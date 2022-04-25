УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11869 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
23 729 40

"Нех#й вам тут робити! Їдьте до себе, там ваші краї і там вам шукати вашої смерті": капітан Капуста доповів про звільнення села Заводдя на Харківщині. ВIДЕО

Український захисник Капуста у звільненому від російських окупантів селі Заводдя на Харківщині порадив рашистам їхати додому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: В окупованому Вовчанську на Харківщині рашисти облаштували концтабір, де катують цивільних, - прокуратура

Автор: 

Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+74
Слава капітану Капусті від мене.
показати весь коментар
25.04.2022 20:46
+60
Слава капітану українцю Капусті, краще не скажешь!
показати весь коментар
25.04.2022 20:48
+51
Вот чьи деды фашистов били - внуки и правнуки красавчики не отстают от предков.
показати весь коментар
25.04.2022 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава капітану Капусті від мене.
показати весь коментар
25.04.2022 20:46 Відповісти
супер
показати весь коментар
25.04.2022 20:46 Відповісти
Вот чьи деды фашистов били - внуки и правнуки красавчики не отстают от предков.
показати весь коментар
25.04.2022 20:47 Відповісти
Фашистів та рашистів били українські повстанці (бєндєравци по вашому), а це чудо з вагіною на голові ще потребує перевірки
показати весь коментар
26.04.2022 09:05 Відповісти
Слава капітану українцю Капусті, краще не скажешь!
показати весь коментар
25.04.2022 20:48 Відповісти
Оце і є воїн-визволитель
показати весь коментар
25.04.2022 20:48 Відповісти
Можливо Заводи а не Заводдя?
показати весь коментар
25.04.2022 20:48 Відповісти
подивись відео до кінця
показати весь коментар
25.04.2022 20:57 Відповісти
"Заводы" - ета у вас в Тамбові.

А на Харківщині - Заводдя, як казав капітан Капуста.
показати весь коментар
25.04.2022 21:01 Відповісти
Не заводи , а Заводдя (розтолкував же-за водою).
показати весь коментар
25.04.2022 21:56 Відповісти
Кэп - красавчик!
показати весь коментар
25.04.2022 20:49 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
25.04.2022 20:49 Відповісти
Молодець!
Стисло, виразно сказано
показати весь коментар
25.04.2022 20:50 Відповісти
Каци охєрєвають від щирої української..

Якщо звичайно чують.. чи взагалі розуміють
показати весь коментар
25.04.2022 20:50 Відповісти
Украинцы - воины! Путлоиды - ублюдки.
показати весь коментар
25.04.2022 20:51 Відповісти
Скоріш подонки! Бо ублюдками називають незакононароджених і невідомо від кого...
показати весь коментар
26.04.2022 02:45 Відповісти
все правильно. але тут ситуация - **** в жопу толковать. оно еще ноутбук не списдило. а вот тогда раскинет мазгами. в буквальном смысле.
показати весь коментар
25.04.2022 20:52 Відповісти
Віват капітану Капусті!
показати весь коментар
25.04.2022 20:54 Відповісти
О це наш справжній козак і прізвище козацьке
показати весь коментар
25.04.2022 20:55 Відповісти
Наш капітан!
показати весь коментар
25.04.2022 20:57 Відповісти
Без сумніву це топ в сьогоднішних соціальних мережах.Капітан Капуста рулить!
показати весь коментар
25.04.2022 20:57 Відповісти
я думаю, капітан капуста стане мемом!👍
показати весь коментар
25.04.2022 21:01 Відповісти
Капітану Капусті, тричі, - Слава! Слава! Слава!
показати весь коментар
25.04.2022 21:05 Відповісти
Київ. Приватний сектор. Зранку щось новеньке! Вухам не вірю - півні кричать! Тридцять не кричали. ... Життя продовжується назло грьобаним свинособакам!
показати весь коментар
25.04.2022 21:05 Відповісти
Півні не кричать, а кукурікають. А це мабуть пітушара якийсь волав...
показати весь коментар
25.04.2022 23:39 Відповісти
Капітан Капуста, рідненький, повертайтесь живим.
показати весь коментар
25.04.2022 21:08 Відповісти
Умничка Теперь надо марку , с Капитаном Капустой
показати весь коментар
25.04.2022 21:10 Відповісти
Якесь таке смішне прізвисько .. мо Мотузочка ? Ні, якесь таке смачне .. О, Капуста! Ніколи, кацапи ви нас не здолаєте )
показати весь коментар
25.04.2022 21:29 Відповісти
Слава ЗСУ!Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
25.04.2022 21:36 Відповісти
Это круче чем капитан Америка!
показати весь коментар
25.04.2022 21:42 Відповісти
який милий чоловік
показати весь коментар
25.04.2022 21:48 Відповісти
Звучит круче , чем капитан Америка!
показати весь коментар
25.04.2022 21:52 Відповісти
Цей козарлюга - мій друг. Меж іншим, його рідна мова - російська. А як говорить впевнено. ТАК І БУДЕ!
показати весь коментар
25.04.2022 23:47 Відповісти
Це ь89
показати весь коментар
25.04.2022 23:53 Відповісти
Цей козарлюга - мій друг. Меж іншим його рідна мова - російська. А як говорить! Так і буде!
показати весь коментар
25.04.2022 23:56 Відповісти
просто згадав мову предків
показати весь коментар
26.04.2022 00:20 Відповісти
Красень! От такі дядечки це просто неймовірно круті вояки!
показати весь коментар
26.04.2022 01:04 Відповісти
О це дядько Козак! Бережи Тебе Бог!
показати весь коментар
26.04.2022 02:53 Відповісти
Названий мест просили не в...и с этим резонно согласиться...
показати весь коментар
26.04.2022 11:07 Відповісти
 
 