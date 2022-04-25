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Мародери в Ірпені кинули гранату в жінок, за життя однієї з них борються лікарі, - мер Маркушин. ВIДЕО

В Ірпені затримали двох чоловіків, які займалися мародерством, а на зауваження жінок кинули у них гранату. За життя однієї жінки борються лікарі.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату. Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний. Молімося за неї! А по цю наволоч уже приїхала поліція. Правоохоронці починають слідчі дії. Хтось впізнає цих "героїв"?" - зазначив він.

Також читайте: У метро Києва затримали чоловіка з боєприпасами. ФОТО

Автор: 

вибух (4484) граната (794) Ірпінь (358) Маркушин Олександр (48)


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Топ коментарі
+76
Застрельте суки при спробу втечі.
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25.04.2022 21:46
+57
Навіщо їх затримувати, розстріл на місці злочину. Щоб інші дуже добро подумали чи варто таке робити.
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25.04.2022 21:46
+57
теж дивуюсь що вони живі а молодий взагалі неушкоджений
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25.04.2022 21:51
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Застрельте суки при спробу втечі.
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25.04.2022 21:46 Відповісти
теж дивуюсь що вони живі а молодий взагалі неушкоджений
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25.04.2022 21:51 Відповісти
По закону военного времени застрелить показательно.
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25.04.2022 22:41 Відповісти
Навіщо їх затримувати, розстріл на місці злочину. Щоб інші дуже добро подумали чи варто таке робити.
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25.04.2022 21:46 Відповісти
Це сміття на двох ногах ,кращим подарунком їм буде пластиковий пакет,а не баланда .
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25.04.2022 21:48 Відповісти
ну военное положение же. если есть 100% доказательства, то разве что допросить, и если полезной инфы 0, то нужно ли их кормить?
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25.04.2022 21:48 Відповісти
крім мародерства покушеніє на життя людини до того ж.
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25.04.2022 22:03 Відповісти
сто відсоткові докази бувають тільки після слідчих дій
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25.04.2022 23:34 Відповісти
Яка ж сволота.
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25.04.2022 21:48 Відповісти
Зачем полиция непонятно ,таких ****** УНИЧТОЖАТЬ на месте !
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25.04.2022 21:48 Відповісти
Пойди в полицию, пойди в терроборону и уничтожай на здоровье, сколько поймаешь - все твои. На здоровье как говорится. Все такие рэмбы что просто всраться, и почему то думают что в человека который не оказывает сопротивление так просто стрельнуть, с моральной стороны, а не физической. Какой бы он мразью не был. Это свинособакам просто, у них у большинства нет души и искаженная мораль с рождения.
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25.04.2022 22:29 Відповісти
Вообще говоря в полиции должны воспитывать эту способность. Вроде даже есть методичка:
1.) Зарезать барана ножом, потом рукой оторвать артерию.
2.) Препарировать трупы людей, привыкнуть к виду и запаху внутренностей.
3.) Завести щенка собаки, заботится о нем несколько месяцев и затем убить своими руками.

Это несложно, недорого и быстро при обучении, притом это не какие-то уникальные способы, а рабочая подготовка, чтобы не раздумывать.

