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На Миколаївщині війська РФ намагалися наступати групами - втратили 13 одиниць техніки, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що українські артилеристи розбили 13 одиниць російської військової техніки в області.

Про це повідомив Віталій Кім у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти знову обстрілювали нас у Великдень. Як завжди безпринципно і підло…

Намагалися вони нападати якимись групами – розгромили їх військові дуже пристойно артою. Спробували, свої неправильні розвіддані перевірили (росіяни) – отримали бздюлів, пішли лагодити. 13 одиниць", - розповів він.

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Кім також повідомив про інформацію, яка ще потребує підтвердження, що нібито на тому ж напрямку росіяни розстріляли своїх під час спроби відступити, а потім спалили. Він закликав російських військових здаватися в полон.

Автор: 

Миколаївська область (2280) Кім Віталій (471)


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Только я прочитал "наступали трупами"?
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25.04.2022 11:42 Відповісти
Ты правильно прочитал.
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25.04.2022 12:36 Відповісти
Наступали групами ...
Закінчили трупами
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25.04.2022 14:47 Відповісти
Та у нас в Николаеве не забалуешь ,резать если что вату будем как свиней ,вы поймите братва ,Ростов он папой никогда не был а вот Николаев реальный папа ...эх ,сколько я зарезал ,сколько перерезал ...
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25.04.2022 13:55 Відповісти
І все це лежачі на дивані?
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26.04.2022 08:50 Відповісти
Москалики, бити заградотряди треба перед початком наступу, а не після! А потім білий прапор, автомати за спину і руки вгору. Тільки так збережете своє нікчемне життя!
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25.04.2022 20:12 Відповісти
Завжди коли доводиться дивитися коментарі цього голови військової адміністрації задаюся собі одним сокральним питанням - ЯКИЙ ІДІОТ МІГ НАЗНАЧИТИ ТАКОГО НЕЗРІЛОГО ОЛІГОФРЕНА НА ТАКУ ВІДПОВІДАЛЬНУ ПОСАДУ?????
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26.04.2022 08:49 Відповісти
 
 