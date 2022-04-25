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Пентагон готує до відправки чергову партію допомоги Україні: Stinger, Javelin та інше обладнання. ВIДЕО

США готують до відправки чергову партію обладнання, яке допоможе у боротьбі проти країни-агресора Росії. Її вже завантажують на базі американських Військово-повітряних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Twitter Пентагону.

"Наші льотчики готують ящики із зенітними системами Stinger, протитанковими системами Javelin та іншим обладнанням для відправки в Україну на базі ВПС "Довер" у квітні 2022 року", - зазначають у Пентагоні.

Також читайте: Пентагон розширить навчання для українських військових

зброя (7477) Пентагон (1430) Javelin (179) Starlink (265)


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Топ коментарі
+30
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25.04.2022 16:49
+29
Ждем от англичан или американцев ракеты дальностью 500 км. Надеюсь после Одессы этот вариант рассмотрят наши союзники. Ударили орки по Одессе - получите ответку по Севастополю, по порту. В прямом бою орки полный ноль, только и умеют гадить издалека.
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25.04.2022 16:47
+23
Для азиятских народов ********* Джавелин и Стингер - это два новых злых Духа в их пантеоне, которые отцов и братьев превращают в пластиковый пакет размером со стакан.
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25.04.2022 16:42
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Для азиятских народов ********* Джавелин и Стингер - это два новых злых Духа в их пантеоне, которые отцов и братьев превращают в пластиковый пакет размером со стакан.
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25.04.2022 16:42 Відповісти
Із-за "поребріка" доносився скрип зубів...
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25.04.2022 16:43 Відповісти
... а нас від цих Джавелінів та Стінгерів вже тошнить !
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25.04.2022 16:57 Відповісти
Зброї забагато не буває під час відбиття агресії. Нас це кого?
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25.04.2022 17:25 Відповісти
Там сегодня очень много дерьмака мелькало в сми - прям до тошноты.
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25.04.2022 20:18 Відповісти
и довольное повизгивание бродячих собак...
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25.04.2022 17:07 Відповісти
І дрищут почему-то.
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25.04.2022 17:10 Відповісти
С месяц назад было 5-7 Джавелинов на один мокшанский танк. Теперь наверное будет всё 10 шт на одну орковсккю технику
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25.04.2022 16:45 Відповісти
так там одного вистачить.
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25.04.2022 16:53 Відповісти
Блинкен так и говорил - серьёзные мужики - это не бамбас - сказали, делают.
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25.04.2022 20:20 Відповісти
Ждем от англичан или американцев ракеты дальностью 500 км. Надеюсь после Одессы этот вариант рассмотрят наши союзники. Ударили орки по Одессе - получите ответку по Севастополю, по порту. В прямом бою орки полный ноль, только и умеют гадить издалека.
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25.04.2022 16:47 Відповісти
а в Брянске сегодня оно не само по себе взорвалось. Оружие есть, и оно работает
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25.04.2022 17:07 Відповісти
там скорей всего диверсанты
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25.04.2022 18:14 Відповісти
Запад решил увеличить нам поставки противотанковыхракет как только увидел как мы лихо мочим кацапские танки пачками. Потом Запад решил нам дать противокорабельные ракеты после того как мы потопили росийский крейсер. Теперь чтобы Запад нам дал ракеты большой дальности нам нужно чем то *бнуть по Мацкве или по вражеским аеродромам.
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25.04.2022 17:14 Відповісти
Ждем, ждем, ждем... Какой противокорабельной системой был потоплен крейсер ЧФ РФ "Москва"? Скажу сразу: в воюющей 8 год Украине. Придурки зебиратели своими голосами виноваты в Буче, в Мариуполе, в Одессе, в Чернигове, ВО ВСЕХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ. Вы, зеленые дебилы, голосовали под лозунгом "ХУЖЕ НЕ БУДЕТ", падлы.
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25.04.2022 17:14 Відповісти
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25.04.2022 16:49 Відповісти
чота кабаев както поплохел. так держится за стол как будта снимают видос на подводной лодке
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25.04.2022 16:58 Відповісти
Дристает ублюд. Унитаз такі оркі подогрелі. Завоеватель куев.
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25.04.2022 17:14 Відповісти
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25.04.2022 17:18 Відповісти
Дякуємо. Щиро.
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25.04.2022 16:51 Відповісти
"Грузите Джавелины бочками. Тчк."
Братья Карамазовы
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25.04.2022 16:59 Відповісти
Томагавки потрібні Україні з дальністю 1500 км, щоб на моканських болотах завили.
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25.04.2022 16:56 Відповісти
А асфальта подкинут?
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25.04.2022 16:56 Відповісти
кому що...
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25.04.2022 17:13 Відповісти
Жареные буряты одобряют.
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25.04.2022 16:58 Відповісти
давайте абрамсы рикошетные и контрадары и беспилотники отрезать надо земли оккупированые назад...они уже собрались присоеденятиь все отжатое к крыму вы твари там спите
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25.04.2022 17:06 Відповісти
ну и толку от их "присоединения"? брянск вот тоже давно присоединен и как это ему помогло?
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25.04.2022 19:04 Відповісти
А, как вы оцениваете предвоенную подготовку политического руководства Украины?
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25.04.2022 20:23 Відповісти
Добрая слава идёт о разгорячённых героях Украины Стугне и Джавелине среди бронетанковых войск орков: "хорошо печёт!" утверждают морозостойкие буряты.
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25.04.2022 18:45 Відповісти
якщо використовувати джавеліни на вантажівки і МРАПи, а стінгери на БПЛА, то ніяких запасів США не вистачить
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25.04.2022 19:04 Відповісти
Дякуемо!
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25.04.2022 23:21 Відповісти
 
 