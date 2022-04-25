"Знищували усім, що було під рукою": Українські захисники відбили танковий прорив окупантів під Донецьком. ВIДЕО

Підрозділ К2 Збройних сил України відбив танкову атаку під Донецьком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Росіяни кинули в бій спочатку 4 танки. Потім взводний опорний пункт ЗСУ обстріляли 152-мм артилерією, мінометами, САУ та "Рапірами". І вже після цього ворог пішов на повноцінний прорив, у якому брали участь 7 танків, серед них — новітні Т-73БЗ, 2 БМП і 3 БТР з піхотою. Проте прорвати лінію оборони під Красногорівкою росіянам не вдалося. Українські військові не залишили позицій і прийняли бій. Зупинити ворога вдалося за 150 метрів до власних окопів.

Танки знищували усім, що було під рукою, — від РПГ до NLAW. Оперативно долучилася й артилерія. За підрахунками командира підрозділу К2, Героя України Кирила Вереса перших артударів українці завдали вже за 7 хвилин після початку бою. Попри значні пошкодження під час бою, ВОП українців продовжує стояти на обороні країни. Навіть посилив свої позиції. Так, із підбитого російського танка Т-73БЗ до українського окопу перемістився кулемет. Ворог забрати свої танки з поля бою так і не зміг.

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