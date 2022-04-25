Порошенко в ефірі Sky News: Маріуполь – це доказ, що Путін хоче знищити нашу державу. ВIДЕО
Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News зазначив, що українці у Маріуполі демонструють унікальний приклад героїзму. Він також наголосив, що дії російських окупаційних військ у Маріуполі демонструють справжні наміри Кремля по відношенню до всієї України.
"За нинішніх умов наші військові демонструють унікальний приклад героїзму. У всій всесвітній історії військових дій ви навряд чи знайдете такий саме приклад. Без боєприпасів, без продовольства, без води, протягом 58 днів вони протистоять російським військам та захищають українців", – говорить Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ukraine will never surrender and I pray for the life of Ukrainian soldiers."— Sky News (@SkyNews) April 22, 2022
Former Ukrainian president, Petro Poroshenko, praises Ukrainian soldiers saying they "demonstrate a unique heroism". https://t.co/iOm40vn1kt
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Hitqi6GkB5
"За цих обставин я думаю, що Маріуполь є саме тим прикладом, який демонструє, що саме прагне Путін зробити з усією Україною. Це і є картина "русского мира", – наголошує п’ятий Президент.
Порошенко зауважив: Україна ніколи не здасться. "Всі мої молитви сьогодні спрямовані на життя українських військових, включно з Маріуполем. Молюся також за життя українських цивільних осіб", – говорить Порошенко.
"Хотів би підкреслити, що приклади Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Охтирки, Маріуполя, Чернігова – все це є свідченням того, як росія вбиває українських жінок, українських дітей. Вони атакують з танків та гелікоптерів автобуси, де чітко значиться знак "Діти". І вбивають наших дітей і жінок в цих автобусах. Але не тому, що звідти походить якась загроза для російських військ, а тому що вони просто є українцями", – констатує Петро Порошенко.
"Тому, я думаю, з росіянами буде дуже складно досягти якоїсь домовленості. І причина дуже проста: путін хоче всіх нас тут вбити, а ми просто хочемо жити. Путін хоче стерти нас з мапи світу. А ми, країна з тисячорічною історією, хочемо бути в Європі, повернутися до європейської сімʼї. І звісно ж ми пишаємося тим, що весь світ сьогодні з нами на цьому шляху", – резюмує Порошенко.
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В світі, це зрозуміли ті, хто ХОТіВ зрозуміти.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
а от прищемити иліти...їх матеріальні статки знецінити, щобі їх ******** перевзулись в лапті і пересіли на велосипеда)))) - то підштовхне ... ні! не думати (там нічим) а спасати накрадене...
Інша справа - чому в репортажі Sky News цього не прозвучало... Чомусь думаю, що на Заході плебс і обслуговуючі їх журики дуже не хочуть чути про такі злочини, які демонструють, що рашисти є новітніми фашистами+нацистами. Тому ці журики вирізали такі слова Пороха з цього в'ю.
По закону, Генштаб і Головнокомандувач (це Залужний, не плутати, боневтік - Верховний головнокомандувач) отримують повноваження виключно під час військового стану. До цього моменту вони не мають права віддавти жодних наказів, переміщувати сили та засоби і т.д.. Такй закон, це майже у всіх країнах так - захист вій військової хунти. Так ось, до моменту оголошення військового стану переміщенням сил та засобів командує цивільне Міноборони і Верхоний боневтік.
Саме тому в нас обвал був першого дня - всі розуміють як боневтік і Резніков накерують війсьвими. І наказ з зняття мін з Джанкоя і Чонгара виключно по лінію Міноборони міг бути, доречі.
Ви ж знаєте, я - юрист, я в цих питаннях люблю копирсатись. Тому у мене 2 версії такої фори для казламордих у 18 годин. Але, нажаль, тут їх не особо озвучиш, блокують.
Ні, власику також доходить... на жаль, не зразу. Але нині я маю змогу також правду казати; то помічають, що не блокують; максимум потруть через годину-дві...
Але я радий, що й ви іронію моменту зацінили, правда у боневтіка з відчуттям іронії моменту якось не дуже
І я так помічаю, що тут є такі модери, що знищать якщо не брехуна, то брехню, принаймі.