"Вон те нефтебазы, которые обстреляли. Там взрывы до сих пор!": мешканці Брянська фіксують потужні пожежі на нафтобазах. ВIДЕО

У Брянську горять дві нафтобази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії у Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський.

На місце виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки... Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази", - повідомили в МНС РФ.

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