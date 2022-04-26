"Азов" - это супер! Россияне их как огня боятся!", - евакуйований в Запоріжжя мешканець Маріуполя. ВIДЕО
Евакуйований в Запоріжжя мешканець Маріуполя розповів про те, що російські окупанти дуже бояться бійців полку "Азов", що обороняють оточене місто.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, слава українського підрозділу так лякає загарбників, що вони поводяться, як полохливі зайці.
"Азов" - це супер! Росіяни їх як вогню бояться! Вони постійно про це говорять - азов-азов-азов...", - розповідає чоловік.
Топ коментарі
+68 Анатолій Фоменко
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+30 sasha kozakova
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+27 jklpqrs
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бо бояться їх не тільки орки, а й наші....
а з цього висновок.
не було можливості зробити до них коридор?
чи свідоме знищення АЗОВЦІВ????
Чтоб не захлопнулась блокада - Азов самостоятельно хотел взять под контроль Бердянск... И по-военному это было правильно.
Но - внимание - Азову не разрешили.
Зеленский предлагай х*лу себя вместо бойцов Мариуполя.
АЗОВ- Ви ЛЕГЕНДА !!!
Навіть кацапи і кадИРОвці про вас розмовляють "шопотом"
Слава ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!
Москаль - з'їж і кишки висри...
Будинок божевільних десь в Хасавюрті .
Зашуганий дідусь стрибає в головою в унітаз , перевіряє , може там ховаються бійці корпусу "Азов" ...