На Миколаївщині війська РФ намагалися наступати групами - втратили 13 одиниць техніки, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що українські артилеристи розбили 13 одиниць російської військової техніки в області.

Про це повідомив Віталій Кім у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти знову обстрілювали нас у Великдень. Як завжди безпринципно і підло…

Намагалися вони нападати якимись групами – розгромили їх військові дуже пристойно артою. Спробували, свої неправильні розвіддані перевірили (росіяни) – отримали бздюлів, пішли лагодити. 13 одиниць", - розповів він.

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Кім також повідомив про інформацію, яка ще потребує підтвердження, що нібито на тому ж напрямку росіяни розстріляли своїх під час спроби відступити, а потім спалили. Він закликав російських військових здаватися в полон.