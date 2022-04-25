Мародери в Ірпені кинули гранату в жінок, за життя однієї з них борються лікарі, - мер Маркушин. ВIДЕО
В Ірпені затримали двох чоловіків, які займалися мародерством, а на зауваження жінок кинули у них гранату. За життя однієї жінки борються лікарі.
Про це у Telegram повідомив мер Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату. Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний. Молімося за неї! А по цю наволоч уже приїхала поліція. Правоохоронці починають слідчі дії. Хтось впізнає цих "героїв"?" - зазначив він.
Топ коментарі
+76 Чукча не читатель.
показати весь коментар25.04.2022 21:46
+57 Alex L #344280
показати весь коментар25.04.2022 21:46
+57 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар25.04.2022 21:51
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1.) Зарезать барана ножом, потом рукой оторвать артерию.
2.) Препарировать трупы людей, привыкнуть к виду и запаху внутренностей.
3.) Завести щенка собаки, заботится о нем несколько месяцев и затем убить своими руками.
Это несложно, недорого и быстро при обучении, притом это не какие-то уникальные способы, а рабочая подготовка, чтобы не раздумывать.
Но с этими тварями-мародерами лучше показательный суд конечно и огромный срок наказания. Убитые они ничему не научат других. А физической каторжной работы будет хватать. После войны обязательно нужно принять закон, чтобы таких урок не кормить за народные деньги, а заставить работать на каторге.
если по ней обучать полицию, то лучше в руки такой полиции живым не сдаваться.
Дети асфальта? В любом селе с малых лет кур, кролей, свинью, а со временем и любимого бычка (которого выкормила с маленького телёнка). Разница только ножом резать или из автомата метров с пяти (намного эстетичней).
Простите на натурализм.
чому ці тварі ще живі???
У полон військових ЗСУ потрапив російський військовий-окупант Роман Биковський, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/zsu-vzyali-u-polon-okupanta-yakogo-druzhina-prosila-valtuvati-ukrajinok-840884.html
а за "покушение на убийство" отстрелить ничо нельзя????
это ж уже не люди (да они ими и не были)... это ж даже хуже русни (хотя куда ж уже хуже)...
слов нет...выбл*дки какие-то (говорят папаша и сына???? аху***!)
Таких підерів в поліцію не здають.
Зло повинно бути покарано.