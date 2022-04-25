Пентагон готує до відправки чергову партію допомоги Україні: Stinger, Javelin та інше обладнання. ВIДЕО
США готують до відправки чергову партію обладнання, яке допоможе у боротьбі проти країни-агресора Росії. Її вже завантажують на базі американських Військово-повітряних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Twitter Пентагону.
"Наші льотчики готують ящики із зенітними системами Stinger, протитанковими системами Javelin та іншим обладнанням для відправки в Україну на базі ВПС "Довер" у квітні 2022 року", - зазначають у Пентагоні.
Топ коментарі
+30 Перехватчик
показати весь коментар25.04.2022 16:49
+29 Leshek
показати весь коментар25.04.2022 16:47
+23 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар25.04.2022 16:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Братья Карамазовы