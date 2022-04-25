Поліція затримала літнього чоловіка, що малював російську свастику - літеру "Z", на вулиці Уманській в Києві. ВIДЕО

24 квітня на вулиці Уманській у Солом’янському районі Києва поліція затримала чоловіка, який намалював на тротуарі та дорозі російську свастику - літеру "Z".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, літній чоловік малював свастику на тротуарі поблизу храму преподобного Сергія Радонезького, що належить московському патріархату. У чоловіка вилучили фарбу білого кольору та викрутку. При затриманні "художник" поводився досить дивно і називав поліцейських несправжніми.

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