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Знищили "гордість" росавіації. У Запорізькій області бійці ЗСУ за добу збили 3 ворожі гелікоптери, - Міноборони. ВIДЕО

Одна зі збитих одиниць російської техніки, вертоліт КА-52.

Про надпродуктивну роботу захисників України розповіли в Міністерстві Оборони, інформує Цензор.НЕТ

"Гелікоптер збивається -Наступ рашистів зривається!" - таку формулу успіху вивели оборонці України з Запоріжжя, які збили ще одну "гордість" повітряних сил рф - вертоліт КА-52 аналоговнет.

 "Збив з "Ігли" молодий хлопець, якому за день до цього показали, як ним користуватися. Збив у свій День народження!  - розповідають у підрозділі, який того дня "приземлив" найбільшу "гордість". В Міноборони запевняють, що без підтримки вертольотів нічого у ворога не вийшло і колона російської техніки із 15 танків та 5-6 машин піхоти "дала драпака".

За інформацією Міноборони усього в той день відмінусували три ворожі  гелікоптери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили два вертольоти окупантів в Запорізькій області: "Харитон, оце ми в'#бали. Я не поняв - другого Іванович в'#бав?". ВIДЕО

Запорізька область (3642) ЗСУ (7580) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+45
расея великая наша держава...., ёпта.....
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25.04.2022 15:42
+32
Кацапам ********** ВСЕХ ,по другому ПАНОВЕ НЕЛЬЗЯ !
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25.04.2022 15:40
+29
Молодому хлопцю наші вітання !!!
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25.04.2022 15:45
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Кацапам ********** ВСЕХ ,по другому ПАНОВЕ НЕЛЬЗЯ !
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25.04.2022 15:40 Відповісти
Автор відео правий був - у рабсєян всьо велике тільки на словах. РАБСЄЙСЬКИЙ КАРАБЛЬ ІДІ НАХ/Й!!11 Доречі він то вже пішов, аби рабсєяни в курсі були, що і не тільки КАРАБЛЬ таку долю спіткає.
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25.04.2022 18:27 Відповісти
Ніколи кацапи не зрозуміють, що дифірамби власній техніці, слід співати лише після її випробовувань в реальних боях!
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25.04.2022 15:42 Відповісти
Ви хочете, щоб кацапи пеерстали брехати, маніпулювати? То їм доведеться перестати дихати і здохнути.
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25.04.2022 15:52 Відповісти
це мабуть було ще кілька днів тому, коли в тих краях збили 1 К-52 і 2 Мі-8. тепер просто написали, шо всі ці 3 штуки збив іменинник.
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25.04.2022 18:28 Відповісти
Идет с задержкой. После подтверждения.
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25.04.2022 18:31 Відповісти
расея великая наша держава...., ёпта.....
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25.04.2022 15:42 Відповісти
Квартира с удобствами, и они на балконе + бонус: неповторимый аромат из открытого окна! 😁😂
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25.04.2022 17:17 Відповісти
и все саседи абзавидовались... особливо нижние )))))
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25.04.2022 17:30 Відповісти
Слава Героям! Слава Україні!
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25.04.2022 15:45 Відповісти
Молодому хлопцю наші вітання !!!
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25.04.2022 15:45 Відповісти
Красунчики! Низький уклін і подяка.
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25.04.2022 15:47 Відповісти
Наші котики.
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25.04.2022 15:51 Відповісти
В руках ручка , дерма курка, ну кто в теме . Это шедевр, с каждым забитым геликоптером приближается Победа Украины .
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25.04.2022 16:08 Відповісти
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25.04.2022 16:18 Відповісти
Вже спаковані. То є файно. Кацькі логісти все продумали. Рєспект.
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25.04.2022 18:21 Відповісти
Всі роздуті шедеври русяцких озброєнь і елітні підрозділи ніщо інше, як майбутня купа лайна.. В тому числі і "безсмертні, суперозброєні і суперзахищені"...
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25.04.2022 17:20 Відповісти
а німці і сша розповідають що дуже довго треба вчитися новому озброєнню
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25.04.2022 17:35 Відповісти
Сьогодні з ранку одні добрі новини!!
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25.04.2022 17:43 Відповісти
Сьогодні з ранку одні гарні новини!!
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25.04.2022 17:44 Відповісти
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25.04.2022 18:43 Відповісти
Мацква на дне.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/25/464913/
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25.04.2022 19:42 Відповісти
К хобосу

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25.04.2022 19:44 Відповісти
Молодец парнишка, удачи тебе и в будущем. Так держать, бей эти проклятых русофашистов!
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25.04.2022 19:57 Відповісти
 
 