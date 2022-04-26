"Вижу! Есть пролет!.. Увага! Ціль знищено!", - робота розрахунку ЗРК "БУК-М1", що знищив російський літак СУ-34 на Харківщині. ВIДЕО

Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало відеозапис роботи ЗРК "БУК-М1", розрахунок якого знищив учора російський літак СУ-34 в Балаклійському районі Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовані фрагменти роботи екіпажу з пошуку цілі, її захоплення та атаки на ворожий літак.

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