"Азов" - это супер! Россияне их как огня боятся!", - евакуйований в Запоріжжя мешканець Маріуполя. ВIДЕО

Евакуйований в Запоріжжя мешканець Маріуполя розповів про те, що російські окупанти дуже бояться бійців полку "Азов", що обороняють оточене місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, слава українського підрозділу так лякає загарбників, що вони поводяться, як полохливі зайці.

"Азов" - це супер! Росіяни їх як вогню бояться! Вони постійно про це говорять - азов-азов-азов...", - розповідає чоловік.

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