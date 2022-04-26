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"Вижу! Есть пролет!.. Увага! Ціль знищено!", - робота розрахунку ЗРК "БУК-М1", що знищив російський літак СУ-34 на Харківщині. ВIДЕО

Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало відеозапис роботи ЗРК "БУК-М1", розрахунок якого знищив учора російський літак СУ-34 в Балаклійському районі Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовані фрагменти роботи екіпажу з пошуку цілі, її захоплення та атаки на ворожий літак.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 збито на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія рф (17538) ППО (3223) літак (2919) знищення (7342)


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Топ коментарі
+59
Наші ж ви котики, бережи вас Господь.
Дякую, хлопці.
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26.04.2022 09:56
+37
Конечно! Уже скоро 200 самолётов и все исключительно от "технических причин". Рашистские дебилы готовы себя признать руко*опыми, лишь бы успехи ВСУ не признать.
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26.04.2022 10:13
+36
Гарна робота.Вдалого полювання й надалі...
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26.04.2022 09:56
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Наші ж ви котики, бережи вас Господь.
Дякую, хлопці.
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26.04.2022 09:56 Відповісти
Так а **** ты тут забыло, чмо ********?
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26.04.2022 10:15 Відповісти
Чертило хитровы.ное назвалося, где там Киев за три дня?
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26.04.2022 10:27 Відповісти
А что по этому поводу говорит диспетчер Карлос?
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26.04.2022 10:29 Відповісти
Говорит, что он на самом деле не Карлос, а Карлсон, только живет не на крыше, а бомжует в подвале
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26.04.2022 12:40 Відповісти
такі додіки писали "ахаха вам про крейсер москву залівают - а ви вєріте". А потім обісралися кацапури
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26.04.2022 11:18 Відповісти
На фото наче жіноча рука... Чи в ППО жінок не може бути?
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26.04.2022 16:36 Відповісти
ні це піаніст.
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26.04.2022 19:18 Відповісти
Два кацапошутиста вже дохлі?
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26.04.2022 09:56 Відповісти
Гарна робота.Вдалого полювання й надалі...
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26.04.2022 09:56 Відповісти
Красівоє! Я думав, коли переглядав то відео де він крутився як гірлянда у вільному падінні, що у су34 закінчився керосин або пілоти з їбалися щойно побачили пуск пакети
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26.04.2022 09:56 Відповісти
Старое совковое, но против совковых же кацапских пепелацев, пусть и слегка модернизированных, вполне эффективное.
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26.04.2022 10:30 Відповісти
Re: Харьков - Обстрелы и всё, с ними связанное. БФ (без флуда)!

Знов гвінтокрили.Йдуть на місто. Низко.Якщо наші то мабуть туди к КозЛоп йдуть десь в другому місці ,а повертаються біля мене . Якщо п..дори ,то чому їх не атакують.Вже більше десяти пройшло!
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5371874&page=1486 https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5371874&page=1486
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26.04.2022 14:41 Відповісти
тайдинахуйкацапатийдебіл!
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26.04.2022 10:07 Відповісти
Тобто, кацапи падають тільки від дуже рідких випадкових технічних проблем?
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26.04.2022 10:08 Відповісти
Конечно! Уже скоро 200 самолётов и все исключительно от "технических причин". Рашистские дебилы готовы себя признать руко*опыми, лишь бы успехи ВСУ не признать.
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26.04.2022 10:13 Відповісти
Ну так и Москва у нас втонула от "технических причин").
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26.04.2022 10:45 Відповісти
Шо ж такое, $80 млн вхурили в птичку, а она над украинскими землями обосралась и упала даже не успев вступить в бой. Намотай срочно на бутылку колорадскую ленту и присядь от величия
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26.04.2022 10:08 Відповісти
сейчас этим дебилам впаривают Z, про колорадку уже забыли...
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26.04.2022 10:25 Відповісти
В бан кацапа.
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26.04.2022 10:10 Відповісти
Крейсер Москва тоже фейк.Иди на *** рашистский свинопёс за Москвой. Вот про тебя стишок даже есть.

«СВИНЯ І СОБАКА»

Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це

На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.

.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди
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26.04.2022 10:10 Відповісти
Пиши пиши, не переставай. Коли кацап пише , то він не стріляє, не краде і не ґвалтує , так що краде пиши
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26.04.2022 10:13 Відповісти
русняві аналоговнєтні льотчики
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26.04.2022 10:14 Відповісти
Свинособака ничего не знает, что тучи могут быть в одном месте и идти дождь, а за 10 км солнышко будет светить.
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26.04.2022 10:14 Відповісти
Та для класного радара по цимбалах яка погода які "тучі ілі солнєчно".
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26.04.2022 10:52 Відповісти
с чего ты ржешь ********** удмуртская? с того что свинолеты объединенных касмических сил галактики рашки 2013 года выпуска падают во время боевых заданий из-за технических проблем? Сам себя и свою помойную яму под названием расия только что в говно макнул
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26.04.2022 10:14 Відповісти
ага ага от вчора сиджу на качелі і сонце світить а в 3 км.від мене хмари темні ну як стіна і грім...сиджу тепер і думаю що то за монтаж такий був...

