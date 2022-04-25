Знищили "гордість" росавіації. У Запорізькій області бійці ЗСУ за добу збили 3 ворожі гелікоптери, - Міноборони. ВIДЕО
Одна зі збитих одиниць російської техніки, вертоліт КА-52.
Про надпродуктивну роботу захисників України розповіли в Міністерстві Оборони, інформує Цензор.НЕТ
"Гелікоптер збивається -Наступ рашистів зривається!" - таку формулу успіху вивели оборонці України з Запоріжжя, які збили ще одну "гордість" повітряних сил рф - вертоліт КА-52 аналоговнет.
"Збив з "Ігли" молодий хлопець, якому за день до цього показали, як ним користуватися. Збив у свій День народження! - розповідають у підрозділі, який того дня "приземлив" найбільшу "гордість". В Міноборони запевняють, що без підтримки вертольотів нічого у ворога не вийшло і колона російської техніки із 15 танків та 5-6 машин піхоти "дала драпака".
За інформацією Міноборони усього в той день відмінусували три ворожі гелікоптери.
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