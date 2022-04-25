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"Знищували усім, що було під рукою": Українські захисники відбили танковий прорив окупантів під Донецьком. ВIДЕО

Підрозділ К2 Збройних сил України відбив танкову атаку під Донецьком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Росіяни кинули в бій спочатку 4 танки. Потім взводний опорний пункт ЗСУ обстріляли 152-мм артилерією, мінометами, САУ та "Рапірами". І вже після цього ворог пішов на повноцінний прорив, у якому брали участь 7 танків, серед них — новітні Т-73БЗ, 2 БМП і 3 БТР з піхотою. Проте прорвати лінію оборони під Красногорівкою росіянам не вдалося. Українські військові не залишили позицій і прийняли бій. Зупинити ворога вдалося за 150 метрів до власних окопів.

Танки знищували усім, що було під рукою, — від РПГ до NLAW. Оперативно долучилася й артилерія. За підрахунками командира підрозділу К2, Героя України Кирила Вереса перших артударів українці завдали вже за 7 хвилин після початку бою. Попри значні пошкодження під час бою, ВОП українців продовжує стояти на обороні країни. Навіть посилив свої позиції. Так, із підбитого російського танка Т-73БЗ до українського окопу перемістився кулемет. Ворог забрати свої танки з поля бою так і не зміг.

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Автор: 

Донецька область (8578)


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Топ коментарі
+63
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦
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25.04.2022 21:13
+34
Смерть Москалям , за Бучу , Мариуполь , Одессу, Харьков
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25.04.2022 21:16
+24
СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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25.04.2022 21:15
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Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!🇺🇦🇺🇦
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25.04.2022 21:13 Відповісти
Чому ворог повинен забирати підбиту техніку? можем і ми забрати... чи краще використовувати ту техніку як приманку...
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25.04.2022 21:15 Відповісти
Там от границы Донецка, Петровского района, до Красногоровки, до улицы Геологической примерно 3,7 км. по этой полосе. Эти танки под прицелом с обеих сторон, к тому же они по моему все "разулись", так что хрен их просто так заберешь, даже если в тебя стрелять ни кто не будет.
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25.04.2022 22:54 Відповісти
До 9 травня Неньку будуть завалювати ракетами, які майже, блдь, скінчилися.
Тримаємося і віримо в ЗСУ.
І йдуть ***** вороги.
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25.04.2022 21:27 Відповісти
СЛАВА ЗСУ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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25.04.2022 21:15 Відповісти
Смерть Москалям , за Бучу , Мариуполь , Одессу, Харьков
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25.04.2022 21:16 Відповісти
Мдааааа... вот она, реальность, в отличие от победоносных баек Арестовича
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25.04.2022 21:16 Відповісти
https://t.me/bozhejakekonchene/4194 Поглянте на цю рюзьку худобу у Швеції. Цікаво чи нагавкало воно на депорт
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25.04.2022 21:16 Відповісти
Добра подія. Ще б фото... Скількі рашетанків, та іншого озброєння залишилось на полі бою?
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25.04.2022 21:17 Відповісти
Да там вроде озвучили это дело - 7 штук.
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25.04.2022 22:57 Відповісти
Героям слава!!!
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25.04.2022 21:18 Відповісти
Усім свинорилим кацапам, що заблукали, вказали правильний шлях повернення в *********.