ти краще сухарями запасайся а не на цензорі штани протирай
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26.04.2022 10:14 Відповісти
Ну да! У вас и "мАсква" от окурка утонула!
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26.04.2022 10:14 Відповісти
ржи дальше рузькэ.
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26.04.2022 10:15 Відповісти
кесельов круче полюбасу!
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26.04.2022 10:15 Відповісти
Если кому то на Цензоре и пришла умная мысль склеить не проверив эти куски, то два куска говна получивших при падении травмы не совместимые с тупой роSSийско-фашистской жизнью это никак не отменяет.
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26.04.2022 10:16 Відповісти
Та мы в курсе. На мацкве тоже просто окурок не затушили, потэрь нет
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26.04.2022 10:16 Відповісти
та да! куди там Україні до єралаша від *********, яка бере карти з гугла і фотошопить конкретний момент пуску ракети з бойового літака по боїнгу МН17 і каже, що пілот "цілився" в літак путіна, а іспанський диспетчер це може підтвердити! ХАХАХАХААХАХ!!!!

Україна - найбідніша країна Європи і малює, як вміє і може... В Україні немає трильйонів нафти і газу, як на *********....

п.н. факт трупа су34 є підтвердженим, а чим його збили і як це показали - діло десяте!
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26.04.2022 10:16 Відповісти
на похоронах своей мамашки будешь абизянничать...пнх скотоложец.
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26.04.2022 10:19 Відповісти
Под вчерашнее падение Су-34 из-за технических проблем...

Ну да, а крейсер Москва затонул из-за неосторожного обращения с огнем. Мешок овса тебе, чтоб и дальше ржать было легко и задорно .
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26.04.2022 10:20 Відповісти
*** ***** єто моє. Индикатор, висотомер. Схожу, мо в єтот раз нє откажут.
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26.04.2022 10:03 Відповісти
если тока со своим буком
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26.04.2022 11:25 Відповісти
Сходи, може візьмуть на американський MRLS, в обслугу.

Але правда в тому, що таких як ти - в країні 50'000. А буків - добре якщо сотня є.

Я, наприклад, "командир роти автоматизації комплексу 86ж6". Це така дура з 3 причепів (2 причепи "обладнання" та дизель-станція), до якої підключають 3 РЛС та 2 висотоміри. Все класно, включав, дивився в лупаті екрани, крутив "трекбол" розміром з кулак, навіть писав програму для "переходніка на com-порт" - декодування даних з совкового військового протоколу. Але в Україні таких же як я, "командирів" того комплексу, випускників дворічних "військових кафедр" КДУ - десь біля 5'000 осіб. А навіть за совка на всю територію України тих комплексів було ... 2 штуки. Бо ця дура "тримає фронт 720 км". І виведена з експлуатації ... 20+ років тому.
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26.04.2022 12:48 Відповісти
Добра робота козаків. Читаючи Бутусова, думаю,а може дійсно я маю рацію,що війна не локальна і потрібно уже відповідати вогнем на вогонь і в Білорусі і Придністров'ї і в кацапії. Наші втрати не є малими і тому який привіт така і відповідь. Тримайтесь і бережіть Україну
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26.04.2022 10:04 Відповісти
Сообщается, что в Приднестровье выведены из строя две самые мощные вышки радиоцентра, транслировавшего российское радио.
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26.04.2022 10:09 Відповісти
это просто хлопок
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26.04.2022 10:15 Відповісти
это не просто хлопок, это хлопок в районе нижней части спины
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26.04.2022 10:26 Відповісти
"Приднєстровьє" взагалі то треба розбомбити вщент. Треба його "звільнити" так, як руссскіє чікатіли "звільнили" Маріуполь. Насєлєніє Приднєстровья кричить: Зеленський, введі вайска!
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26.04.2022 10:23 Відповісти
Даже вышки не выдержали такого груза.
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26.04.2022 10:32 Відповісти
не хочу розганяти зраду, але краще нічого не викладайте, ніж таке відео. літак, шо падає, відео вчорашнє. а після влучення у нього з буку, яке катапультування може бути? у наших хлопців достатньо перемог, про які можна розповідати, не наражаючи себе на посміховисько.
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26.04.2022 10:16 Відповісти
Повітряні сили ЗСУ за добу збили 3 російські літаки. Тож про який літак ви, пане, пишете. Чи 2 теж з ладу вийшли як і третій?
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26.04.2022 10:26 Відповісти
А як по твоєму має падати літак у котрого бук пошкодив наприклад хвіст? Він буде горіти? Це раз.
А хто сказав що бук влучить саме у кабіну пілота? Це два.
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26.04.2022 11:49 Відповісти
Ти хоча б матчастину вчив перед тим, як писати зраду або якусь іншу маячню.

БЧ ракети БУК - осколково-фугасна. Там 8000 роликів або "двотаврів" - дрібних елементів ураження. Ракета БУК-а не підриває літальний апарат вщент - в неї головка самонаведення вибирає момент та направленим вибухом вганяє в літальний апарат декілька тисяч металевих елементів ураження.

