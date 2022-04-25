Поліція затримала літнього чоловіка, що малював російську свастику - літеру "Z", на вулиці Уманській в Києві. ВIДЕО
24 квітня на вулиці Уманській у Солом’янському районі Києва поліція затримала чоловіка, який намалював на тротуарі та дорозі російську свастику - літеру "Z".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, літній чоловік малював свастику на тротуарі поблизу храму преподобного Сергія Радонезького, що належить московському патріархату. У чоловіка вилучили фарбу білого кольору та викрутку. При затриманні "художник" поводився досить дивно і називав поліцейських несправжніми.
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+92 Tierre
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+62 Чайка Київ
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показати весь коментар25.04.2022 16:11
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Этот ***** должен был лежать мордой в асфальт, а патрульные натягивать наручники. Не можете разобраться еще с двумя ватными ТП, снимающими вас на камеру? Предупредительный в воздух, команда лечь на землю, огонь на поражение.
Они вас засняли и тут же отправили в ватные паблики, туда, куда перед этим отправляли фото зиг на асфальте.
У таких випадках треба брати іржавого цвяха та малювати ним цю літеру Зю на лобі, щоб нащадки побачивши шрам знали, ким був їх батько, дід чи дядько.
Полиция недееспособна
А активист лжец без стыда (видно как быдло стукнуло дегратанта А он хто вас бьёт 🤔)
Помним что ложь и глупость Первейшие скрепы раши👆