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25.04.2022 21:18 Відповісти
Nice job! Glory to ЗСУ!
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25.04.2022 21:20 Відповісти
слава ВСУ !!!
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25.04.2022 21:20 Відповісти
Молодцы хлопцы, но условия службы и быта конечно жёсткие. Наши гавно-депутаты не хотят подскочить и помочь с бытовухой? Или лучше сразу по 13 часов через границу на "лечение" в Польшу перевозить?...
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25.04.2022 21:20 Відповісти
Большинство из них и были скотами изначально, все созывы..За бабки пролезли, сторицей накрали..А наши хлопцы теперь разгребать вынуждены..Косяков налепили ещё с 90-х..Сволота
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25.04.2022 21:32 Відповісти
Не надо путать условия службы и условия войны.
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25.04.2022 21:40 Відповісти
Это точно - наших депутатов выбирали какие-то конченные уроды...
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25.04.2022 22:57 Відповісти
Какой быт может быть на передовой?
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25.04.2022 23:00 Відповісти
Взлетіли 5 бомбардувальників 100 км від брянська на північ, можливий ракетний удар
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25.04.2022 21:22 Відповісти
Смерть кацапам!
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25.04.2022 21:33 Відповісти
От твари рашистские..Почему там так слаба партизанщина?Всем нравится??
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25.04.2022 21:33 Відповісти
Хочу, щоб ворог стільки жаху, не міг ані їсти, ані спати, ани ходити після повернення до рашки.., але краще, щоб і повернення не було..Слава ЗСУ!!
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25.04.2022 21:36 Відповісти
Хлопці!Дай Боже вам сил..
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25.04.2022 21:37 Відповісти
да ***..., аццкая работенка....
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25.04.2022 21:37 Відповісти
Они там рассказывали за то, что они 200-х сжигают, чтобы родственникам не платить. Выходит, что трупы после этого попадают в категорию "пропал без вести", а по этой категории не платят компенсации. В общем по старым совковым традициям действуют. Копатели по войне когда-то рассказывали, что после войны ходили сапёрные команды, собирали по местам бывших сражений оружие и боеприпасы, и, если встречали останки воинов, то вытаскивали смертные медальоны и уничтожали их, с той же целью, что и эти сжигают.
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25.04.2022 21:41 Відповісти
Тижні два тому була розмова про вирішальний "бій за Донбас".В якому все вирішиться.Щоденні успіхи наших воїнів дуже радують.Бережи їх Бог.Але картина зараз як лінія боїв,де іноді прориваються,а іноді-"нариваються" на удар наших бійців.А в містах захоплених хазяюють окупанти: створюють міліції,готують референдуми...
Може,є який план,зкорегований в часі,чи ця заморозка захоплених міст-надовго....Ніхто не обговорює,зато тролінга в телеграм каналах-як сіна на возі.
У кожного,думаю,душа болить за Азовців в Маріуполі.Але було сказано(в смі):неможливо до них пробитись.Багато втрат буде.А життя азовців-не втрати? А що буде сказано про міста, де був кинутий заклик: не погоджуйтесь на референдум! Люди виходили і галасили:"Слава Україні" перед очима орків.Вони герої! А чи будуть їх рятувати від приниження ,коли ціною їх життя будуть примушувать?
Якщо так погано,що виправляти такий стан подій не можуть(я про командування,не про бійців на передовой).то роз"ясніть долю цих міст,і досить вже тролінгу з цитатами орків та намародьорених речей.Кажіть про важливі речі.
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25.04.2022 21:41 Відповісти
невдовзі по часу зустрів огляд,який шукав декілька днів,що і як.Він перекликається з моїм запитом
https://ru.krymr.com/a/voyna-rossii-ukraina-strategia/31820297.html
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25.04.2022 22:03 Відповісти
На таких Світ тримається і наша Свобода!!!!! ГЕРОЇ тричі Герої! Дякуємо хлоці! Нехай вас оберігає БОЖА МАТІНКА!!!

для розрядки-

в пологовому будинку попутали дітей українця, поляка та росіянина, до слова жінка його білоруска. Батьки стоять і думають як їх розпізнати.Українець вигукнув"Слава Україні"-одне дитинча гордо виструнчилось...українець забрав свого,Поляк одразу підходить і забирає другого.Росіянин стоїть в шоці і питає: як ти узнав що то твій?.Поляк каже: як українець вигукнув "Слава Україні" то мій усміхнувся, а твій обісрався!!!
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25.04.2022 21:48 Відповісти
Слава ЗСУ!
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25.04.2022 22:05 Відповісти
Степінь героїзму українських бійців ,напевно ніхто не зможе оцінити .
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25.04.2022 23:18 Відповісти
Героям слава!!!
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26.04.2022 00:05 Відповісти
Що таке ВОП?
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26.04.2022 08:31 Відповісти
 
 