Но с этими тварями-мародерами лучше показательный суд конечно и огромный срок наказания. Убитые они ничему не научат других. А физической каторжной работы будет хватать. После войны обязательно нужно принять закон, чтобы таких урок не кормить за народные деньги, а заставить работать на каторге.
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25.04.2022 23:50 Відповісти
Це так, мабуть, тих потвор вчать за поребріком. Тоді зрозуміло чому вони такі тварюки і нелюді. Нам свинособачі методи непотрібні.
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26.04.2022 02:24 Відповісти
есть такая методичка, но она для диверсантов.
если по ней обучать полицию, то лучше в руки такой полиции живым не сдаваться.
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26.04.2022 09:00 Відповісти
Вроде даже есть методичка:
Дети асфальта? В любом селе с малых лет кур, кролей, свинью, а со временем и любимого бычка (которого выкормила с маленького телёнка). Разница только ножом резать или из автомата метров с пяти (намного эстетичней).
Простите на натурализм.
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26.04.2022 09:10 Відповісти
не розумію,
чому ці тварі ще живі???
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25.04.2022 21:49 Відповісти
Такі самі істоти працюють на москалів
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25.04.2022 21:49 Відповісти
Цілком можливо, що ці виродки раніше співпрацювали з кацапами. Хоча їх вже за скалічену жінку варто розстріляти на місці. Це біосміття гірше за ворога.
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25.04.2022 22:03 Відповісти
Свіжина:
У полон військових ЗСУ потрапив російський військовий-окупант Роман Биковський, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/zsu-vzyali-u-polon-okupanta-yakogo-druzhina-prosila-valtuvati-ukrajinok-840884.html
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25.04.2022 21:49 Відповісти
Чекаю новин про стан цього нелюда, сподіваюсь, здохне.
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25.04.2022 22:06 Відповісти
Нехай насадять цю істоту голою сракою на снаряд і відправлять декілька інтімних фоточєк його шмарі.
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25.04.2022 22:06 Відповісти
а "законы военного времени" на мародеров не действуют???
а за "покушение на убийство" отстрелить ничо нельзя????
это ж уже не люди (да они ими и не были)... это ж даже хуже русни (хотя куда ж уже хуже)...
слов нет...выбл*дки какие-то (говорят папаша и сына???? аху***!)
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25.04.2022 21:50 Відповісти
А какого х...ра их задерживать. Таких нужно утилизировать на месте.
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25.04.2022 21:51 Відповісти
розстріляте одразу!
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25.04.2022 21:51 Відповісти
свинье уже **** расквасили берцами, наверное агрессивна свинья была
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25.04.2022 21:51 Відповісти
Обом запхати у пащі по гранаті та висмикнути кільц
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25.04.2022 21:52 Відповісти
А Галушкин требует, шоб тероборона сдала оружие. А был бы у женщин хоть один поганый пистоль, то никто бы не пострадал, кроме мародёров. Мародёров расстрелять
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25.04.2022 21:52 Відповісти
Каким образом пистоль защитил бы от гранаты? Или женщины сразу на поражение стреляли бы?
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25.04.2022 22:41 Відповісти
Ой та зараз стільки вереску буде від домохозяєк і ментів, що ще "не на часі", що "ви ж сразу друг друга перестреляєтє"...
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26.04.2022 09:55 Відповісти
Чому їх відразу не повбивали? ... Батько з *********. Напевне внучок теж генетичне падло. Кацапи...
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25.04.2022 21:53 Відповісти
Вопрос. Почему в военное время не стреляют мародеров? И желательно с максимальным информационным сопроводением.
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25.04.2022 21:53 Відповісти
дадут десять, через пять за хорошее поведение выйдут. Надо было склонить к побегу. Ну, или к сопротивлению...
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25.04.2022 21:53 Відповісти
Просто впокоїли б їх на місці без зайвих розмов. А потім повідомили б, що мародери чинили спротив і поповнили лави "200-сотої" бригади.
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25.04.2022 22:09 Відповісти
Гниды ,
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25.04.2022 21:53 Відповісти
Таких мудаків треба утилізовувати на місці.
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25.04.2022 21:54 Відповісти
А чого це молодий ублюдок не вдарився мордою об асфальт перед затриманням?
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25.04.2022 21:54 Відповісти
Выродки...
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25.04.2022 21:55 Відповісти
во два ...контрацептива
