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Уряди інших країн і приватні особи передали на допомогу Україні через агентства ООН понад $1,8 мільярда, - Соколовська. ВIДЕО

Агентства Організації Об’єднаних Націй зібрали понад 1,8 млрд доларів на допомогу Україні.

Як розповіла заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська на брифінгу, більше 800 млн доларів надали уряди інших країн, ще 1 млрд доларів - приватні внески, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вже три агентства ООН долучилися до державних програм України соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам або надали допомогу сім’ям з дітьми.

"Що це значить на практиці? Наразі близько 300 млн доларів будуть направлені на грошову допомогу тим, хто цього потребує. Ця сума буде збільшуватись. Схожі виплати плануються або вже здійснюються на сході країни неурядовими українськими та іноземними організаціями", - пояснила заступник керівника ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарні організації ООН закликають надати Україні $2,25 млрд допомоги

Також вона зауважила, що агентства ООН закуповують ліки, медичні вироби та набори, ковдри, генератори, воду та продукти харчування і передають їх для українських лікарень, шелтерів, військових адміністрацій, у тому числі долучаються до підтримки волонтерської платформи "Співдія".

Крім того, за словами Соколовської, через свої партнерські громадські організації структури ООН допомагають евакуації окремих категорії осіб - медична евакуація й евакуація інтернатів для дорослих, евакуація спеціальним транспортом сімей, де є люди чи діти з інвалідністю.

Автор: 

ООН (3361) допомога (8375) Юлія Соколовська (40)


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А давайте захерачимо ці "понад $1,8 млрд." на нові дороги!
Бо якщо ми збільшемо фінансування ЗСУ, то нам не буде за що будувати нові дороги!
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26.04.2022 15:11 Відповісти
На фоне новости о выводе с помощью героических таможенников и пограничников 3х млрд евро из Украины цифра какая то несерьезная. Да и вывели наверняка на порядок больше. Украина очень , очень богатая страна с неработающей правовой системой
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26.04.2022 15:41 Відповісти
 
 