписував акт в Сербії?
Хтось підписуав акт в Судані?
Хтось підписував акт в Молдові?
Хтось підписував акт в Азербайджані?
Хтось підписував акт в Грузії?
Треба дивитись на речі тверезо. З часів потсдамської конференції пройшло 75 років. І доки весь світ не збереться за один стіл і скопом не вирішить величезну кількість подібних територіальних речей. то всякі імперці як Путін продовживатимуть віджим територій.
Данілов заявив, що наразі недоцільно розбиратися, хто розмінував Перекопський перешийок, спростивши російській армії наступ на півдні України!!
Часом не той, хто продав всю свою нерухомість в Україні в перший рік президенства