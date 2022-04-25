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Православний світ побачив, що для Росії Великдень нічого не означає. Їхня армія зробила цей день червоним від крові в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Росії пропонувалося великоднє припинення вогню, втім вона відкинула його і продовжувала цинічно обстрілювати територію України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора християни східного обряду святкували Великдень. Традиційне привітання "Христос воскрес!" звучало також і в Росії. Але чи означали там ці слова те ж саме, що й в усьому православному світі?", - порушує питання глава держави.

За його словами, Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку.

"Для чого був потрібен цей удар у Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію. Це просто свідоме знищення життя в Україні. Знищення, яке не припинилося навіть у найбільше православне свято. Тож чи християни ці люди, які продовжували і вчора обстрілювати наші міста й громади? Які обстріляли Чугуїв Харківської області. Які вбили на Великдень ще двох дітей у Донецькій області – дівчаток пʼяти й чотирнадцяти років", - зазначає Зеленський.

За його словами, вбивати дітей, руйнувати життя, покривати цинічною й тотальною брехнею зроблене проти мирних міст – усе, що робить Росія на території України, – це точно не християнство. Це те, чому протистояв Христос.

Зеленський також зауважує, що не християни люди, які вкотре відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя. Не християни люди, які знімали в окупованих районах України пропагандистські репортажі про роздачу нібито гуманітарних пасхальних наборів. Тим паче кожен знає, зокрема і в Росії, що до 24 лютого в усіх українців в усіх куточках України була змога святкувати Великдень вільно в будь-якому храмі й без будь-яких "гуманітарних" наборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Кременчуку: 9 влучань у ТЕЦ та НПЗ, значні руйнування, 1 людина загинула, 7 - поранені

"Не християни люди, які намагаються збудувати в захоплених районах Херсонської та Запорізької областей жорстокий окупаційний режим, тримають людей у заручниках, катують людей. Які навіть у Великдень не давали людям залишити окуповану територію, погрожували смертю", - продовжує він.

Зеленський нагадує, що Росії пропонувалося великоднє припинення вогню. Але православний світ побачив, що для російських загарбників Великдень нічого не означає. Це для них просто червона дата в календарі, для якої потрібні спеціальні слова, спеціальна поведінка, але не те, що називається вірою, і не те, що називається християнським добром.

"Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир. Тож тримати свічку в руках у храмі ще не означає бути християнином. Їсти або навіть святити паски щороку – цього також замало, щоб бути людьми, щоб бути християнами", - додає глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, 5 загиблих, є поранені, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

армія рф (17516) Зеленський Володимир (23964) обстріл (28672) ракети (4030)


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Топ коментарі
+7
Часто читаю про розмінований Чонгар. Але чому ніхто не задається питанням, як дорога з Грємяча на Чернігів виявилась практично вільною для проїзду свнсбак? Ось скрін, хрестики, то де зупинили кцпів. Оцініть відкриту трасу на Чернігів(((
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25.04.2022 11:36
+7
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25.04.2022 11:38
+4
а преЗедент не хоче знову подивитися в глаз путіну...??!

скажіть йому, щоб більше НЕ давав команду знімати мінні та інші загородження....
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25.04.2022 11:40
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Еххх. Як в кіно.
Керівництво Одеського припортового заводу виписало собі мільйонні премії, а з усіма іншими працівниками призупинили трудові договори без збереження зарплати.

