"Нех#й вам тут робити! Їдьте до себе, там ваші краї і там вам шукати вашої смерті": капітан Капуста доповів про звільнення села Заводдя на Харківщині. ВIДЕО
Український захисник Капуста у звільненому від російських окупантів селі Заводдя на Харківщині порадив рашистам їхати додому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+74 And Kansay
показати весь коментар25.04.2022 20:46
+60 Sinopticos
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+51 Виктор Дийнега
показати весь коментар25.04.2022 20:47
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А на Харківщині - Заводдя, як казав капітан Капуста.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Стисло, виразно сказано
Якщо звичайно чують.. чи взагалі розуміють