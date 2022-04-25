"Подпись Неразборчива": ФСБ опублікувало кадри затримання "неонацистів", які нібито готували "вбивство" Соловйова. ВIДЕО

ФСБ оприлюднила відео затримання осіб, які нібито мали скоїти "вбивство" кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

Пропагандистська агенція "РИА Новости" опублікувала відео затримання "угруповання неонацистів", передає Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як ФСБ штурмують квартиру та затримують низку осіб.

У затриманих під час обшуку виявили нацистську символіку, зброю, диски з комп'ютерною грою Sims 3, зелену перуку, портрет Адольфа Гітлера та книгу нині покійного російського неонациста Максима Марцинкевича "Реструкт".

Також в кадрі показують книгу з подарунковим написом: "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку… Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись Неразборчива".

Ймовірно ФСБ доручили сфабрикувати замаха на Соловйова і залишити нерозбірливий підпис, але вони надто буквально сприйняли завдання.

У відео фігурує також фрагмент допиту затриманих, деякі з них мають татуювання з нацистськими символами.

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