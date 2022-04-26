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В Умані активісти обсипали борошном нардепа Яценка, який не голосував за воєнний стан. ВIДЕО

В Умані місцеві активісти обсипали борошном народного депутата, екс-регіонала Антона Яценка. В Умані активісти обсипали борошном нардепа Яценка

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Рух Чесно, активісти зайшли до нардепа в кабінет та висловили своє незадоволення його діяльністю. Містяни намагалися дізнатися в народного обранця, де той перебував 24 лютого й чи голосував за введення воєнного стану. Потім в обличчя політику полетіло борошно. 

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Автор: 

Умань (242) Яценко Антон (96)


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Топ коментарі
+84
Уманським активістам-респект...
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26.04.2022 13:16
+60
Це давно відоме падло. На смереку.
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26.04.2022 13:17
+49
А они могли бы сдать этого хряка на мясокомбинат? От этого «законодателя» никакого толку.
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26.04.2022 13:22
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Уманським активістам-респект...
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26.04.2022 13:16 Відповісти
А они могли бы сдать этого хряка на мясокомбинат? От этого «законодателя» никакого толку.
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26.04.2022 13:22 Відповісти
який кацапський пєльмєнь !!!
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26.04.2022 13:35 Відповісти
на корма сабакам? чи котикам?
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26.04.2022 13:38 Відповісти
Це вже було. У 2014.
Чим закінчилося?
Вилізли зі смітєвих баків, відмилися від зеленки і "обралися" до ВР аби згодом привести до влади "zeлених".
Якийсь символізм вимальовується - від зеленки на пиках до зеленских у владі.
Здрібніли українці. ОУН/УПА для вирішення проблеми зрадників і колаборантів мало СБ.
Тепер ці проблеми вирішують борошном
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26.04.2022 17:02 Відповісти
Дякую, вдало! "від зеленки на пиках до зеленских у владі"
Активісти посипають борошном лайно, що 73 дупоголових знов і знов обирають до влади.
То може краще посипати 73 дупоголових?
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27.04.2022 09:40 Відповісти
це не активісти, то підари кончані шайка бивших бандюків місцевих.ділили раніше умань,а зараз їм прийшов кінець неможуть ***** ********,а та чорнорта баба олька ситник,десь бабок взяла на квартири в столиці,тіпа волонтерка,мабуть насосала))).люди ви цих людей незнаете то і не говоріть
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29.04.2022 19:26 Відповісти
Та хто там за тебе, гівнюк, голосував! Накрутили голоси як ви вмієте це робити, ніхто за таке гімно не проголосує добровільно
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26.04.2022 13:17 Відповісти
Если бы. Кучи прокацапских бабок и теток, осчастливленных гречкой всыралысь за Тошею. А на нем печати негде ставить. Схемщик с 20 летним стажем. И абсолютный прокацап.
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26.04.2022 14:30 Відповісти
Адмінресурс був такий що мама не горюй,ну плюс довбо..оби "він хоч шось .." Що шось?Він в тебе однією рукою десятку тягне з кишені,а на копійку зробить ту гірку дитячу с фольги,але ж мізків нема...Як війна почалась то зник і не чути,а то кожний засцяний б/в матрац був "за сприянням".Ця наволоч рашистів точно з короваєм би зустрічала,хоч раз хтось чув його слово в підтримкі ВСУ,чи проти рашистів?Гнати цю наволоч з Умані сцяними ганчірками!
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26.04.2022 17:16 Відповісти
Голосувало дуже багато токого ж аполітичного і тупого електорату (пожрать, посрать і поспать), що і за зеленого віслюка.
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26.04.2022 18:46 Відповісти
Це давно відоме падло. На смереку.
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26.04.2022 13:17 Відповісти
до березки й фаркопа...
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26.04.2022 13:39 Відповісти
Це зелене лайно не розуміє, що голосували не за нього, а за "по пріколу" виберемо клоунів і подивимось...
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26.04.2022 13:18 Відповісти
Це тюлькин фрукт.
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26.04.2022 13:28 Відповісти
Не ломайте им психику. У них мир биполярен как у кацапни))
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26.04.2022 13:57 Відповісти
Лобік спітнів і борошно лягло як треба... Жінка йому правильно сказала, забирай манатки та йди за рЮззькім корабльом
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26.04.2022 13:21 Відповісти
Как ни депутат, так обязательно наличие свиного рыла и полное отсутствие совести
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26.04.2022 13:21 Відповісти
шо вибрали- те й маєте
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26.04.2022 13:31 Відповісти
А ті хто голосував за цього хряка -половина вже в ЄС .там такого гавна повно наїхало .
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26.04.2022 14:08 Відповісти
То нехай збирає оцих 50 тисяч людей і ****** подалі.
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26.04.2022 13:21 Відповісти
от бляха ... не дали попрацювать на благо громади ...
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26.04.2022 13:23 Відповісти
О. Использует отмазку Зелебоб. Я выбор народа. Все должны меня уважать.
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26.04.2022 13:24 Відповісти
это один из тех в любой властной шайке, кто кроме как воровать ничего больше не умел, не умеет, но всегда учится воровать по новому. сейчас он точно накупил уже кучу бензопил, в ожидании распила будущего "плана маршалла". хотя и сегодня, срывает каждый день войны.
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26.04.2022 13:24 Відповісти
Яценко-покидьок !
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26.04.2022 13:24 Відповісти
Все наверное слышали за тендерную мафию. Так почему она ещё на свободе, вместо обсыпания мукой?...
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26.04.2022 13:26 Відповісти
Король тендерів, колишня "тушка" Яценко знову увійшов до складу фракції

