Порошенко в ефірі Sky News: Маріуполь – це доказ, що Путін хоче знищити нашу державу. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News зазначив, що українці у Маріуполі демонструють унікальний приклад героїзму. Він також наголосив, що дії російських окупаційних військ у Маріуполі демонструють справжні наміри Кремля по відношенню до всієї України.

"За нинішніх умов наші військові демонструють унікальний приклад героїзму. У всій всесвітній історії військових дій ви навряд чи знайдете такий саме приклад. Без боєприпасів, без продовольства, без води, протягом 58 днів вони протистоять російським військам та захищають українців", – говорить Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ukraine will never surrender and I pray for the life of Ukrainian soldiers."



Former Ukrainian president, Petro Poroshenko, praises Ukrainian soldiers saying they "demonstrate a unique heroism". https://t.co/iOm40vn1kt



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hitqi6GkB5 — Sky News (@SkyNews) April 22, 2022

"За цих обставин я думаю, що Маріуполь є саме тим прикладом, який демонструє, що саме прагне Путін зробити з усією Україною. Це і є картина "русского мира", – наголошує п’ятий Президент.

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Порошенко зауважив: Україна ніколи не здасться. "Всі мої молитви сьогодні спрямовані на життя українських військових, включно з Маріуполем. Молюся також за життя українських цивільних осіб", – говорить Порошенко.







"Хотів би підкреслити, що приклади Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Охтирки, Маріуполя, Чернігова – все це є свідченням того, як росія вбиває українських жінок, українських дітей. Вони атакують з танків та гелікоптерів автобуси, де чітко значиться знак "Діти". І вбивають наших дітей і жінок в цих автобусах. Але не тому, що звідти походить якась загроза для російських військ, а тому що вони просто є українцями", – констатує Петро Порошенко.

"Тому, я думаю, з росіянами буде дуже складно досягти якоїсь домовленості. І причина дуже проста: путін хоче всіх нас тут вбити, а ми просто хочемо жити. Путін хоче стерти нас з мапи світу. А ми, країна з тисячорічною історією, хочемо бути в Європі, повернутися до європейської сімʼї. І звісно ж ми пишаємося тим, що весь світ сьогодні з нами на цьому шляху", – резюмує Порошенко.