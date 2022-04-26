За 25 квітня збито 3 літаки, 3 крилаті ракети та 4 безпілотники, - Командування Повітряних Сил. ВIДЕО
25 квітня російські окупанти активізували свої агресивні дії, випустили по Україні чимало крилатих ракет, передусім по об’єктах інфраструктури, вузлових залізничних станціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ,
У повідомленні зазначається: "На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втратили три літаки.
Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей: 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30); 3 крилаті ракети; 4 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10")".
Також у повідомленні підкреслили: "До вашої уваги мотивуюче відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збиває російський винищувач-бомбардувальник Су-34!"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хлопцi дякуемо, що ви за нас там - а ми за вас тут с кацапами та зрадниками боремося ! разом до Перемоги!