"Батьківщина"


https://images.cnscdn.com/images/2/d/4/8/2d480769d7950b0fc38d5b700984fbab/original.jpg

Народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина".

Як передає про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, на зhttps://www.youtube.com/watch?v=Mh6WL5Vg2b8 асіданні парламент у у вівторок 18 травня.

"Згідно з поданою заявою та частиною третьою статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", - сказав Стефанчук.

був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область) та до цього часу не входив до складу жодної фракції.

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Нагадаємо, Яценко - є нардепом 4 скликань Верховної Ради. З 2007 року по 2012 р - Народний депутат України VI скликання, Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Член Партії регіонів. 16-17 березня 2011 року Яценко разом з іншими народними депутатами, обраними до Верховної Ради за списком БЮТ (Микола Баграєв, Олександр Шепелєв, Віктор Павленко, Степан Глусь, Олександр Фельдман) увійшли до фракції Партії регіонів. 10 серпня 2012 року у другому читанні проголосував за Закон України "Про засади державної мовної політики". На парламентських виборах в Україні 2012 року балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 200 (Черкаська область) від Партії регіонів. Пройшов до парламенту, набравши 29,9% голосів. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. На парламентських виборах 2014 року пройшов до Ради за одномандатним виборчим округом №200 самовисуванцем.

Блогер Роман Шрайк https://t.me/ShrikePolitics/1406 зазначив , що "сьогодні якийсь день фейспалмів".

"Якщо не в курсі:

У 2007 році Яценко був обраний за списком "Батьківщини".

У 2011 став "тушкою" - перебіг до Януковича.

У 2012 обрався до Верховної Ради від Партії регіонів.

У 2014 голосував за "диктаторські закони 16 січня".

Був одним із найвідоміших "схемщиків" - погугліть "Тендерна палата Яценка", "майданчик Яценка". Щось Юлія Володимирівна зовсім "поиздержалась"", - резюмував Шрайк

Джерело:
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26.04.2022 13:26 Відповісти
Баба Юля не гребує ніяким лайном...
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27.04.2022 10:03 Відповісти
Гидота...
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26.04.2022 13:29 Відповісти
Портнов, Лозинский, Яценко.... это птенцы Жульки Тимошенко
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26.04.2022 13:30 Відповісти
Як посмів ? вОна працює !
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26.04.2022 13:45 Відповісти
Над чим?
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26.04.2022 14:02 Відповісти
Над слідуючими портновими, лозинськими, яценками...
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26.04.2022 14:15 Відповісти
Все правильно, главное чтобы остались стенфанчуки, дерьмаки , хламидии, юзики, татарченки , подоляки, кошевые и прочие мордовороты в твоей партии шлюхи урода, правда? Вы зеленые утырки , киздящие тут на цензоре- конченное дерьмо, хуже кремлевских посипак. Вещаете тоже самое, что и они, а по сути гробите свою Родину. Тебя , падло, нужно на фронт, там расскажешь воякам про Пастора, гнида кремлевско-зеленогнойная.
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26.04.2022 17:02 Відповісти
*Лєгітімний хряк*... в нас демократія, захотіли вибрали, захотіли на вила підняли, це наша богом дана земля, тут не місце кацапським феодальчікам
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26.04.2022 13:32 Відповісти
Молодці, але можна було і в мусорний бак цього кнура запешнути
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26.04.2022 13:34 Відповісти
Мразь! Вешать таких
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26.04.2022 13:35 Відповісти
потрібно прийняти процедуру швидкої зміни таких посадовців, якщо такої нема,