Ви там у себе в кацапії взагалі з глузду поїхали від пропаганди щодо МН17. Авіалайнер від такого ураження - розриває на частини. Броньований Су-34 (1.5 тони броні товщиною 17мм) - дірявить. А пілоти там взагалі в бронекапсулі - то ж переживають часто таке ураження і катапультуються.
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26.04.2022 13:03 Відповісти
3 разных видео склепали, очевидно же) просто для красоты, но запоребрики разгоняют это как "очередное фейковое видео", особенно в зарубежном сегменте
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26.04.2022 17:37 Відповісти
🤣
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26.04.2022 10:17 Відповісти
Что ни делает дурак все он делает вот так
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26.04.2022 10:39 Відповісти
Левое видео. От ракеты бука кацмолет распался бы на куски.
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26.04.2022 10:32 Відповісти
Могли скомпановать для остроты видео. Буком сбили одно, а чем-то другим - другое! Суть от этого не поменялась! Вчера на лом пошли 3 рашистских самолета и это главное!
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26.04.2022 11:25 Відповісти
так и было, а видео для развития воображения
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26.04.2022 11:28 Відповісти
с каких это делов? там поражающие элементы как кусочки лезвий, разве только в случае пррямого попадания, что практически не бывает
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26.04.2022 12:46 Відповісти
Ти передивився кацапської пропаганди.

Це мирний авіалайнер МН17 розірвало в повітрі від 8000 металевих роликів з кацапської ракети БУК в 2014 році.

А в СУ-34 - 1.5 тони броні товщиною 17мм. Його просто подирявило добряче.
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26.04.2022 13:05 Відповісти
Там броня только на кабине. Так что его бы разорвало так или иначе.
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27.04.2022 03:29 Відповісти
Любой Шахтёр итракторист может управлять этим буком, ну-ну …
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26.04.2022 10:35 Відповісти
Я стажувався 1.5 роки поки допустили до стрільб.
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26.04.2022 10:45 Відповісти
В мене 2 роки роботи з подібним залізяччям на військовій кафедрі було. Комплекс 86ж6. Під кінець - навіть ремонтувати вже міг, а обчислювальну частину - назубок, програми писав для декодування даних військових протоколів через під'єднання до компа х86 (через com-порт - самі на кафедрі спаяли).

І таких як я, з мого ВУЗ-у, через той "комплекс 86ж6", пройшло принаймні 5'000 хлопців. Тож крутити це залізячча в Україні є кому. Рашка просто не зрозуміла, на кого полізла. Бо основний інженерний та командний склад совкової армії - були українці.
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26.04.2022 13:14 Відповісти
Кацапи падають на брук - БУК, БУК . . .
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26.04.2022 10:36 Відповісти
Яке все знайоме...
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26.04.2022 10:44 Відповісти
Один колишній букініст розповідав про службу на буку ще за совка. Там кілька нюансів: чужий радар або рідний з бука, головне добре натаскані оператори - той що за круглм екраном і той що за прямокутним, голвне зловити коли відмітка з круглого співпаде з прямокутним, не проібати момент
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26.04.2022 10:45 Відповісти
кленовый лист, кленовый лист...
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26.04.2022 10:46 Відповісти
Ще букініст розповідав що установка може і в автоматичному режимі захоплювати ціль, але на залікових стрільбах, снаряд граду, працювали тільки вручну. Якщо було влучання першою ракетою то зразу з полігону у відпустку. І нічого та ракета не розвалювала, вибухала поблизу цілі, залежно як підлітала- збоку, прямо в лоб
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26.04.2022 10:53 Відповісти
Панове, треба забанити\заблокувати оцю скотину https://www.youtube.com/watch?v=weHVcGTiESU
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26.04.2022 11:02 Відповісти
где парашутисты
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26.04.2022 11:20 Відповісти
После Бука обычно сразу на концерт Кобзона попадают
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26.04.2022 12:51 Відповісти
дуплетом
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26.04.2022 11:53 Відповісти
Слава Збройним силам України! Слава її воїнам, якими пишається весь український народ! Боже, бережи їх та охороняй!
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26.04.2022 12:04 Відповісти
цікава доля літунів.... їх ліквідували, піймали, чи вони повтікали?
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26.04.2022 12:06 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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26.04.2022 12:58 Відповісти
вот наши воины молодцы, на таком старье сбивают анало говнетов, а если современное западное дать?
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26.04.2022 13:02 Відповісти
Цікаво що ж там за пілоти, чи літали в Сирії
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26.04.2022 15:37 Відповісти
Прямо вінтаж. Цікаво досі ЛБВ викристовується чи замінили на щось твердотільне?
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26.04.2022 18:52 Відповісти
Кажется видео склеили в обратном порядке. По идее кусочек с узким лучом должен был быть вторым. Ну и самолет левый - от 2х ракет бука его бы на куски разорвало.
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27.04.2022 03:27 Відповісти
 
 