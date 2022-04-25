Мародери в Ірпені кинули гранату в жінок, за життя однієї з них борються лікарі, - мер Маркушин. ВIДЕО

В Ірпені затримали двох чоловіків, які займалися мародерством, а на зауваження жінок кинули у них гранату. За життя однієї жінки борються лікарі.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату. Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний. Молімося за неї! А по цю наволоч уже приїхала поліція. Правоохоронці починають слідчі дії. Хтось впізнає цих "героїв"?" - зазначив він.

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