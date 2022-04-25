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Порошенко в ефірі Sky News: Маріуполь – це доказ, що Путін хоче знищити нашу державу. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News зазначив, що українці у Маріуполі демонструють унікальний приклад героїзму. Він також наголосив, що дії російських окупаційних військ у Маріуполі демонструють справжні наміри Кремля по відношенню до всієї України.

"За нинішніх умов наші військові демонструють унікальний приклад героїзму. У всій всесвітній історії військових дій ви навряд чи знайдете такий саме приклад. Без боєприпасів, без продовольства, без води, протягом 58 днів вони протистоять російським військам та захищають українців", – говорить Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ukraine will never surrender and I pray for the life of Ukrainian soldiers."

Former Ukrainian president, Petro Poroshenko, praises Ukrainian soldiers saying they "demonstrate a unique heroism". https://t.co/iOm40vn1kt

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hitqi6GkB5

— Sky News (@SkyNews) April 22, 2022

"За цих обставин я думаю, що Маріуполь є саме тим прикладом, який демонструє, що саме прагне Путін зробити з усією Україною. Це і є картина "русского мира", – наголошує п’ятий Президент.

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Порошенко зауважив: Україна ніколи не здасться. "Всі мої молитви сьогодні спрямовані на життя українських військових, включно з Маріуполем. Молюся також за життя українських цивільних осіб", – говорить Порошенко.

Порошенко в ефірі Sky News: Маріуполь – це доказ, що Путін хоче знищити нашу державу 01

"Хотів би підкреслити, що приклади Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Охтирки, Маріуполя, Чернігова – все це є свідченням того, як росія вбиває українських жінок, українських дітей. Вони атакують з танків та гелікоптерів автобуси, де чітко значиться знак "Діти". І вбивають наших дітей і жінок в цих автобусах. Але не тому, що звідти походить якась загроза для російських військ, а тому що вони просто є українцями", – констатує Петро Порошенко.

"Тому, я думаю, з росіянами буде дуже складно досягти якоїсь домовленості. І причина дуже проста: путін хоче всіх нас тут вбити, а ми просто хочемо жити. Путін хоче стерти нас з мапи світу. А ми, країна з тисячорічною історією, хочемо бути в Європі, повернутися до європейської сімʼї. І звісно ж ми пишаємося тим, що весь світ сьогодні з нами на цьому шляху", – резюмує Порошенко.

Автор: 

армія рф (17516) Маріуполь (3236) Порошенко Петро (15180) росія (65360)


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Топ коментарі
+29
Все правильно каже, з його заяв про крилаті ракети шустер і ко у січні сміялися, зараз не до сміху.
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25.04.2022 11:51
+20
"...з росіянами буде дуже складно домягти якоїсь домовленості. І причина дуже проста: путін хоче всіх нас тут вбити, а ми просто хочемо жити."
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25.04.2022 11:53
+17
всі служки сміялись на камеру, але своїх дітей вивезли, а інші хай помирають
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25.04.2022 11:55
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В Україні це всі зрозуміли.
В світі, це зрозуміли ті, хто ХОТіВ зрозуміти.
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25.04.2022 11:45 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 11:47 Відповісти
і 200-ті так собі...біомаса поскулить і піде бухати...
а от прищемити иліти...їх матеріальні статки знецінити, щобі їх ******** перевзулись в лапті і пересіли на велосипеда)))) - то підштовхне ... ні! не думати (там нічим) а спасати накрадене...
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25.04.2022 12:00 Відповісти
ну не скажить, без цієї біомасси, вони там просто підбірка старих і немічних алкоголіків.
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25.04.2022 15:22 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «ЕСПРЕСО», «5-ГО» і «ПРЯМИЙ»
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25.04.2022 11:50 Відповісти
Все правильно каже, з його заяв про крилаті ракети шустер і ко у січні сміялися, зараз не до сміху.
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25.04.2022 11:51 Відповісти
всі служки сміялись на камеру, але своїх дітей вивезли, а інші хай помирають
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25.04.2022 11:55 Відповісти
Ось клоун зазирне ***** вглаз і припинить війну.
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25.04.2022 11:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 У нього і досвід є....
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25.04.2022 11:58 Відповісти
принаймі в своїї (його) голові
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25.04.2022 12:01 Відповісти
Як ви вважаєте, уже зійшлись десь посередині, чи ще ні?
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25.04.2022 12:37 Відповісти
"...з росіянами буде дуже складно домягти якоїсь домовленості. І причина дуже проста: путін хоче всіх нас тут вбити, а ми просто хочемо жити."
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25.04.2022 11:53 Відповісти
Кстати, как раз Голда Меир могла отдать приказ на использование ядерного оружия во время Войны Судного дня.
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25.04.2022 15:25 Відповісти
Могла, но у неё его "не было", хотя если поискать как следует...
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25.04.2022 16:53 Відповісти
тоді ще не було ... а от пізніше уже не факт)))
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25.04.2022 22:06 Відповісти
Я не думаю, що Порошенко, розказуючи "Хотів би підкреслити, що приклади Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Охтирки, Маріуполя, Чернігова - все це є свідченням того, як росія вбиває українських жінок, українських дітей ... тому що вони просто є українцями" (с) - не підкреслив, що таке явище є геноцидом по своїй сутті. Я навіть впевнений, що обов'язково наголосив. Хоча би тому, що фракція Євросолідарності в ВР нині є автором відповідного законопроекту (пройшов стадію першого читання).

