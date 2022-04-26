В Умані активісти обсипали борошном нардепа Яценка, який не голосував за воєнний стан. ВIДЕО

В Умані місцеві активісти обсипали борошном народного депутата, екс-регіонала Антона Яценка. В Умані активісти обсипали борошном нардепа Яценка

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Рух Чесно, активісти зайшли до нардепа в кабінет та висловили своє незадоволення його діяльністю. Містяни намагалися дізнатися в народного обранця, де той перебував 24 лютого й чи голосував за введення воєнного стану. Потім в обличчя політику полетіло борошно.

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