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Поліція затримала літнього чоловіка, що малював російську свастику - літеру "Z", на вулиці Уманській в Києві. ВIДЕО

24 квітня на вулиці Уманській у Солом’янському районі Києва поліція затримала чоловіка, який намалював на тротуарі та дорозі російську свастику - літеру "Z".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, літній чоловік малював свастику на тротуарі поблизу храму преподобного Сергія Радонезького, що належить московському патріархату. У чоловіка вилучили фарбу білого кольору та викрутку. При затриманні "художник" поводився досить дивно і називав поліцейських несправжніми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зачаття та зародження символу "Z" (зло). ФОТО

Відео Київ оперативний

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Z" означає російські воєнні злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців, - Кулеба закликав країни ввести кримінальну відповідальність за використання ворожої символіки

Автор: 

армія рф (17526) свастика (14) символіка (189) рашизм (58)


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Топ коментарі
+92
Почему не скрутили ту паскуду в маске, которая снимала? Что-то у нас полиция так и не научилась жестко действовать с коллаборантами не смотря на войну.
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25.04.2022 15:57
+62
Мразь.
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25.04.2022 15:55
+32
скоріш за все, вони, хоч і трохи хворі, але хотіли так помітити московську церкву, що вже пів рощі забудувала, бо знаки прямо під воротами намалювали. І це ,доречі, слушне питання, хто віддав стільки землі в Києві московським попам. І треба ще перевірити, що ті попи там роблять, бо там великий комплекс споруд, багато дорогих авто.
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25.04.2022 16:11
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Патрульным выговор. Малохольные - идет война, военное положение. Вы вдвоем схватили диверсанта за руки и пытаетесь ему что-то обьяснить. Вы совсем *******? Экипаж впервые выехал на дежурство? Чья смена была?
Этот ***** должен был лежать мордой в асфальт, а патрульные натягивать наручники. Не можете разобраться еще с двумя ватными ТП, снимающими вас на камеру? Предупредительный в воздух, команда лечь на землю, огонь на поражение.
Они вас засняли и тут же отправили в ватные паблики, туда, куда перед этим отправляли фото зиг на асфальте.
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25.04.2022 18:04 Відповісти
В поліцію набирають якихось дохляків,але це не головне.Де,скажіть,спецзасоби проти неадекватів і безбашенних "бугаїв"? Тим більше,у військовий час. Дистанційним електрошокером "заспокоїв" і спокійненько одягай наручники.
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25.04.2022 18:07 Відповісти
Мабуть, Zorro 🤔
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25.04.2022 18:36 Відповісти
А чому ще ту ********** ще не записали,якщо вона причина,треба перевірити,чи співучасниця,чи просто ротазєйка
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25.04.2022 18:38 Відповісти
А почему эту мразь в маске отпустили, почему она ушла, и никто даже не попытался её задержать?
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25.04.2022 18:54 Відповісти
Таких дофіга серед мерзенних пенсів, на яких держава витрачає мільярди нехтуючи українськими дітьми
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25.04.2022 19:46 Відповісти
На жаль таких дофіга не тільки серед мерзенних пенсів.
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26.04.2022 08:45 Відповісти
Знаки "зет" - справа і зліва перед входом до церкви московського патріархату... Даром діду бока нам'яли.
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25.04.2022 20:49 Відповісти
вы чё, громадяне?! как вы им позволили уйти на своих двоих?! прыгать на их головах, пока не станут мягкими и потом ещё немного! заглянуть в их лежащие на асфальте отдельно от головы глаза, подвязать им штаны их же кишками! пригласить в качестве свидетелей и понятых тех, кто потерял близких! и уже в их присутствии и с их непосредственным участием продолжить мероприятия по обезвреживанию и нейтрализации! они же сами в руки пришли! вы чё?!
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26.04.2022 08:30 Відповісти
Дати по пиці старому бовдуру та хай іде.
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26.04.2022 08:43 Відповісти
Звідки воно вилізло? Зараз навіть самі упороті рускамірци прозріли та ненавидять раську фєдєраську. Не вірте тролям, які пишуть, що у нас таких пенсів дофіга, це троляча волога мрія, щоб у нас так було, їм саме за розповсюдження таких думок і платять.

У таких випадках треба брати іржавого цвяха та малювати ним цю літеру Зю на лобі, щоб нащадки побачивши шрам знали, ким був їх батько, дід чи дядько.
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26.04.2022 09:01 Відповісти
Кто умеет - сделать фото этой сучки, которая явно снимала "украинский народ поддерживает усилия Путина" и заняться её поиском в сети !!!
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26.04.2022 09:59 Відповісти
Видио удручает
Полиция недееспособна
А активист лжец без стыда (видно как быдло стукнуло дегратанта А он хто вас бьёт 🤔)
Помним что ложь и глупость Первейшие скрепы раши👆
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25.07.2022 10:47 Відповісти
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