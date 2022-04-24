Велика колона людей намагається виїхати з Херсона, протестуючи проти так званого "референдуму". ВIДЕО

Велика колона людей намагається виїхати з Херсона, протестуючи проти так званого референдуму. Російські солдати не випускають та розвертають людей назад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомлють користувачі соцмереж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Били по ногах, душили, зняли джинси, труси і намагалися зґвалтувати": священник ПЦУ з Херсона Чудинович розповів про тортури, яких зазнав у російському полоні. ВIДЕО