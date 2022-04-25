"Знищували усім, що було під рукою": Українські захисники відбили танковий прорив окупантів під Донецьком. ВIДЕО
Підрозділ К2 Збройних сил України відбив танкову атаку під Донецьком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Росіяни кинули в бій спочатку 4 танки. Потім взводний опорний пункт ЗСУ обстріляли 152-мм артилерією, мінометами, САУ та "Рапірами". І вже після цього ворог пішов на повноцінний прорив, у якому брали участь 7 танків, серед них — новітні Т-73БЗ, 2 БМП і 3 БТР з піхотою. Проте прорвати лінію оборони під Красногорівкою росіянам не вдалося. Українські військові не залишили позицій і прийняли бій. Зупинити ворога вдалося за 150 метрів до власних окопів.
Танки знищували усім, що було під рукою, — від РПГ до NLAW. Оперативно долучилася й артилерія. За підрахунками командира підрозділу К2, Героя України Кирила Вереса перших артударів українці завдали вже за 7 хвилин після початку бою. Попри значні пошкодження під час бою, ВОП українців продовжує стояти на обороні країни. Навіть посилив свої позиції. Так, із підбитого російського танка Т-73БЗ до українського окопу перемістився кулемет. Ворог забрати свої танки з поля бою так і не зміг.
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І йдуть ***** вороги.
Може,є який план,зкорегований в часі,чи ця заморозка захоплених міст-надовго....Ніхто не обговорює,зато тролінга в телеграм каналах-як сіна на возі.
У кожного,думаю,душа болить за Азовців в Маріуполі.Але було сказано(в смі):неможливо до них пробитись.Багато втрат буде.А життя азовців-не втрати? А що буде сказано про міста, де був кинутий заклик: не погоджуйтесь на референдум! Люди виходили і галасили:"Слава Україні" перед очима орків.Вони герої! А чи будуть їх рятувати від приниження ,коли ціною їх життя будуть примушувать?
Якщо так погано,що виправляти такий стан подій не можуть(я про командування,не про бійців на передовой).то роз"ясніть долю цих міст,і досить вже тролінгу з цитатами орків та намародьорених речей.Кажіть про важливі речі.
https://ru.krymr.com/a/voyna-rossii-ukraina-strategia/31820297.html
для розрядки-
в пологовому будинку попутали дітей українця, поляка та росіянина, до слова жінка його білоруска. Батьки стоять і думають як їх розпізнати.Українець вигукнув"Слава Україні"-одне дитинча гордо виструнчилось...українець забрав свого,Поляк одразу підходить і забирає другого.Росіянин стоїть в шоці і питає: як ти узнав що то твій?.Поляк каже: як українець вигукнув "Слава Україні" то мій усміхнувся, а твій обісрався!!!