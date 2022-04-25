На Миколаївщині війська РФ намагалися наступати групами - втратили 13 одиниць техніки, - голова ОВА Кім. ВIДЕО
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що українські артилеристи розбили 13 одиниць російської військової техніки в області.
Про це повідомив Віталій Кім у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти знову обстрілювали нас у Великдень. Як завжди безпринципно і підло…
Намагалися вони нападати якимись групами – розгромили їх військові дуже пристойно артою. Спробували, свої неправильні розвіддані перевірили (росіяни) – отримали бздюлів, пішли лагодити. 13 одиниць", - розповів він.
Кім також повідомив про інформацію, яка ще потребує підтвердження, що нібито на тому ж напрямку росіяни розстріляли своїх під час спроби відступити, а потім спалили. Він закликав російських військових здаватися в полон.
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