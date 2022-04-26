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"Азов" - это супер! Россияне их как огня боятся!", - евакуйований в Запоріжжя мешканець Маріуполя. ВIДЕО

Евакуйований в Запоріжжя мешканець Маріуполя розповів про те, що російські окупанти дуже бояться бійців полку "Азов", що обороняють оточене місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, слава українського підрозділу так лякає загарбників, що вони поводяться, як полохливі зайці.

"Азов" - це супер! Росіяни їх як вогню бояться! Вони постійно про це говорять - азов-азов-азов...", - розповідає чоловік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано вже третє місце масового поховання біля Маріуполя, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3236) Азов (779)


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Топ коментарі
+68
Азов- сила! Тримайтеся хлопці! Дай Бог здоров`я!
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26.04.2022 10:43
+30
Слава "Азову" !! Слава ЗСУ! Героям Слава!!!
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26.04.2022 10:48
+27
Свиньи должны бояться хозяина. Это естественно.
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26.04.2022 10:44
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Азов- сила! Тримайтеся хлопці! Дай Бог здоров`я!
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26.04.2022 10:43 Відповісти
Пустить слух среди аккупантов, что в ближайшее время большинство из них переведут в Чернобаевку для боев против Азова💥❗ Отказников станет в разы больше👍
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26.04.2022 10:58 Відповісти
А що тоді казати за Холодноярівців. Ті взагалі крейзі
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26.04.2022 11:07 Відповісти
А уявили, якщо вони зустрінуться з Бандерою? Вони ще не розпізнали махновців та не розбудили запорожців-характерників.
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26.04.2022 11:36 Відповісти
Свиньи должны бояться хозяина. Это естественно.
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26.04.2022 10:44 Відповісти
Москвороті свині.
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26.04.2022 12:04 Відповісти
Для чого свиней ображати?
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26.04.2022 12:33 Відповісти
мабудь тому і ніхто не допоміг пацанам в маріуполі.
бо бояться їх не тільки орки, а й наші....
а з цього висновок.
не було можливості зробити до них коридор?
чи свідоме знищення АЗОВЦІВ????
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26.04.2022 10:47 Відповісти
в мене там знайомий. він все розуміє, на відміну від диванного воїнства
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26.04.2022 10:55 Відповісти
Dumaju 50\50 , zelenj i pered polnomashtabnoi gnabili patriotov .
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26.04.2022 10:59 Відповісти
Вони знали і їх готували для боїв в кільці. Але Ви маєте рацію, має бути розуміння людського
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26.04.2022 11:04 Відповісти
Вони знали і їх готували до війни в кільці. Але все таки повинні були зрозуміти ціну і людські ресурси їх верховні командувачі.
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26.04.2022 11:06 Відповісти
Тут какой-то воен диванный под названием "стрелок" больше всех раньше усердствовал в обливании их грязью. А и я и многие писали ему что он не прав, и они реальные герои украинские
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26.04.2022 11:12 Відповісти
кто сомневается , что сознательное уничтожение - пусть вспомнит петин ИЛовайск..Всё то же самое.
Чтоб не захлопнулась блокада - Азов самостоятельно хотел взять под контроль Бердянск... И по-военному это было правильно.
Но - внимание - Азову не разрешили.
Зеленский предлагай х*лу себя вместо бойцов Мариуполя.
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26.04.2022 11:13 Відповісти
дядя, на фоне сегодняшних ужасов по всей стране этот "петин иловайск" при всем трагизме уже выглядит как пейнтбол, а минские соглашения как вершина дипломатии с номинацией на нобелевскую премию мира.
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26.04.2022 12:53 Відповісти
З такою логікою можна добалакатися, що ми за Іловайськ повинні відомого кого ще дякувати і нагороджувати!?
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26.04.2022 15:21 Відповісти
А верещали що це нацики.
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26.04.2022 10:47 Відповісти
Національні Герої України. Козаки і Великі Українці
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26.04.2022 11:02 Відповісти
Слава "Азову" !! Слава ЗСУ! Героям Слава!!!
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26.04.2022 10:48 Відповісти
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26.04.2022 10:49 Відповісти
Правильно, кацапи то овце*оби повінні сратися навіть від однієї згадки про ВСУ, а стосовно Азова взагалі свідомість втрачати
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26.04.2022 10:58 Відповісти
нарід-опосум
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26.04.2022 11:01 Відповісти
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26.04.2022 11:01 Відповісти
Пустите слух что ночью в херсон зашел Азов
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26.04.2022 11:02 Відповісти
Панове, треба заблокувати цю мерзоту https://www.youtube.com/watch?v=weHVcGTiESU
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26.04.2022 11:04 Відповісти
Дядько КРАСАВЧИК!!!

АЗОВ- Ви ЛЕГЕНДА !!!
Навіть кацапи і кадИРОвці про вас розмовляють "шопотом"

Слава ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
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26.04.2022 11:04 Відповісти
На века пусть очки бояться вступить в Украину потому что там их встретит Азов
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26.04.2022 11:10 Відповісти
Азов-красавчики. Дай Бог им здоровья!
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26.04.2022 11:16 Відповісти
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26.04.2022 11:18 Відповісти
Дуже погано, якщо там ще 2 бригади і всього залишилось лишень з 1000 людей...
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26.04.2022 16:58 Відповісти
как выглядит прозревший ватник
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26.04.2022 11:53 Відповісти
москворотий ватник
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26.04.2022 12:06 Відповісти
АЗОВ - сила - кацапська могила!!!
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26.04.2022 11:57 Відповісти
Є ідея налагодити виробнитство пургену "Азов"...
Москаль - з'їж і кишки висри...
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26.04.2022 12:02 Відповісти
Я так зрозумів ,що Залужний на звязку ! Коли вже почнуть діяти хоть якось.
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26.04.2022 13:55 Відповісти
2070 рік ...
Будинок божевільних десь в Хасавюрті .

Зашуганий дідусь стрибає в головою в унітаз , перевіряє , може там ховаються бійці корпусу "Азов" ...
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26.04.2022 17:01 Відповісти
Азов - сила! Ахмат - могила!!
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26.04.2022 22:44 Відповісти
АЗОВ - это действительно СИЛА, а ахмат - это детский понос!
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02.05.2022 14:20 Відповісти
 
 