Інша справа - чому в репортажі Sky News цього не прозвучало... Чомусь думаю, що на Заході плебс і обслуговуючі їх журики дуже не хочуть чути про такі злочини, які демонструють, що рашисти є новітніми фашистами+нацистами. Тому ці журики вирізали такі слова Пороха з цього в'ю.
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25.04.2022 11:55 Відповісти
А Зе що, чекає 5-ї повістки, щоб хоча б почати операцію з деблокування Маріуполя?
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25.04.2022 12:01 Відповісти
Он ім нічіво нє должен!
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25.04.2022 12:05 Відповісти
Доречі, я так остаточно і не вирішив, що це було, коли за 6 годин до війни у нас відмовились вводити воєнний стан і ввели надвичайний, а воєнний ввели через 18 годин з початку війни.
По закону, Генштаб і Головнокомандувач (це Залужний, не плутати, боневтік - Верховний головнокомандувач) отримують повноваження виключно під час військового стану. До цього моменту вони не мають права віддавти жодних наказів, переміщувати сили та засоби і т.д.. Такй закон, це майже у всіх країнах так - захист вій військової хунти. Так ось, до моменту оголошення військового стану переміщенням сил та засобів командує цивільне Міноборони і Верхоний боневтік.
Саме тому в нас обвал був першого дня - всі розуміють як боневтік і Резніков накерують війсьвими. І наказ з зняття мін з Джанкоя і Чонгара виключно по лінію Міноборони міг бути, доречі.
Ви ж знаєте, я - юрист, я в цих питаннях люблю копирсатись. Тому у мене 2 версії такої фори для казламордих у 18 годин. Але, нажаль, тут їх не особо озвучиш, блокують.
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25.04.2022 12:14 Відповісти
І чий ти ...юрист " !?
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25.04.2022 12:29 Відповісти
ты трепло зеленое не позорься отмазывать предателей из оппы - тебя в Мариуполь за день до начала войны и не выпускать оттуда..
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25.04.2022 18:47 Відповісти
невже блокують і зараз?
Ні, власику також доходить... на жаль, не зразу. Але нині я маю змогу також правду казати; то помічають, що не блокують; максимум потруть через годину-дві...
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25.04.2022 12:30 Відповісти
Путин хочет уничтожить украинцев и захватить УКРАИНУ.
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25.04.2022 12:04 Відповісти
вся проблема Путлера в тому що він особисто не може поступитись Зеленському. а поступитись як людині - Порошенку Путлер міг і робив це неодноразово. незабуваймо що Порох поступився Зеленському на виборах і сприйняв це як належне - як волевиявлення народу.. . .. а народ що обирає у війні собі президента не мав права обирати клована на цю посаду.
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25.04.2022 12:10 Відповісти
100%, підписати капітуляцію нікчемі, що перед ним на колінах стояла і просила забрати за борги. ***** ментально до цього не готовий, хоча, при всій нелюбові до боневтіка, якщо б він виконав гарно цю роль з прийняття капітуляції *****, це було б амністією за дії до початку війни.
Але я радий, що й ви іронію моменту зацінили, правда у боневтіка з відчуттям іронії моменту якось не дуже
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25.04.2022 12:18 Відповісти
Казав, бо є домовленність з бубочкою про "перемир'я" на час війни. Порох домовленність не порушує. А Янелох Боневтік.... - ну, тут казати нічого не потрібно. Всім і так все видно (окрім упоротих). Хочаб виключенням з ефіру 3-х каналів.
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25.04.2022 12:34 Відповісти
ты что же зелебоб гребанный молчишь что твое трус зеленски позакрывал тв каналы? а свои помойки оставил
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25.04.2022 18:45 Відповісти
за бездоказову брехню - в спам.
І я так помічаю, що тут є такі модери, що знищать якщо не брехуна, то брехню, принаймі.
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25.04.2022 12:47 Відповісти
Может они даже смотрят на засРашке "Сватов" и "Папиков",правда?
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25.04.2022 14:02 Відповісти
как сказал зеля на девятое будем шашлыки кушать...так что потерпите совсем немного осталось подождать . за то весь телек только о нём и балакает как будто он а не народ воюет.
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25.04.2022 14:01 Відповісти
странно написал а опубликовать что написал наверное забыли ,если это связано что пишу по кацапски то жаль что не учился в УКРАИНСКОЙ школе хотя спилкуюсь УКРАИНСКОЮ.
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25.04.2022 14:15 Відповісти
 
 