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"Подпись Неразборчива": ФСБ опублікувало кадри затримання "неонацистів", які нібито готували "вбивство" Соловйова. ВIДЕО

ФСБ оприлюднила відео затримання осіб, які нібито мали скоїти "вбивство" кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

Пропагандистська агенція "РИА Новости" опублікувала відео затримання "угруповання неонацистів", передає Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як ФСБ штурмують квартиру та затримують низку осіб. 

У затриманих під час обшуку виявили нацистську символіку, зброю, диски з комп'ютерною грою Sims 3, зелену перуку, портрет Адольфа Гітлера та книгу нині покійного російського неонациста Максима Марцинкевича "Реструкт". 

Також в кадрі показують книгу з подарунковим написом: "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку… Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись Неразборчива".

Ймовірно ФСБ доручили сфабрикувати замаха на Соловйова і залишити нерозбірливий підпис, але вони надто буквально сприйняли завдання.

У відео фігурує також фрагмент допиту затриманих, деякі з них мають татуювання з нацистськими символами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спростувала замовлення вбивства Соловйова: "Може самотужки захлинутися у "продуктах" власної пропагандистської діяльності"

Автор: 

росія (65379) ФСБ (1454) Соловйов Володимир (140)


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Топ коментарі
+54
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25.04.2022 22:37
+32
Режиссер этого гофна никитка михалков всё тупо и бездарно.
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25.04.2022 22:39
+29
Оно всё рассчитано на кацапскую аудиторию, которая съест всё это дерьмо и даже не поморщится. Зачем утруждать себя созданием правдоподобной постановки, если "пипл и так схавает"?
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25.04.2022 22:39
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а че эти морды типа фсб еще не удобряют степи Украины?
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26.04.2022 13:22 Відповісти
Не верю! Оснащение группы синими тапками и деревянной булавой не раскрыта!
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26.04.2022 13:36 Відповісти
Фигня! Где визитка Яроша?! Где синие шлёпанцы?!
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26.04.2022 16:50 Відповісти
Замість трьох сім карт, "терористи" взяли три гри Sims
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26.04.2022 23:03 Відповісти
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