Порошенко в ефірі Sky News: Маріуполь – це доказ, що Путін хоче знищити нашу державу. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News зазначив, що українці у Маріуполі демонструють унікальний приклад героїзму. Він також наголосив, що дії російських окупаційних військ у Маріуполі демонструють справжні наміри Кремля по відношенню до всієї України.

"За нинішніх умов наші військові демонструють унікальний приклад героїзму. У всій всесвітній історії військових дій ви навряд чи знайдете такий саме приклад. Без боєприпасів, без продовольства, без води, протягом 58 днів вони протистоять російським військам та захищають українців", – говорить Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ukraine will never surrender and I pray for the life of Ukrainian soldiers."



