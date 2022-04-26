Мешканці будинку на Софіївській Борщагівці поблизу Києва затримали мародера. ВIДЕО камер спостереження
Мешканці будинку на Софіївській Борщагівці поблизу Києва затримали мародера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, затримання потрапило в поле зору камер спостереження. На запису видно, що мародер зістрибує з прибудови до будинку і починає втікати. Однак відразу за ним починають бігти кілька чоловіків, один з яких - зі зброєю. За мить зловмисник змисив припинити втечу і зупинився, опісля отримавши доброго стусана.
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+28 Dmitri #506354
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+25 Advokat Savchuk
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+15 irenka ko
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