Пентагон готує до відправки чергову партію допомоги Україні: Stinger, Javelin та інше обладнання. ВIДЕО

США готують до відправки чергову партію обладнання, яке допоможе у боротьбі проти країни-агресора Росії. Її вже завантажують на базі американських Військово-повітряних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Twitter Пентагону.

"Наші льотчики готують ящики із зенітними системами Stinger, протитанковими системами Javelin та іншим обладнанням для відправки в Україну на базі ВПС "Довер" у квітні 2022 року", - зазначають у Пентагоні.

Також читайте: Пентагон розширить навчання для українських військових