Мешканці будинку на Софіївській Борщагівці поблизу Києва затримали мародера. ВIДЕО камер спостереження

Мешканці будинку на Софіївській Борщагівці поблизу Києва затримали мародера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, затримання потрапило в поле зору камер спостереження. На запису видно, що мародер зістрибує з прибудови до будинку і починає втікати. Однак відразу за ним починають бігти кілька чоловіків, один з яких - зі зброєю. За мить зловмисник змисив припинити втечу і зупинився, опісля отримавши доброго стусана.

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