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25.04.2022 11:38 Відповісти
Православний світ - це купка ідіотів, які нічого не вирішують в ********* світі і казочки яких нікому не цікаві.
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25.04.2022 11:35 Відповісти
і тим не меньше люди кожен день повторюють подвиг Христа і жертвують собою заради інших. І це працює, а не казочки.
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25.04.2022 11:56 Відповісти
Українські бійці, в першу чергу - вбивають ворога, не думаючи про середньовічні догми та намагаються вижити. От що працює!
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25.04.2022 12:39 Відповісти
Часто читаю про розмінований Чонгар. Але чому ніхто не задається питанням, як дорога з Грємяча на Чернігів виявилась практично вільною для проїзду свнсбак? Ось скрін, хрестики, то де зупинили кцпів. Оцініть відкриту трасу на Чернігів(((
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25.04.2022 11:36 Відповісти
Великозбудована асфальтована і освітлена дорога для московитів.
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25.04.2022 11:47 Відповісти
Таке саме питання з дорогою на Суми. Висновок напрошується сам собою - країну намагалися тупо здати
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25.04.2022 11:53 Відповісти
Карта фейк, зупиняли їх ще під Сосницею
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25.04.2022 11:54 Відповісти
Під Сосницею вже 24 лютого стояла колона орків 150 одиниць бронетехніки. Чомусь їх ніхто не чіпав. мо не знали? А мо ти сам фейк, не?
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25.04.2022 12:39 Відповісти
причина одна і та ж: дороги шашлики
Ти ще задайся питанням, чому перед 24/02 ВСІ частини ЗСУ були недоукомплектовані по штату - які на третину, які на половину, а то й більше...
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25.04.2022 11:59 Відповісти
на свинособакії тільки одне свято - дєнь побєди 9 мая, інших для цих виродків не існує
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25.04.2022 11:38 Відповісти
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25.04.2022 11:38 Відповісти
а шо ти зробив щоб їхня армія цього не зробила ?
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25.04.2022 11:40 Відповісти
риторично...
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25.04.2022 11:46 Відповісти
Готувався до шашликів.
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25.04.2022 11:48 Відповісти
а преЗедент не хоче знову подивитися в глаз путіну...??!

скажіть йому, щоб більше НЕ давав команду знімати мінні та інші загородження....
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25.04.2022 11:40 Відповісти
який православний світ це побачив? той, який лобзав гундяєвськи хрести, а потім натискав на курок? той, що вважає доречним ставити поряд згвалтованих українок та росіянок (які благають ьлаговірних трахати "хахлушек" та привезти їх труселя), закликаючи до примирення?...
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25.04.2022 11:42 Відповісти
православні і греко-католики були проти цього, да й католіки не були в захваті, то ж обмежилися тільки тихою молитвою, бо там ще й мала бути розлога промова, тут же на Цензорі все було.
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25.04.2022 11:59 Відповісти
от ніби починає розумнішати - аж бац, знову ляпнув. який православний світ, який Великдень? навіщо взагалі це згадувати. Якби Бог був, кацапів не було б
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25.04.2022 11:44 Відповісти
Бог є, якби Бога не було би, в світі були б тільки кацапи.
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25.04.2022 12:00 Відповісти
знову сирена попереджає про можливий удар...
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25.04.2022 11:45 Відповісти
Все , что произошло в Великдень ( убийства, обстрелы ) - ВСЕ ФАКТЫ ОТПРАВЬТЕ ПАПЕ франциску. А то, он пользуется кровавыми деньгами раши и закрывает глаза на горе украинцев
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25.04.2022 11:50 Відповісти
і фотографії черг з бажаючих записатися воювати за рашку проти України чорношкірих з Африки теж, щоб не було образ і запитань чому. Ось тому.
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25.04.2022 12:02 Відповісти
А ты все хочеш взглянуть или в глаза путину или в очко.
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25.04.2022 11:54 Відповісти
немає нічого дивного , що рашистський вельзевул знищує життя.Для нього не має значення національна,чи то державна, а чи релігійна приналежність,Якщо в далекому 1812 році рашист спалив власну столицю мацкваабад, то про що можна взагалі говорити?У дикарів і дітей лукавого - одне заняття -війна , смерть,розруха ,
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25.04.2022 12:02 Відповісти
Нехай зелупа розпитає про християнські цінності у працівника власної адміністрації, мілкого клопа тимошенка,ярого любителя гундяєва і онуфрія,який його вінчав доречі. І нехай розкаже нам,чи є в його оточенні хоч один прихожанин української церкви, а не гундяєвського філіалу фсб
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25.04.2022 12:03 Відповісти
А цей і далі апелює до християнських цінностей і звертається до мокшан.
Зараз потрібні ненависть і зброя, а не прощення і любов. Виживемо - відмолимо.
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25.04.2022 12:31 Відповісти
https://focus.ua/world/512550-the-times-predstavil-pashalnuyu-otkrytku-s-tonushchim-kreyserom-moskva The Times представил пасхальную открытку с тонущим крейсером "Москва"
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25.04.2022 14:57 Відповісти
 
 