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25.04.2022 21:56 Відповісти
надеюсь, в сизо не такие добродушные ребята, как тероборона.
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25.04.2022 21:57 Відповісти
ТРО напевно повністю хворе на голову,гранату кожному в штани і всі діла.
Таких підерів в поліцію не здають.
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25.04.2022 21:59 Відповісти
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25.04.2022 21:59 Відповісти
Дякую Терроборона! Оце козаки. Знайшли, не дали втекти. Дякую.
Зло повинно бути покарано.
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25.04.2022 21:59 Відповісти
Від 5 до 10 років халявної жрачки та безкоштовного проживання за наш з вами кошт - то не кара аніразу. Хоч би великі пальці повідрізали, агов, шановні!
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25.04.2022 22:13 Відповісти
бардюр тією макітрою провірити на міцність.... і здати не поліції, а іншим спецам...
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25.04.2022 22:00 Відповісти
Навіщо таке лайно лишати живим?..
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25.04.2022 22:03 Відповісти
расстрел на месте... чего тут писать и говорить?
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25.04.2022 22:03 Відповісти
ну й чим ці два у...на не кацапи? гранатами в жінок, які зауваження цим вибл...кам зробили, а коли загарбник прийшов то сиділи тихо-тихо. А може й ні, може вони разом з загарбниками скоювали злочини. Треба перевірити їх.
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25.04.2022 22:08 Відповісти
Чому ці підери ще живі у воєнний час?
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25.04.2022 22:11 Відповісти
Ну ще з користю використати - на ланцюг прив"язати і на розмінування.
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25.04.2022 22:16 Відповісти
Может быть их совесть замучает и они в камере повесятся
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25.04.2022 22:17 Відповісти
Во время войны, немцы таких вешали-всю зиму, на шибеныци на против Бессарабки висели...
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25.04.2022 22:18 Відповісти
А в тероборони хочуть зброю забрати.Ще ж нічого не закінчилось,навіть на звільнених територіях.
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25.04.2022 22:19 Відповісти
В країні воєнний стан! Вже саме мародерство - розстріл на місці, а у такому випадку взагалі не повинно бути ніяких вагань
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25.04.2022 22:21 Відповісти
Дружні гризуни як завжди?
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25.04.2022 22:35 Відповісти
Якщо жінці потрібна пересадка органу і хлопець сумісний. Візьми це від нього.
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25.04.2022 22:37 Відповісти
Грош вам цена, как мужчинам! Полюцию они вызвали....Настоящие мужчины не звали бы мусорье в такой ситуации а за ноги разорвали бы обоих напополам!
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25.04.2022 22:59 Відповісти
расстрел этим *****
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25.04.2022 23:14 Відповісти
Сотню раз повторяю, что гуманность у нас просто зашкаливает, нельзя в нынешнее время, так мягко относится к таким мразям. Этим самим, вы даёте повод для других, продолжать их преступления.
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25.04.2022 23:24 Відповісти
https://tsn.ua/ato/rosiyskogo-okupanta-yakomu-druzhina-dozvolila-gvaltuvati-*********-vzyali-u-polon-eksdeputat-derzhdumi-rf-2046154.html
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25.04.2022 23:39 Відповісти
яке, курва слідство! вже зає...ли своєю толерантністю!
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26.04.2022 00:11 Відповісти
ЭТО СЕПАРЫ !!! НА ПЕРЕДОК ИХ ОКОПЫ РЫТЬ !!!
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26.04.2022 04:41 Відповісти
повесить выродков на площади и не снимать пока вороны не поклюют . а на шибэныцю табличку и про мародерство и про гранату . а так дадут 10 лет . через пять выйдет мразь
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26.04.2022 06:14 Відповісти
Будь ласка, "при спробі втечі... здохли два мародери".
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26.04.2022 07:23 Відповісти
Поки не будуть вбивати на мiсцi - мародерство не вилiкуть. I, головне, не залежно "гопник", чиновник з ОП чи барига, якому "доручили" дiлита гуманiтарку чи контролювати одерження зброi. Совiстить чи "заводити" справи - шлях в нiкуди.
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26.04.2022 07:48 Відповісти
Треба зробити як в Одесі після 1944 року- всіх бандитів просто стріляти при зустрічі з ними
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26.04.2022 09:57 Відповісти
Кульки АТБ на голову і синя ізолента щоб на гівно патрони не витрачати.
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26.04.2022 11:15 Відповісти
Єдине питання : -Чому вони досі живі?!
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26.04.2022 16:30 Відповісти
 
 