на даний момент потрібна активна і швидка дія влади по підтримці та відновленню країни
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26.04.2022 13:37 Відповісти
я вже це бачив якось. раніше називалось мусорною люстрацією. вони всі потом сцали народу в очі. все повторюється.
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26.04.2022 13:41 Відповісти
он яныка в 14 уговаривал расстрелять майдан
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26.04.2022 13:42 Відповісти
а чого досі він у виконавчій
владі
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26.04.2022 13:49 Відповісти
зачем портить продукт... просто - пробейте ему голову
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26.04.2022 13:51 Відповісти
https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/verhovnij-sud-rozibravsya-z-nardepom-yakij-nazvav-kiborga-maroderom-ta-vbivtseyu.htm - може хтось забув,або не знав - це ще та гнида..
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26.04.2022 13:52 Відповісти
Определение мразь для этого организма- комплемент!🤮🤮🤮🤮🤮. Спасибо активным людям от всего сердца!
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26.04.2022 13:57 Відповісти
62 день війни а такого лайна у владі багато.І саме головне сидят і далі не перевіряють не карають і т.і ну от як так можна виграти війну і бути в безпеці містам і селам?
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26.04.2022 13:59 Відповісти
Депутат на новенькому Мерседесі з водієм і охороною.
Як це типово. Ні разу не корупцінер...
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26.04.2022 14:00 Відповісти
Когда я уже увижу "фашистов" и "нацистов"? Как то тепло его "проучили", даже машину не сожгли. А со мной соседи не здороваються за то что я обписюнил всех выходцев из раэси (после 9 прилетов на НПЗ), их тут у меня пол дома.

Наверное я "нацист"
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26.04.2022 14:04 Відповісти
Як таке чмо , проходить стільки раз до ВР ?Хто за нього голосував і голосує ? Народ коли ти вже прозрієш ?
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26.04.2022 14:05 Відповісти
Цього схематозного підора ще Юля цицькою відгодовувала.
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26.04.2022 14:07 Відповісти
А бензином бы было лучше...
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26.04.2022 14:19 Відповісти
Вообще-то Антон Яценко - это порядочная мразь. И только благодаря депутатскому мандату он не сидит в тюрьме, а есть за шо...
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26.04.2022 14:24 Відповісти
Якось у воєнний час щось має бути дієвіше за муку…
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26.04.2022 14:53 Відповісти
Цю паскуду розстріляти суку це колоборант ,а все вкрадене цим діячем конфіксувати.
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26.04.2022 15:03 Відповісти
Там в Умані є ще один фрукт, Петя Цюрко, який яро підтримував Харьківські угоди. До цієї паскуди теж треба було б завітати.
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26.04.2022 18:40 Відповісти
Таких треба судити Судом Лінча. Ну от якого обсипати гівно мукою замість того щоб розтоптати і зжерти свинями? Ну щоб і сліду не лишилось - "нєту тєла-нєту дєла". І всіх утриманців його в туди ж!
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26.04.2022 15:06 Відповісти
Повестку ему военком вручил?
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26.04.2022 15:09 Відповісти
Ця скотиняка вже давно повинна бути у в"язницi.!
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26.04.2022 15:17 Відповісти
Умань! красавці! з усіма зрадниками депутатами треба так робить - і виборці мають право так робить!
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26.04.2022 15:29 Відповісти
В Умани не нашлось говна вместо муки?
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26.04.2022 15:34 Відповісти
Яценко - редкий урод рыганал. Его давно нужно гнать из власти на нары...
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26.04.2022 15:38 Відповісти
Фахова паскуда,заслужений схематозник України,дивно,як його стільки років вибирає Умань...
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26.04.2022 15:46 Відповісти
Таких скотиняк потрібно арештовувати, а не мукою обсипати.
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26.04.2022 15:50 Відповісти
Чого такі підараси, як Яценко, ще не за гратами?
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26.04.2022 16:26 Відповісти
Таких моральних та фізичних потвор у владі 55%І І цей хряк не унікальний.Активісти молодці, вичищати цих потвор потрібно вже починати!!!
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26.04.2022 17:55 Відповісти
Маловато будет! Сделайте ему обрезание под корень, чтоб таких дебилов больше небыло.
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27.04.2022 01:16 Відповісти
В следующий раз ведро помоев на голову и тухлые яйца в догонку...
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27.04.2022 08:05 Відповісти
Sik tranzit gloria mundi...І питається на хрєна йому було збирати бабло,рекетирити,хімічити,обманювати щоб отак кінчити - що називається в смолі і пір"ї бути вигнаним з власного офісу...
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27.04.2022 13:11 Відповісти
а ви знаете цих уманських активісті?а я знаю, це всі уманські бандюки.а та криклива баба це ніби то волонтерка, квартири в київі за якісь хер купляе.нормальні люди мукою не сиплять,яйця не кидають,а все вирішують законно!за всі часи в умані ми від мерів ,дипутатів чули тільки обіцянки.зробим коли будуть гроші.....і тд,коли появився ЯЦЕНКО в нашому місті всі йому теж не довіряли,аде він почав робити і багато робити,всі зверненя до нього були почуті.мені чесно кажучи похер де він ті гроші бере,чи краде чи пічатае,але він працюе для міста.хай завалять свої мордяки і займаюця своїми справами.
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29.04.2022 19:18 Відповісти
 
 