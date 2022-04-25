Православний світ побачив, що для Росії Великдень нічого не означає. Їхня армія зробила цей день червоним від крові в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Росії пропонувалося великоднє припинення вогню, втім вона відкинула його і продовжувала цинічно обстрілювати територію України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора християни східного обряду святкували Великдень. Традиційне привітання "Христос воскрес!" звучало також і в Росії. Але чи означали там ці слова те ж саме, що й в усьому православному світі?", - порушує питання глава держави.

За його словами, Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку.

"Для чого був потрібен цей удар у Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні. Знищення, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято. Тож чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста й громади? Які обстріляли Чугуїв Харківської області. Які вбили на Великдень ще двох дітей у Донецькій області – дівчаток пʼяти й чотирнадцяти років", - зазначає Зеленський.

За його словами, вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною й тотальною брехнею зроблене проти мирних міст – усе, що робить Росія на території України, – це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос.

Зеленський також зауважує, що не християни люди, які вкотре відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя. Не християни люди, які знімали в окупованих районах України пропагандистські репортажі про роздачу нібито гуманітарних пасхальних наборів. Тим паче кожен знає, зокрема і в Росії, що до 24 лютого в усіх українців в усіх куточках України була змога святкувати Великдень вільно в будь-якому храмі й без будь-яких "гуманітарних" наборів.

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"Не християни люди, які намагаються збудувати в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей жорстокий окупаційний режим, тримають людей у заручниках, катують людей. Які навіть у Великдень не давали людям залишити окуповану територію, погрожували смертю", - продовжує він.

Зеленський нагадує, що Росії пропонувалося великоднє припинення вогню. Але православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром.

"Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами", - додає глава держави.

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